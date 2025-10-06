Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Campo Grande

Morre João Augusto Albuquerque, presidente do CAU-MS

Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul foi vítima de problemas cardíacos

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

06/10/2025 - 20h40
O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, João Augusto Albuquerque Soares, morreu na noite desta segunda-feira (6), em Campo Grande. 

João Augusto foi vítima de problemas cardíacos, informaram amigos. 
O arquiteto tinha 69 anos, e foi eleito no ano passado para a presidência do CAU-MS. A presidência do conselho agora será ocupada pelo arquiteto Paulo Amaral. 

João Augusto se formou em arquitetura e urbanismo em 1980, pela Universidade Gama Filho/RJ. Na década de 1990 trabalhou na iniciativa privada e como professor. Especialista em Cadastro e Gestão Territorial, iniciou suas atividades na Prefeitura Municipal de Campo Grande em 1996 e atualmente é Coordenador de Projetos Digitais na Semadur, onde trabalha para a modernização dos processos de Análises e Licenciamento Urbanístico. Iniciou a elaboração dos sistemas “Agenda” e “Aprovação Digital”, em funcionamento desde 2005. Em 2019, gerenciou e implantou o programa digital de Licenciamento Declaratório, o “Alvará Imediato”.
 

O velório e sepultamento de João Augusto ocorrem nesta terça-feira (7) no Cemitério Jardim das Palmeiras, na MS-010, em Campo Grande. As cerimônias devem ocorrer pela manhã. 

metanol

Perícia descarta morte por contaminação de metanol em jovem de 21 anos

Matheus veio a óbito na última quinta-feira ao ingerir cachaça comprada em uma conveniência perto de casa, levantando suspeita de ingestão de metanol

06/10/2025 18h30

Metanol não foi a causa da morte de Matheus Santana

Metanol não foi a causa da morte de Matheus Santana Paulo Ribas / Correio do Estado

A perícia realizada nas amostras de urina e sangue coletadas em Matheus Santana Falcão, de 21 anos, que morreu na última quinta-feira (2) após ingerir bebida alcoólica, não apresentou presença de metanol.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) descartaram a causa da morte do rapaz por intoxicação pela substância e afirmou que exames complementares ainda estão em andamento. 

“A Secretaria de Estado de Saúde foi notificada sobre a suspeita inicial de intoxicação por metanol e segue atuando de forma integrada com os órgãos de segurança pública e vigilância sanitária. Exames complementares seguem em andamento para a detecção de outras substâncias, bem como para apontar a causa da morte”, afirmou o Governo do Estado em nota. 

Com o metanol descartado como causa da morte do jovem, volta para quatro o número de investigações por intoxicação pela ingestão da substância. Outros dois casos também foram descartados, um em Sidrolândia e outro na Capital. 

Confira a nota na íntegra:

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), informa que os exames preliminares realizados pela Polícia Científica nas amostras coletadas da vítima de 21 anos, que faleceu na última quinta-feira (2), em Campo Grande, não identificaram a presença de metanol.

A Secretaria de Estado de Saúde foi notificada sobre a suspeita inicial de intoxicação por metanol e segue atuando de forma integrada com os órgãos de segurança pública e vigilância sanitária. Exames complementares seguem em andamento para a detecção de outras substâncias, bem como para apontar a causa da morte.

O Governo do Estado lamenta profundamente a perda do jovem, manifesta solidariedade aos familiares e reitera o compromisso com a apuração rigorosa dos fatos, adotando todas as medidas cabíveis para garantir a proteção da saúde pública.

Fiscalização

O estado de Mato Grosso do Sul tem passado por inspeções regulares através de ações do governo do Estado. Neste final de semana, uma operação integrada por vários órgãos apreendeu garrafas de bebida vencidas ou de procedência desconhecida, como energéticos, vinhos, licores e cachaças. 

Boates, tabacarias e conveniências na Capital e no interior passaram por fiscalização no último final de semana após as suspeitas de ingestão de metanol no Estado. 

Ainda na última semana, em fiscalização na rodovia BR-262, aproximadamente 900 quilos de garrafas vazias de whisky, escondidas na carroceria de um caminhão, escondidas propositalmente em meio de uma carga diversificada, na parte frontal do baú, para dificultar a localização.

Conforme apurado pela reportagem, a possível hipótese é de que as garrafas fazias poderiam ser utilizadas para falsificação de bebida alcoólica ou possível introdução de metanol, em razão da repercussão nacional do caso.

Como não apresentavam nota fiscal, foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), que está à frente das investigações sobre falsificação de bebidas.

Antídoto

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição de etanol farmacêutico, antídoto usado no tratamento de intoxicações por metanol. A primeira remessa do medicamento começou a ser distribuída no último sábado (4) aos estados que fizeram solicitações para reforçar seus estoques. 

Assim, 580 ampolas foram enviadas a cinco unidades federativas brasileiras. 60 vieram para o Mato Grosso do Sul, 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia e 90 para o Distrito Federal. 

A iniciativa faz parte das ações do Ministério da Saúde frente aos casos suspeitos e confirmados por intoxicação por metanol registrados no país nas últimas semanas. As entregas estão sendo feitas em articulação com as secretarias estaduais de saúde. 

Contando com essa remessa, já foram distribuídas 4,3 mil ampolas aos estoques do Sistema Único de Saúde (SUS) por hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). 

No sábado, também, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a aquisição de mais 12 unidades de etanol farmacêutico e 2,5 mil unidades de fomepizol, que são medicamentos usados no tratamento da intoxicação por metanol. 

OPERAÇÃO METANOL

Famosa casa noturna da Capital nega ter comercializado bebidas adulteradas ou falsificadas

Alvo de vistoria na noite de sábado (4), a Valley emitiu uma nota negando que tenham sido encontradas bebidas irregulares entre os 25.721 itens do estoque

06/10/2025 17h30

Valley Pub, localizado na Avenida Afonso Pena, foi um dos quatro locais fiscalizados no sábado

Valley Pub, localizado na Avenida Afonso Pena, foi um dos quatro locais fiscalizados no sábado Divulgação: Polícia Civil

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), realizou neste final de semana a Operação Metanol, para fiscalizar casas noturnas, conveniências e tabacarias de Campo Grande. A Valley Pub, localizada na Avenida Afonso Pena, foi alvo de vistoria e nega que tenham sido encontradas bebidas adulteradas ou falsificadas em seu estoque de 25.721 itens. 

De acordo com a Polícia Civil, foram encontradas dezenas de bebidas vencidas ou sem comprovação de origem, entre energéticos, vinhos, licores e cachaças. Os produtos recolhidos pela Vigilância Sanitária Municipal foram energéticos com validade expirada na quinta-feira (2) passada. 

Em relação as bebidas estrangeiras sem procedência, foram apreendidas oito garrafas de vinho e sete garrafas de tequila. De acordo com a Valley, os vinhos pertencem a clientes e as tequilas possuem nota fiscal arquivada, e não estão disponível para venda.

Os produtos vencidos foram recolhidos pela Vigilância Sanitária Municipal para descarte. Já as bebidas estrangeiras sem procedência configuram, em tese, crimes contra as relações de consumo e no artigo 334 do Código Penal como descaminho, que preveem penas de dois a cinco anos de detenção, ou multa, e de um a quatro anos de reclusão, respectivamente.

Além da Valley, outros três locais foram fiscalizados. São eles: Smoke Lounge, localizado na Avenida Júlio de Castilho; Vip Beer Lounge, na Rua General Bertoldo Klinger; e o lounge Royal, habitado na Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

A ação tem como objetivo coibir a venda de bebidas irregulares e proteger consumidores contra intoxicação por metanol. A Operação Metanol contou com apoio de diversos órgãos de segurança e fiscalização: Polícia Civil (Decon), Delegacia de Ordem Política e Social (Deops), Garras, Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, Procon-MS, Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Guarda Municipal.

