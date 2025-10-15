Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Altas temperaturas

Mortes por calor intenso devem dobrar até 2050 na América Latina

Em MS, a alta constante das temperaturas já vem aspirando cuidados mais intensos, especialmente em grupos de risco como idosos e crianças

Karina Varjão

Karina Varjão

15/10/2025 - 16h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um estudo conduzido pelo Projeto Saúde Urbana na América Latina (Salurbal-Clima) projeta que as mortes causadas por calor extremo na América Latina devem ser duas vezes maiores até 2050, mesmo sob cenários moderados de combate às mudanças climáticas. 

Atualmente, estima-se que 0,67% de todas as mortes nos países latino-americanos  entre 2002 e 2015 já se relacionam às altas temperaturas. De acordo com o estudo, entre 20145 e 2050, o número deve mais que dobrar, chegando a 2,06% de mortes causadas peloc alor. 

A análise considera três fatores principais: temperaturas urbanas, vulnerabilidade populacional (especialmente entre idosos) e transformações demográficas ao longo do tempo e reúne pesquisadores de instituições de nove países da América Latina com a participação da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal de minas Gerais (UFMG) e dos Estados Unidos. 

O estudo também alerta que o envelhecimento populacional, aliado à urbanização rápidae às desigualdades sociais, pode fazer com que o impacto de calor extremo se intensifique nas próximas décadas, especialmente em bairros menos favorecidos, com menos números de árvores, pouca ventilação e residencialidade exposta ao sol. 

Outro ponto destacado foi o impacto do calor em áreas periféricas e densamente povoadas. 

“Quem vive em áreas periféricas, em moradias precárias e sem acesso a ar-condicionado e espaços verdes terá mais dificuldade para enfrentar ondas de calor cada vez mais intensas. É a injustiça climática. Não temos a estimativa de quanto essa parcela vai aumentar ou diminuir, apenas esperamos que a desigualdade social diminua”, explica o professor Nelson Gouveia, titular do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. 

 O pesquisador ressalta, também, que o calor intenso intensifica o risco de infartos, insuficiência cardíaca e mais complicações, especialmente em pessoas com doenças crônicas, atingindo, principalmente, idosos e crianças. 

“Quanto mais conseguirmos diminuir a emissão de gases de efeito estufa, a queima de combustíveis fósseis, de modo geral, menor será o impacto climático. Então, a perspectiva no futuro pode ser um pouco melhor, mas é preciso um esforço bastante grande e imediato. Temos que começar a agir hoje pensando no futuro. Nossos filhos e netos é que vão viver aqui em 2054”, afirma. 

Calor em MS

Mato Grosso do Sul já vive episódios que ilustram o futuro previsto. Ondas de calor vêm atingindo o Estado, com temperaturas ultrapassando os 40ºC.

Neste ano, os municípios sul-mato-grossenses lideraram o ranking entre as cidades mais quentes do País durante semanas. Entre as temperaturas, Aquidauana registrou 41,2ºC no mês de setembro com sensação térmica de 46ºC; Água Porto Murtinho marcou 40,2ºC e Coxim chegou a 39,7ºC. 

Além disso, cidades como Amambai, Ponta Porã, Três Lagoas e Bataguassu registraram níveis críticos de umidade relativa do ar, entre 8% e 15%, considerado extremamente perigoso para a saúde. 

De acordo com o diretor-geral do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Paulo Eduardo Limberger, as consequências das altas temperaturas aliada ao sol forte podem ser diversas. Entre os principais riscos estão: 

  • Condições extremas de exaustão pelo calor, insolação e cãibras de calor. A insolação, em particular, é uma emergência médica que, se não for atendida imediatamente, pode ser fatal. 
  • Agravamento de condições crônicas, já que as altas temperaturas podem desencadear doenças cardiovasculares, respiratórias e renais. O número de internações por falência renal e infecções do trato urinário são significativamente maiores durante ondas de calor, mostram estudos. 
  • Efeitos na pele e nos olhos, que podem ser desencadeados em câncer de pele com a exposição prolongada ao sol, assim como o desenvolvimento de cataraca ocular e degeneração macular. 

Em 2023, um homem de 54 anos morreu enquanto capinava um lote na cidade de Bataguassu, a 330 quilômetros de Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem teve um mal-súbito. As temperaturas marcavam 37ºC quando os bombeiros foram acionados. 

O homem foi levado para a Santa Casa para ser examinado. Na declaração de óbito, o médico responsável pelo atendimento informou que a causa da morte foi um infarto causado por hipertensão arterial sistemática, ou seja, um aumento abrupto da pressão arterial, podendo ter sido causado devido o extremo da temperatura. 

Cuidados

Entre as medidas básicas para manter a saúde em dia, especialmente em dias de calor intenso, estão: 

  • Beber muito líquido, especialmente água, mantendo o corpo sempre hidratado e em temperatura normal;
  • Vestir roupas leves, folgada e de cores claras, que ajudam na ventilação e evitam o acúmulo de calor, além de utilizar cobertura como chapéus ou sombrinhas em áreas externas;
  • Ficar em ambientes com ventilação adequada ou ar-condicionado sempre que possível. Usar umidificadores de ar ou métodos caseiros, como toalhas úmidas para melhorar a umidade interna do ar; 
  • Aplicar hidratantes corporais e protetores labiais para evitar o ressecamento da pele e rachaduras nos lábios. Se preciso, utilize colírios lubrificantes para os olhos. 
  • Evite exposição direta ao sol e esforços físicos nos horários mais quentes e secos do dia, que são entre às 11 horas da manhã e às 15 horas. 
     

* Com informações da Folha de S. Paulo

Fatalidade

Vela pode ter provocado incêndio que tirou a vida de menino de 6 anos

No momento em que o quarto pegou fogo, o menino dormia na aldeia em Dois Irmãos do Buriti

15/10/2025 14h16

Compartilhar

Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

O pequeno Breno José Bernardo Canto, de 6 anos, que deu entrada na Santa Casa com queimaduras pelo corpo, não resistiu e morreu na madrugada desta quarta-feira (15), em Campo Grande.

Familiares do menino procuraram a polícia e relataram que, devido à falta de luz na aldeia, uma vela teria sido acesa, o que acabou provocando o incêndio segunda-feira (13). No momento do ocorrido, a criança dormia em um colchão, em casa, na aldeia em Dois Irmãos do Buriti.

O fogo teria começado por volta das 20h. A vela foi acesa porque Breno e o irmão, de 9 anos, tinham medo de dormir no escuro. As chamas atingiram uma cortina e se espalharam pelo colchão em que a vítima estava.

Ao ouvirem os gritos, familiares entraram na casa para socorrer o menino. O quarto ficou totalmente tomado pelo fogo.

Breno foi socorrido e levado até o hospital de Sidrolândia. Conforme informações do Dourados News, a criança apresentava 80% do corpo queimado. Ele chegou a ser transferido para a Santa Casa, onde ficou no Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas acabou não resistindo e morreu por volta das 5h da manhã desta quarta-feira.

O caso comoveu moradores do município, que manifestaram pesar aos familiares por meio do Facebook.A escola onde Breno estudava também publicou uma nota lamentando o ocorrido.

A Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti registrou o caso como morte decorrente de fato atípico.
 

Assine o Correio do Estado

Cidades

Polícia monta força-tarefa para combater queimadas ilegais em MS

Multas por queimadas irregulares já passam dos R$ 34 milhões

15/10/2025 13h45

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Polícia Militar Ambiental (PMA), em parceria com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), intensificou as ações de combate às queimadas ilegais no Estado por meio da Operação Focus, que já aplicou multas que somam mais de R$ 34 milhões desde o início de agosto.

A ofensiva segue até 30 de novembro — e, no caso do Pantanal, até o fim de dezembro, quando o período crítico de incêndios costuma se estender.

Coordenada pela Seção de Operações e Planejamento do Comando de Policiamento Militar Ambiental (CPAmb), a operação tem como foco prevenir e responsabilizar autores de queimadas irregulares. Para isso, as equipes intensificaram o monitoramento de áreas vulneráveis durante a estiagem, utilizando tecnologia de georreferenciamento e alertas emitidos pelo Imasul. Entre janeiro e julho, o sistema já havia detectado cerca de 500 focos de incêndio sem autorização ambiental.

Segundo o capitão André Leonel, chefe de operações da PMA, o diferencial da operação está na rapidez da resposta, com o objetivo de flagrar os responsáveis enquanto o fogo ainda está em curso. “Temos 26 subunidades que funcionam como postos avançados, garantindo um canal direto com o Imasul para que as equipes cheguem o mais rápido possível ao local”, explicou.

De 1º de agosto a 9 de outubro, a PMA realizou 120 vistorias, lavrou 30 autos de infração e autuou 9,4 mil hectares de áreas degradadas. Além das multas, as equipes apreenderam equipamentos, veículos e instrumentos usados nas queimadas, além de aplicar embargos e notificações aos infratores.

Um dos casos mais graves ocorreu em Bodoquena, em setembro, quando uma queimada controlada de folhas secas saiu do controle e se espalhou com o vento forte, atingindo 194 hectares — sendo 120 de vegetação nativa — e alcançando 22 propriedades vizinhas. O responsável foi multado em R$ 1,4 milhão, com base no Decreto Federal nº 6.514/2008, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais.

A PMA reforça que o uso do fogo sem autorização é proibido e representa um risco elevado durante o período seco. A corporação orienta produtores rurais e a população em geral a adotarem práticas seguras de manejo e denunciarem atividades suspeitas. A meta, segundo a instituição, é reduzir os danos ambientais e preservar os ecossistemas de Mato Grosso do Sul, especialmente nas regiões do Cerrado e do Pantanal, que sofrem com os impactos das queimadas.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1128, terça-feira (14/10)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1128, terça-feira (14/10)

3

Hidrelétrica retira e "aprisiona" plantas aquáticas que assolam lago
RIO PARDO

/ 2 dias

Hidrelétrica retira e "aprisiona" plantas aquáticas que assolam lago

4

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão
Solidariedade

/ 1 dia

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão

5

Reforma administrativa do serviço público prevê mudanças estruturais
GESTÃO PÚBLICA

/ 2 dias

Reforma administrativa do serviço público prevê mudanças estruturais

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?