Motociclista sem CNH foge da PM, bate em carro e garupa morre

O motociclista Peterson Bueno Machado, de 23 anos, fugia da Polícia Militar quando bateu em um veículo que fazia uma conversão, no Jardim Aeroporto, na madrugada desta quinta-feira (27). Com o impacto, ele e a namorada, que estava na garupa, foram arremessados a uma distância de aproximadamente 10 metros. A mulher, identificada como Milena Honorato Cosmo Gomes, não resistiu.

A vítima tinha 25 anos, e deixa um filho de 6 anos.

O acidente aconteceu por volta das 2h da madrugada, no cruzamento da Rua Vanderlei Pavão com a Avenida José Barbosa Rodrigues. Câmeras de segurança chegaram a captar o momento da batida (vídeo abaixo).

Segundo boletim de ocorrência, a PM realizava patrulhamento na Avenida Pôr do Sol quando uma motocicleta vermelha, sem placa de identificação, cruzou com a viatura. Pela irregularidade, a equipe tentou fazer a abordagem, acionando sinais luminosos e sonoros, que não foram obedecidos pelo condutor, que deu início à fuga em alta velocidade.

A PM chegou a solicitar apoio na rede de rádio, e o acompanhamento da motocicleta teve início.

Um carro, modelo Gol, estava parado no sinal vermelho do cruzamento em questão, e ao perceber a aproximação da viatura com a sirene acionada, tentou fazer uma conversão à direita para dar caminho à unidade policial, momento em que a motocicleta tentou passar pelo lado direito, colidindo com o veículo.

Segundo a polícia, os dois ocupantes foram arremessados, e os capacetes das vítimas se soltaram durante a queda. Milena bateu o rosto contra o chão, e ficou desacordada. Já Peterson permaneceu orientado. O Corpo de Bombeiros foi chamado, e realizou os primeiros atendimentos no local. No entanto, devido à gravidade da mulher, uma viatura avançada precisou ser acionada.

Apesar dos esforços, Milena não resistiu e morreu. Peterson, que conduzia a motocicleta, teve fraturas na perna, no punho e cortes nos braços, e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande em quadro estável, acompanhado de escolta policial.

No Gol, estavam duas mulheres, que não ficaram feridas. A abordagem policial constatou que tanto o condutor da moto quanto a condutora do carro não tinham Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além disso, próximo à motocicleta foi localizado um pacote branco, que foi entregue à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), que confirmou que se tratava de 20 gramas de maconha.

O acidente foi presenciado pelo funcionário de uma conveniência, localizada na esquina. A mãe da vítima também esteve no local, e recolheu os pertences de Milena.

Após a perícia, o Gol foi encaminhado para o pátio do Detran e a motocicleta, a pedido do delegado, foi encaminhada para a DEPAC CEPOL. O autor ficou sob a escolta Militar.

Exibição

Mesmo sem CNH, as redes sociais de Peterson são repletas de fotos e vídeos exibindo "habilidades" com motos, muitas delas "dando grau", prática que é considerada infração de trânsito gravíssima, conforme previsto no artigo 244, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ele será indiciado por homicídio simples, desobediência, dirigir sem carteira de habilitação, adulteração de placa e porte de droga.

Reprodução: redes sociais.

Assine o Correio do Estado.