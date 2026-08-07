Motorista embriagado provoca morte de motociclista em frente a bar

Um motociclista de 37 anos morreu em um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (7), no cruzamento das ruas Montese e Júlio Anffe, na região da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande. A colisão ocorreu por volta das 10h30, nas proximidades de bares universitários.
A vítima foi identificada como Wilder dos Santos Rodriguez, de 37 anos. Ele conduzia uma motocicleta Honda CG 160 pela Rua Montese quando se envolveu na colisão com um Volkswagen Golf, conduzido por Gustavo Henrique de Oliveira Dias, de 28 anos.
Conforme as informações apuradas no local, o Golf estava estacionado na Rua Montese, em frente ao bar Escobar. Ao iniciar uma manobra de ré, o motorista atravessou a via para acessar a Rua Júlio Anffe, ao lado do bar Batata+, onde pretendia estacionar. Durante a manobra, ocorreu a colisão com a motocicleta.
Testemunhas relataram que o motociclista trafegava em alta velocidade momentos antes do acidente. As circunstâncias e a dinâmica exata da colisão, no entanto, ainda deverão ser esclarecidas pela perícia.
Com a violência do impacto, Wilder sofreu ferimentos gravíssimos na região da cabeça e morreu ainda no local. Familiares da vítima ainda não haviam chegado ao endereço até o momento da apuração.
O motorista do Golf apresentava sinais de embriaguez e realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado positivo de 0,88 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, ultrapassando amplamente o limite de 0,34 mg/L que define crime de trânsito no Brasil.. Testemunhas também afirmaram que ele não teria consumido bebida alcoólica em nenhum dos bares da região antes do acidente.
Ainda de acordo com relatos de pessoas que presenciaram a ocorrência, após a colisão o motorista teria tentado deixar o local, mas foi impedido por testemunhas, que o seguraram até a chegada da polícia.
Foi constatado também que o condutor de 27 anos não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, tanto o Golf quanto a Honda CG 160 estavam com o licenciamento atrasado.
Equipes policiais permaneceram no local para preservar a área. A perícia e o delegado responsável pela ocorrência eram aguardados para os procedimentos necessários e para auxiliar no esclarecimento da dinâmica do acidente.