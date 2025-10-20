Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Campo grande

Motociclista de 20 anos fura PARE, bate em picape e morre

Acidente aconteceu na noite deste domingo (19), no Recanto dos Pássaros

Naiara Camargo

Naiara Camargo

20/10/2025 - 08h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Motociclista, identificado como Gabriel, de 20 anos, morreu em acidente entre moto e carro, na noite deste domingo (19), na rua Pinto D’água, número 798, Recanto dos Pássaros, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, Gabriel trafegava de moto pela rua Calheiros e o motorista da Fiat Strada pela rua Pingo D’água (preferencial), quando Gabriel furou a placa de PARE e colidiu contra a picape.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas a vítima faleceu antes mesmo da chegada do socorro.

O condutor da picape foi submetido ao teste de bafômetro, mas, se recusou a fazê-lo. Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Civil e funerária estiveram no local para isolar a área, realizar a perícia e recolher o corpo.

De acordo com o boletim de ocorrência, bolsa, isqueiro, relógio e corrente de prata foram entregues ao padrasto da vítima no local do acidente.

O caso foi registrado como “sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima” na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

Dados divulgados pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) apontam que 49 pessoas morreram no trânsito, entre 1º de janeiro e 8 de outubro de 2025, em Campo Grande. Desse número, 36 são motociclistas, 10 são pedestres, 2 são condutores e 1 passageiro.

É DO BRASIL

Miguel Hidalgo é vice-campeão mundial de triatlo e coloca o Brasil pela 1ª vez no pódio

Hidalgo contou com uma temporada consistente para conquistar o segundo lugar

19/10/2025 22h00

Compartilhar
Miguel Hidalgo garante pódio para o Brasil

Miguel Hidalgo garante pódio para o Brasil Divulgação/World Triathlon

Continue Lendo...

O brasileiro Miguel Hidalgo fez história, na madrugada deste domingo, ao levar a bandeira do Brasil pela primeira vez ao pódio após o término do Circuito Mundial de triatlo.

Em uma prova de recuperação, o atleta de 25 anos chegou na quarta posição na oitava e derradeira etapa de Wollongong, na Austrália, e terminou em segundo lugar na classificação geral da modalidade.

"Estou muito feliz com o vice-campeonato, este foi o primeiro ano realmente brigando pelo título e, nos próximos, não vão faltar novas oportunidades", disse Hidalgo após conquistar o melhor resultado de um triatleta do país.

"Estou orgulhoso do que fiz. Precisei ter muito sangue frio porque hoje não foi dos melhores dias para mim na natação e na bike. Em alguns momentos, estava virtualmente em quinto ou sexto lugar no campeonato. Mas conseguir recuperar bem, tive um final de corrida muito bom."

Segundo colocado no ranking mundial, atrás do australiano Matthew Hauser, que dominou a temporada e levou o título, Miguel Hidalgo teve seu lugar no pódio ameaçado durante a prova, especialmente após encerrar a natação em 26º lugar e ampliar a distância em relação aos líderes depois dos 40km de ciclismo. A recuperação veio na corrida, superando seu principal concorrente pela prata, o português Vasco Vilaça, no último quilômetro.

Além da prova de superação neste domingo, repetindo o quarto lugar da Alemanha, Hidalgo contou com uma temporada consistente para conquistar o segundo lugar.

O triatleta foi medalhista em metade das oito etapas, incluindo uma inédita vitória brasileira em Alghero, na Itália. Também foi prata em Karlovy Vary, na República Checa, e bronze em Yokohama, no Japão, e na Riviera Francesa.

Os bons resultados deram a ele 3.769,95 pontos, entre os 4.250 de Hauser e os 3.690,12 de Vilaça, que completaram o pódio.

COLISÃO

Carreta carregada de minério danifica parte do Portal de Entrada de Corumbá

Bitrem colidiu com a estrutura na manhã deste domingo (19) e, após avaliação da Defesa Civil, trecho atingido terá que ser demolido para evitar riscos futuros

19/10/2025 17h00

Compartilhar
Carreta bitrem colidiu com estrutura que marca a entrada de Corumbá

Carreta bitrem colidiu com estrutura que marca a entrada de Corumbá Foto: Divulgação/Prefeitura de Corumbá

Continue Lendo...

Uma carreta bitrem foi responsável por danificar parte do monumento que marca a entrada de Corumbá após colidir com a estrutura na manhã deste domingo (19), resultando na demolição do trecho atingido após avaliação da equipe da Defesa Civil.

Assim como reportou jornais locais, o segundo reboque do bitrem, que estava carregado de minério, se soltou do caminhão e acabou atingindo a parte “amarela” da construção. O Portal de Entrada está localizado no principal acesso à BR-262, na Avenida Gaturama.

Avaliadores da Defesa Civil que estiveram no local constataram que a parte atingida deverá passar por demolição, visto que a manutenção da estrutura pode apresentar riscos futuros de novos acidentes, desta vez para a população.

Até por isso, engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos realizaram estudos no local para saber qual seria a técnica mais adequada para retirada da parte danificada sem comprometer o restante do monumento. Inclusive, a retirada deve ser feita até esta segunda-feira (20).

Em nota, o executivo municipal informou que está apurando responsabilidade, além de desejar a restauração completa do patrimônio público da cidade.

“A Prefeitura destaca que as providências legais e administrativas cabíveis serão tomadas para apurar responsabilidades e viabilizar a recuperação do patrimônio público danificado. Pedimos atenção redobrada aos motoristas que circularem pela região e reforçamos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar da população”, informou a Prefeitura.

Ainda, estiveram no local equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat) de Corumbá e Ladário, com objetivo de garantir a segurança da via, adotar as medidas necessárias para estabilizar a estrutura e liberar o tráfego com segurança.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas
GOLPE JURÍDICO

/ 2 dias

Prefeituras caem em "conto de fadas" de advogados e se afundam em dívidas

2

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6010-0 de hoje, sábado (18/10)

3

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1130, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1130, sábado (18/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?