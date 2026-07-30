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Motociclista morre um dia após ser arrastada por ônibus em Campo Grande

Andreia Nascimento de Jesus, de 21 anos, estava internada em estado grave na Santa Casa desde o acidente registrado na Avenida Marechal Deodoro; colisão foi registrada por câmeras de segurança.

Welyson Lucas

30/07/2026 - 17h28
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A motociclista Andreia Nascimento de Jesus, de 21 anos, morreu nesta quinta-feira (30), um dia após sofrer um grave acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo em Campo Grande. A jovem estava internada na Santa Casa desde a tarde de quarta-feira (29), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Marechal Deodoro com a Rua Page, na região sul da Capital. Conforme apurado pela reportagem, Andreia conduzia uma motocicleta quando acabou sendo atingida por um ônibus do transporte coletivo e ficou presa sob o veículo.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a dinâmica da colisão. Nas gravações, é possível ver que a motociclista para antes de atravessar o cruzamento, aguarda a passagem de outros veículos e, em seguida, inicia a travessia. Nesse momento, ela é atingida pelo ônibus e arrastada por alguns metros.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internada, mas morreu nesta quinta-feira.

A morte da jovem transforma o caso, inicialmente tratado como lesão corporal no trânsito, em uma ocorrência com vítima fatal.

As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes, que irão analisar as imagens das câmeras de segurança, os laudos periciais e os demais elementos colhidos durante a apuração para esclarecer a dinâmica da colisão e eventual responsabilidade pelo acidente.

O caso reforça o alerta para os riscos no trânsito urbano, especialmente em cruzamentos de grande movimentação, onde a atenção de motoristas, motociclistas e demais condutores é fundamental para prevenir acidentes graves.

 

mudanças

Alvará de construção passa a ser 100% digital em Campo Grande

Com a mudança, arquitetos, engenheiros e proprietários não precisam mais imprimir projetos nem comparecer à Prefeitura apenas para entregar documentos com assinaturas físicas

30/07/2026 17h45

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Foto: Divulgação / PMCG

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A emissão do Alvará de Construção passou a ser totalmente digital em Campo Grande. O novo processo elimina a última etapa presencial do procedimento, tornando todo o trâmite mais ágil para profissionais da construção civil e proprietários de imóveis.

A alteração foi regulamentada por resolução da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), que substitui as assinaturas em papel pelo Termo de Responsabilidade e Ciência (TRC), assinado eletronicamente pelos responsáveis técnicos e proprietários.

O documento passa a integrar o processo digital juntamente com as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT).

Com a mudança, arquitetos, engenheiros e proprietários não precisam mais imprimir projetos nem comparecer à Prefeitura apenas para entregar documentos com assinaturas físicas. Agora, todas as etapas da emissão do alvará são realizadas em ambiente digital.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, afirmou que a iniciativa representa um avanço na modernização dos serviços públicos.

“Estamos eliminando uma etapa que exigia impressão de documentos e deslocamentos presenciais apenas para coleta de assinaturas. Com a digitalização completa do processo, oferecemos mais agilidade aos profissionais da construção civil, reduzimos custos, damos mais segurança jurídica aos documentos eletrônicos e entregamos um serviço público mais moderno e eficiente para a população", avalia.

Para facilitar a adaptação ao novo procedimento, foi disponibilizado no site da Semades o modelo do Termo de Responsabilidade e Ciência (TRC), além de orientações para o preenchimento e utilização do documento durante o processo de licenciamento urbanístico.

Alvará Imediato

A nova regulamentação não altera o funcionamento do Alvará Imediato, sistema de aprovação digital utilizado no modelo declaratório para empreendimentos de baixo impacto.

O serviço continua disponível para construções uniresidenciais, empreendimentos multifamiliares com até cinco unidades e edificações destinadas a atividades comerciais com área de até 500 metros quadrados, conforme as regras já estabelecidas.

Acidente Fatal

Motorista morre após carreta tombar na MS-164

Condutor, identificado preliminarmente como "Magrão", não resistiu aos ferimentos; Polícia Civil apura as causas do acidente ocorrido nas proximidades do distrito de Itamarati.

30/07/2026 16h29

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Carreta tombou às margens da MS-164, na região do distrito de Itamarati, em Ponta Porã; o motorista morreu ainda no local.

Carreta tombou às margens da MS-164, na região do distrito de Itamarati, em Ponta Porã; o motorista morreu ainda no local. Foto: Divulgação

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Um acidente registrado na tarde desta quinta-feira (30) terminou com a morte do motorista de uma carreta na rodovia MS-164, em Ponta Porã, na região de fronteira entre Brasil e Paraguai. A vítima, identificada como Vagno Nascimento dos Santos, de 30 anos, conhecido pelo apelido de "Magrão", morreu após a carreta que conduzia tombar nas proximidades do distrito de Itamarati.

Segundo as primeiras informações apuradas, o caminhoneiro seguia pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e a carreta tombou às margens da pista. O impacto foi suficiente para provocar ferimentos graves no motorista, que morreu ainda no local antes da chegada do atendimento médico.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Polícia Científica foram mobilizadas para atender a ocorrência. Além do resgate, os agentes realizaram o isolamento da área para garantir a segurança do tráfego e permitir o trabalho da perícia técnica.

Os peritos iniciaram os levantamentos para identificar as circunstâncias que provocaram o acidente. Até o momento, não há confirmação sobre a dinâmica do tombamento nem indícios da participação de outros veículos na ocorrência.

Após a conclusão dos exames periciais no local, o corpo do motorista será encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Ponta Porã, onde passará pelos procedimentos necroscópicos antes de ser liberado aos familiares.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Científica. Entre as hipóteses que deverão ser analisadas estão eventual falha mecânica, problemas nas condições da pista, excesso de velocidade ou outros fatores que possam ter contribuído para o tombamento da carreta.

Enquanto as equipes trabalham na remoção do veículo e na finalização da perícia, o trânsito na MS-164 pode apresentar interdições parciais e lentidão no trecho próximo ao distrito de Itamarati. Novas informações deverão ser apresentadas pelas autoridades à medida que o inquérito avançar.

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