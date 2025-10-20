Motociclista de 20 anos fura PARE, bate em picape e morre

Gabriel, de 20 anos, morreu antes da chegada do socorro - Foto: TopMídiaNews

Motociclista, identificado como Gabriel, de 20 anos, morreu em acidente entre moto e carro, na noite deste domingo (19), na rua Pinto D’água, número 798, Recanto dos Pássaros, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, Gabriel trafegava de moto pela rua Calheiros e o motorista da Fiat Strada pela rua Pingo D’água (preferencial), quando Gabriel furou a placa de PARE e colidiu contra a picape.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas a vítima faleceu antes mesmo da chegada do socorro.

O condutor da picape foi submetido ao teste de bafômetro, mas, se recusou a fazê-lo. Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Civil e funerária estiveram no local para isolar a área, realizar a perícia e recolher o corpo.

De acordo com o boletim de ocorrência, bolsa, isqueiro, relógio e corrente de prata foram entregues ao padrasto da vítima no local do acidente.

O caso foi registrado como “sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima” na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).