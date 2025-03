Morre o pastor Antônio Dionízio, presidente da Assembleia de Deus Missões

"Estudantes no Controle"

São 160 vagas para alunos e professores de escolas estaduais de 59 municípios de Mato Grosso do Sul

Sexta edição do Projeto “Estudantes no Controle” foi lançada na manhã desta terça-feira (25), na Escola Estadual 26 de Agosto, localizada na rua Rui Barbosa, número 4580, bairro São Francisco, em Campo Grande.

“Estudantes no Controle” é um projeto, de ação social, que incentiva estudantes a zelar, cuidar e manter a estrutura da escola em que estuda.

Na prática, os alunos pintam e colorem paredes da escola com as próprias mãos, criam objetos a partir de materiais recicláveis e conscientizam alunos acerca da importância de cuidar do ambiente escolar, como manter e não estragar cadeiras, carteiras, lousas, mesas, livros, entre outros equipamentos.

Biblioteca da Escola Estadual 26 de Agosto, revitalizada, pintada e colorida pelas mãos dos próprios alunos. Foto: Marcelo Victor

A iniciativa estimula o protagonismo dos alunos e fortalece o compromisso com a conservação do patrimônio público nas escolas.

Na edição de 2025, o projeto oferece 160 vagas para alunos e professores de escolas estaduais de 59 municípios de Mato Grosso do Sul.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas neste site até 9 de abril. A premiação é em dinheiro e os valores somam R$ 317 mil, divididos para a escola, professor-orientador e grupo de alunos que participarem do projeto. Ao todo, 15 escolas sairão vencedoras. A premiação ocorrerá entre final de novembro e começo de dezembro de 2025.

As etapas do projeto consistem em gravar vídeo, editar vídeo, preencher um relatório sobre possíveis problemas estruturais na escola e colocar a “mão na massa” para solucionar e consertar esses problemas. Confira:

A escola vencedora ano passado foi a Escola Estadual 26 de Agosto, localizada em Campo Grande, a qual alunos revitalizaram, pintaram e decoraram biblioteca e laboratório de ciências com as próprias mãos. Com o prêmio, ar condicionado foi colocado nas salas de aula.

A coordenadora do projeto “Estudantes no Controle”, Ana Carolina Camuzzo, explicou qual é o papel dos alunos na prática durante a execução do projeto.

“Os estudantes precisam realizar, ao longo do ano, diversas etapas que são propostas e são elaboradas estrategicamente pela coordenação do programa. Todas elas são pensadas realmente nesse sentido de desenvolver o protagonismo deles dentro da escola, uma cidadania mais ativa e essa reflexão à ação, esse pensamento crítico dentro da escola, que eles possam olhar as situações que acontecem dentro daquele local que é deles e possam propor soluções”, explicou a coordenadora.

A realização é do governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Controladoria Geral do Estado (CGE) e Secretaria de Estado de Educação (SED).

O projeto iniciou em 2008 e chega a 6ª edição em 2025, pois ficou dois anos parados por conta da pandemia de Covid-19.

