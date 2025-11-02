Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Motociclista morre após atropelar pedestre em Campo Grande

Acidente aconteceu na manhã deste domingo na Rua Brilhante; Vítima não tinha CNH e havia saído de tabacaria

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

02/11/2025 - 16h00
Um motociclista, identificado como Jallison Rodrigues Mota, morreu após atropelar um pedestre, na manhã deste domingo (2), na Rua Brilhante, em Campo Grande.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima pilotava uma moto Honda Fan 160, que tinha um outro homem como garupa, quando, em um cruzamento, atropelou um homem que atravessava a via.

Com o impacto, Mota e o garupa caíram e, com a força do impacto, o piloto morreu na hora, enquanto passageiro e o pedestre sofreram ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou procedimentos de reanimação no motociclista, mas ele teve a morte constatada ainda no local, por politrauma.

O pedestre foi encaminhado para a Santa Casa com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, múltiplas fraturas e otorragia (sangramento no ouvido).

Já o rapaz que estava na garupa foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, com escoriações.

A Polícia Civil esteve no local e constatou que o motociclista não tinha carteira nacional de habilitação (CNH).

O garupa disse aos policiais que a moto era de sua propriedade, mas que ele também não tem CNH.

O rapaz disse ainda que estava com a vítima em uma tabacaria momentos antes do acidente e quando deixaram o local ele entregou a direção à Mota. Não há informações se o motociclista estava alcoolizado.

Equipe da perícia também foi ao local e realizou os procedimentos periciais. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

A motocicleta foi removida para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e o caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol).

