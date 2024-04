Mortes em acidentes na BR-163 em MS aumentaram 17% no início deste ano

Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram que em Mato Grosso do Sul, a BR-163 teve aumento em 17% no número de mortos em acidentes neste ano, em comparativo com o mesmo periodo do ano pasado. Reflexo dessa violência é o acidente de ontem, que matou seis pessoas.

Levantamento dos primeiros dois meses deste ano (janeiro e fevereiro) mostra que apenas nos trechos sul-mato-grossenses da rodovia já ocorreram 38 acidentes, entre este quantitativo, 29 pessoas foram vítimas das batidas (com lesões leves ou graves) e 40 foram a óbito após os acidentes no Estado.

Em comparativo com o mesmo período do ano anterior, segundo os dados abertos da Polícia Rodoviária Federal, ocorrem 36 acidentes na rodovia, com 23 vítimas e 34 óbitos durante um período de dois meses.

Os motivos de acidentes na BR-163, nos trechos que são dentro do Mato Grosso do Sul, são diversos, mas no levantamento feito pela PRF é possível perceber que os registros mais frequentes nas ocorrências são ligados a desatenção do motorista durante a condução do veículo na rodovia, falhas técnicas ou mecânicas do veículo, ausência de reação do condutor no volante (possivelmente causada por sono ou embriagues) e acessar outra via sem observar a presença de outros veículos.

Outro dado que chama a atenção, é que estes acidentes acontecem normalmente durante o período noturno, em horários que variam das 18h da noite as 3h da manhã, quando não há tanto fluxo de veículos, porém a falta de visibilidade da pista é maior.

Um dos casos que demonstram que vem aumentando o número de mortes na BR-163, é o acidente entre duas carretas, um caminhão pequeno e um carro que aconteceu ontem na rodovia, onde seis pessoas vieram a óbito depois da batida.

ACIDENTE

A colisão ocorreu no trecho da BR-163 entre Campo Grande e Anhanduí, logo no início da manhã, envolvendo duas carretas, um caminhão e um Onix. Os carregamentos dos caminhões ficaram espalhados pela pista e deixaram o trânsito em “pare-siga”, o que causou um enorme congestionamento.

A colisão resultou, além das mortes, em uma imensa quantidade de milho ficou espalhada pela pista, assim como vários porcos ficaram empilhados sobre as ferragens e também na rodovia. Isso porque uma das carretas havia saído de uma fazenda criadora onde havia carregado os animais, em Glória de Dourados, e estava rumo à São Gabriel do Oeste.

Em nota, a Polícia Civil disse que a principal suspeita é de que a carreta de porcos tenha invadido a pista contrária e causado o acidente.

“De acordo com avaliação preliminar, a carreta de porcos trafegava sentido Anhanduí x Campo Grande, podendo ter invadido a pista contrária, atingindo os demais veículos envolvidos”, diz nota.

As equipes passaram o dia fazendo o trabalho de tentar primeiro estabilizar a carreta (já que pelo choque da batida os veículos acabaram ficando “encavalados”), para depois poderem retirar os corpos e os animais.

No acidente, segundo a polícia, foi constatado que não houveram sobreviventes. As vítimas fatais estavam em quatro veículos: duas em um Chevrolet Onix, duas em uma carreta que transportava porcos, uma em uma carreta que transportava milho e uma em um caminhão baú.

Apesar de alguns familiares das vítimas comparecerem ao local e realizarem reconhecimento prévio, a Polícia Civil informou que os nomes das vítimas só serão divulgados oficialmente “após a confirmação, através de exame necropapiloscópico”.

A ocorrência foi atendida pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol), que esteve no local, juntamente com a perícia e a PRF. (Colobararam, Maria Eduarda Fernandes, Leo Ribeiro e Alanis Netto).

