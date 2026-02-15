Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

LUTO

Morre Renato Rabelo ex-presidente do PCdoB aos 83 anos

Ele presidiu a sigla de 2001 a 2015

Agência Brasil

15/02/2026 - 21h00
Morreu neste domingo (15), aos 83 anos, o ex-presidente do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) Renato Rabello. Ele presidiu a sigla de 2001 a 2015. A morte foi confirmada pelo partido, em nota.

“[O PCdoB] expressa o sentimento de consternação de toda a militância comunista que, em homenagem a Renato, inclina a bandeira verde e amarela da pátria, entrelaçada com os estandartes vermelhos da revolução e do socialismo. E acolhe no peito os sentimentos, os pêsames que chegam do país e do exterior e pulsam nas redes sociais”.

Renato foi vice-presidente nacional da União Nacional dos Estudantes (UNE) durante a ditadura militar de 1964, militante da Ação Popular (AP) e membro do núcleo dirigente que conduziu a integração da organização ao PCdoB, em 1973.

Foi exilado na França, em 1976, quando dirigentes do PCdoB foram assassinados, presos e torturados no Brasil, e retornou com a anistia de 1979. Dedicou-se, em especial, ao fortalecimento das relações do PCdoB com os países socialistas, notadamente, China, Vietnã e Cuba.

“Sua maior obra é o aporte de ideias e formulações ao acervo teórico, político e ideológico do Partido, importantes contribuições teóricas e políticas que enriqueceram o seu pensamento tático, estratégico e programático, como também a práxis de sua edificação e atuação na arena da luta de classes”, diz a nota do PCdoB. 

Renato foi um dos articuladores, pelo PCdoB, junto com João Amazonas, da Frente Brasil Popular (PT, PSB, PCdoB) que lançou, em 1989, a primeira candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República.

“Recebi com muita tristeza a perda do companheiro Renato Rabelo, grande liderança do PCdoB. Desde muito jovem, Renato entregou sua militância, inteligência e energia à defesa dos trabalhadores, do socialismo e do Brasil. Enfrentou a ditadura, a perseguição e o exílio”, disse, nas redes sociais, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do Governo Lula, Gleisi Hoffmann. 

A deputada pelo PCdoB, Jandira Feghali, também prestou homenagem ao líder do partido.

Hoje me despeço com profunda tristeza de um grande amigo, referência ideológica, política e de afeto, que presidiu nosso PCdoB por décadas, e um dos maiores construtores da história do Brasil. Renato dedicou a vida inteira à luta pela democracia, pela soberania nacional, por direitos e pelo socialismo. O Brasil ficou mais pobre de ideias e de luta”, disse.

Segundo dia do desfile das escolas de samba acirra a disputa

Das cinco agremiações que se apresentam, pelo menos duas são favoritas: Império do Morro, que conquistou a maioria dos títulos após o retorno dos desfiles de rua, e a Mocidade da Nova Corumbá, que coleciona também vários campeonatos

15/02/2026 19h02

Império do morro foi a ultima campeã, em 2024

Império do morro foi a ultima campeã, em 2024 Silvio de Andrade

Foi mais de um ano de preparação com dificuldades e, sobretudo, união e reciprocidade entre as escolas de samba e seus carnavalescos, contribuindo para a superação do apertado orçamento e falta de apoio do empresariado local. Mas, agora, a rivalidade aflora na disputa pelo título do carnaval corumbaense – e é com esse espírito aguerrido que o segundo grupo das escolas de samba entra nesta segunda-feira na Avenida General Rondon.

Das cinco agremiações que se apresentam, pelo menos duas são favoritas: Império do Morro, que conquistou a maioria dos títulos após o retorno dos desfiles de rua, no início dos anos de 2000, e a Mocidade da Nova Corumbá, que coleciona também vários campeonatos e um segundo lugar em 2024, último ano valendo pontos. As demais escolas são intermediárias, passando por um ciclo de profissionalismo e evolução técnica dentro e fora dos barracões. 

Império do morro foi a ultima campeã, em 2024Desfile dos blocos oficiais, no sabado - foto: divulgação

As previsões climáticas prometem uma noite enluarada na Capital do Pantanal, com temperatura agradável (25 graus), depois da ameaça da chuva no fim de semana. No ano passado, uma chuva inesperada no final do dia de abertura dos desfiles prejudicou duas escolas em concentração, no centro da cidade, danificando carros alegóricos e fantasias. Por esta razão, o desfile foi adiado e não houve disputa com notas dos jurados.

“Estamos confiantes no clima e teremos um dos melhores desfiles”, garante Zezinho Martinez, presidente da Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá). O carnavalesco, em tom de desabafo, fez recentemente um pronunciamento, onde apontou as dificuldades financeiras das agremiações de colocar o samba-enredo na avenida, citando que o Governo do Estado reduziu o repasse (R$ 900 mil), não atendendo ao orçamento apresentado.

O afro na avenida

A Imperatriz Corumbaense, fundada em 2007, abre o segundo e último dia do desfile, às 20h, defendendo o enredo “Da herança aos imperadores do amanhã, o baile de debutantes da Imperatriz, 15 anos de desfile”, narrando a trajetória da agremiação. Terá 600 componentes, quatro carros alegóricos e 16 alas. Na sequência, sai a Estação Primeira do Pantanal (2011) apresenta o enredo “Entrelaços: heranças ancestrais”, com 17 alas e 800 componentes.

Campeã em 2024, a Império do Morro, fundada em 1958, busca sustentar sua hegemonia de 34 títulos com o samba-enredo “Entre devaneios e mistérios – a vida é um sonho”, viajando na passarela pela mente humana e explorando os reinos da imaginação. Terá 700 componentes, divididos em 19 alas e a bateria e cinco carros alegóricos, um dos quais com 10 metros de altura – um risco na passagem pela avenida com a fiação elétrica baixa.

A Marquês de Sapucaí (1989) será uma das menores escolas a se apresentar, com 550 componentes em 18 alas e quatro carros alegóricos. Seu enredo também explora as raízes: Patrimonio africano – a influência de um continente pluricultural na cultura brasileira”. Encerrando a noite, a Mocidade da Nova Corumbá (1999), bicampeã do carnaval corumbaense em 2023, levará 730 passistas e ritmistas para a avenida com 17 alas e quatro carros alegóricos, com o samba-enredo ““Mocidade grita forte salve Tereza, rainha do quilombo, a voz da liberdade”¸ Na busca pelo título, a escola apresenta como narrativa a trajetória de Tereza de Benguela, a escrava que liderou no século XVIII o Quilombo do Piolho, em Mato Grosso.

trutis

Com medida protetiva por violência doméstica, ex-deputado diz que família vive "desafios"

Loester Trutis não pode se aproximar da ex-mulher por decisão judicial; processo corre em segredo de Justiça

15/02/2026 18h46

Deputados Loester Trutis não pode se aproximar da esposa devido à medida protetiva

Deputados Loester Trutis não pode se aproximar da esposa devido à medida protetiva Divulgação

O ex-deputado federal Loester Trutis foi proibido pela Justiça de se aproximar da ex-esposa, a advogada Raquelle Lisboa. A Justiça concedeu medida protetiva para a advogada, que denunciou Trutis por violência doméstica.

O processo corre em segredo de Justiça, por se tratar de violência contra a mulher e não há detalhes sobre quais foram as denúncias feitas pela mulher.

Em nota, Trutis afirmou que não fará comentários sobre o mérito do processo em respeito à Justiça e aos quatro filhos do casal, mas diz que confia plenamente nas "instituições e no devido andamento legal dos fatos".

O ex-deputado afirma que ainda que a família tem passado por momentos difíceis e desafios.

"Nossa família atravessa um momento extremamente delicado, marcado por desafios emocionais, psicológicos e espirituais. Como toda família que enfrenta dificuldades, estamos lidando com situações que exigem prudência, maturidade e responsabilidade", disse na nota.A

Além disso, Trutis afirmou que continua nutrindo pela esposa o mesmo amor que sentiu quando a conheceu e que se fortaleceu quando casaram.

"Temos quatro filhos maravilhosos, que são nossa maior prioridade, e sigo comprometido com o bem-estar e o equilíbrio emocional de cada um deles", acrescentou.

Por fim, o ex-deputado disse que tem fé de que os "desafios serão superados" muito em breve.

"Nossa família será restaurada no tempo certo, encontrando novamente o caminho da harmonia e da paz que, na maioria incontável dos nossos dias, sempre vivemos", concluiu.

