Motociclista é baleado por policial após briga de trânsito na capital

Momento do disparo do policial contra a perna do motociclista - Foto: Reprodução

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um motociclista, sem nome divulgado, foi baleado por um policial civil após acidente e briga de trânsito no cruzamento da Travessa Ricky Nelson com Maria Soares das Dores, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, na tarde desta segunda-feira (24).

Uma das moradoras da região filmou toda a discussão após a colisão. No vídeo, é possível perceber, desde o início, a reciprocidade nas agressões. Ao tentar erguer sua moto para sair do local, o motociclista é impedido pelo policial que coloca o pé no veículo, mas o rapaz reage dando golpes com o capacete contra o agente.

Várias vezes o policial ameaça o motociclista caso não coopere. “Vai lá para a parede. Cadê a habilitação? Cadê o documento? Você vai levar um tiro”.

O rapaz não deixa barato e fala que, caso o agente o impeça de levantar sua moto mais uma vez, algo poderia acontecer. E aconteceu. O motoqueiro tentou levantar seu veículo, foi impedido pelo policial e, diante disso, deu um golpe com o capacete no vidro traseiro do carro do agente.

Com isso, o policial efetuou um disparo na perna direita do motociclista, que caiu e ficou no chão. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado consciente à Santa Casa.

Já o agente foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência e informou a Polícia Civil sobre o ocorrido. Até agora, a força de segurança não se pronunciou acerca do caso.

*Crédito do vídeo: Redes Sociais

Assine o Correio do Estado