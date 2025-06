Motorista de caminhão morre em acidente na BR-163

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na tarde de sexta-feira (06), um homem de 48 anos morreu em um acidente envolvendo dois caminhões na BR-163, no km 587, entre os municípios de Bandeirantes e São Gabriel do Oeste.

De acordo com as informações, a colisão ocorreu por volta das 14 horas e envolveu uma carreta Volvo FH 440 e um caminhão Mercedes-Benz L 1313. A suspeita é de que a carreta tenha atingido a traseira do caminhão Mercedes, que, com o impacto, rodou na pista e capotou.

A vítima era morador de Bandeirantes e conduzia o caminhão Mercedes-Benz, que estava carregada com milheto com destino a São Gabriel do Oeste.

O homem que não teve a identidade revelada foi encontrado retido na cabine do veículo e o óbito foi constatado ainda no local por um médico da equipe da CCR MSVia, que prestou os primeiros atendimentos.

O motorista do outro veículo permaneceu no local do acidente, sem ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros de São Gabriel do Oeste informaram que os dois veículos trafegavam no sentido Bandeirantes/São Gabriel do Oeste quando ocorreu a colisão traseira. A frente da carreta estava parcialmente destruída, reforçando a hipótese da colisão traseira. No entanto, somente a perícia poderá confirmar as circunstâncias exatas do acidente.

TRÂNSITO

A pista no trecho onde ocorreu o acidente é dupla, com faixas separadas para cada sentido de tráfego, mas diante das circunstâncias do acidente, o tráfego na rodovia foi controlado pela CCR MSVia e pela PRF.

O Corpo de Bombeiros de São Gabriel do Oeste foi acionado, mas retornou à base após a constatação do óbito pela CCR. A equipe de perícia de Campo Grande foi acionada para realizar os trabalhos no local e a liberação do corpo para a funerária ocorreu por volta das 17h30.

