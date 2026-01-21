Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Motorista morre após atropelar javali e bater carro carregado com cigarros na BR-267

Acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira, em Nova Andradina; veículo transportava carga contrabandeada do Paraguai

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

21/01/2026 - 11h45
Um homem identificado como João Pedro Leite, de 33 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira (21), na BR-267, em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações apuradas no local, João Pedro conduzia uma Hyundai Veracruz, com placas de Goiânia, quando saiu da pista após atropelar um javali que estava sobre a rodovia. Na sequência, o veículo colidiu violentamente contra duas árvores às margens da estrada.

Segundo o portal Dourados Agora, o carro estava carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. O acidente ocorreu no trecho entre Nova Alvorada do Sul e o distrito de Nova Casa Verde.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foram acionadas por volta das 2h30. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o veículo completamente destruído e o condutor já sem vida, caído ao lado do automóvel. A vítima era moradora de Dourados e trabalhava como borracheiro.

A ocorrência relacionada ao contrabando foi assumida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Também estiveram no local policiais civis e peritos da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, que realizaram os procedimentos de praxe.

O corpo de João Pedro Leite foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames necroscópicos. Até o momento, a quantidade exata de cigarros apreendidos não foi divulgada pelas autoridades.

INTERIOR | MS

Gaeco vê fraudes em licitação e mira prisão de seis envolvidos

Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado e 1ª Promotoria de Justiça de Terenos suspeitam de contratos e licitações, supostamente, fraudadas pelo menos desde 2021

21/01/2026 11h29

Gaeco deflagrou duas operações simultâneas para desarticular suposto esquema de fraude em licitações, mirando a prisão de pelo menos seis envolvidos. 

Gaeco deflagrou duas operações simultâneas para desarticular suposto esquema de fraude em licitações, mirando a prisão de pelo menos seis envolvidos.  Marcelo Victor/Correio do Estado

Após amanhecer com agentes nas ruas de Campo Grande, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul confirmou que o chamado Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou duas operações simultâneas para desarticular suposto esquema de fraude em licitações, mirando a prisão de pelo menos seis envolvidos. 

Conforme o MPMS em nota, as operações em questão foram batizadas de "Collusion" e "Simulatum", remetendo os supostos acordos que seriam firmados de forma ilícita para fraudar contratos entre os investigados, bem como fazendo referência às competições simuladas para dar credibilidade aos processos licitatórios. 

Em Campo Grande - como bem acompanha o Correio do Estado pelas ruas da Capital -, o Gaeco amanheceu na porta do Jornal Impacto, uma empresa de comunicação da Capital que pertence a Francisco Elivaldo "Eli" de Sousa.

Segundo o texto divulgado pelo Ministério Público, as operações, através do Grupo de Atuação Especial e da 1ª Promotoria de Justiça de Terenos, miram o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e pelo menos 30 de busca e apreensão. 

Em Campo Grande, os agentes do Gaeco e Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul estiveram em dois endereços que ficam basicamente um de frente para o outro: o Jornal e a casa que seria residência de Francisco Elivaldo, conhecido como Eli Sousa, o proprietário do Grupo Impacto Mais de Comunicação. 

A princípio, a empresa de comunicação Jornal Impacto seria o alvo em questão, já que o proprietário teria saído de sua residência e atravessado a rua para adentrar o outro estabelecimento que fica logo em frente acompanhado do Gaeco.

Francisco Elivaldo "Eli" de Sousa, aparece como proprietário do Grupo Impacto Mais de Comunicação, que possui em seu "guarda-chuva" empresas de rádio, revista e portal de notícias online, passando de radialista e jornalista para empreendedor com o passar do tempo. 

Conforme Renan Augusto Vieira, advogado do Jornal Impacto, o grupo ficou ciente da operação agora pela manhã, permanecendo à disposição das autoridades. "Até que tenhamos, no caso, conhecimento dos fatos para serem apurados, aí nós nos manifestaremos", disse. 

"Collusion" e "Simulatum"

Segundo o texto divulgado pelo Ministério Público, as operações, através do Grupo de Atuação Especial e da 1ª Promotoria de Justiça de Terenos, miram o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e pelo menos 30 de busca e apreensão. 

Ainda conforme nota do MPMS, a dita operação “Collusion” se debruça sobre a organização apontada como responsável por crimes contra administração pública, principalmente fraudes em licitações e contratos públicos, além de outros delitos relacionados.

A palavra, que do inglês traduz-se "conluio" e remete à essa ideia entre os investigados, uma espécie de cumplicidade tramada para conseguir contratos a materiais e serviços gráficos firmados com o Município e a Câmara Municipal de Terenos, desde o ano de 2021. 

O texto frisa que, esses supostos contratos fraudados seriam firmados com o município de Terenos pelo menos desde 2021, com a Impacto tendo pelo menos três contratos firmados com a gestão executiva em questão.

Sendo que todos tratam-se de contratações para prestar serviços de divulgação em site e jornal de matérias e atos oficiais e de interesse da Câmara Municipal, o primeiro aparece com vigência entre 1° de setembro até 31 de dezembro de 2022, no valor de R$ 42.720,00. 

Depois desse, no ano seguinte um segundo contrato foi firmado com vigência entre 1° de março até 31 de dezembro de 2023, no valor de R$ 106.800,00, posteriormente acrescido através de aditivo para R$ 128.160,00, vigorando entre 02 de janeiro de até 31 de dezembro de 2024. 

Por outro lado, a "Simulatum" (que do latim significa "simulado") faz menção à possível existência de um organização especializada em crimes contra administração, através de contratos de publicidade fraudados e locação de equipamentos de som firmados nesse caso específico com a Câmara Municipal de Terenos, também desde o ano de 2021.

CARNAVAL 2026

Inscrições para ambulantes no Carnaval começam nesta quarta-feira

Chamamento público foi publicado no Diário Oficial e prevê sorteio para definição dos pontos na Esplanada Ferroviária

21/01/2026 11h00

Prefeitura Municipal disponibilizará 40 pontos destinados para venda de alimentos e bebidas em geral

Prefeitura Municipal disponibilizará 40 pontos destinados para venda de alimentos e bebidas em geral Marcelo Victor/Correio do Estado

Boa notícia para vendedores de comidas salgadas, doces e bebidas em geral que desejam trabalhar durante o Carnaval de Campo Grande em 2026. A Fundação Municipal de Cultura (Fundac) abriu nesta quarta-feira (21) as inscrições para seleção de ambulantes que irão atuar nas festas carnavalescas na Esplanada Ferroviária.

O chamamento público foi publicado hoje no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) e contempla comerciantes que atuam nas modalidades barraca, trailer e food truck, para exploração do uso do espaço público entre os dias 14 e 18 de fevereiro de 2026.

Conforme o edital, o comércio ambulante autorizado ocorrerá na Avenida Mato Grosso, entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho, um dos principais pontos de concentração do Carnaval na Capital.

Prazo curto para inscrição

Os interessados devem ficar atentos ao prazo, já que as inscrições seguem abertas apenas até quinta-feira (22), às 17h. O cadastro é feito exclusivamente de forma on-line, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela Fundac.

Entre as informações exigidas estão dados pessoais do titular, cópia de documentos, comprovante de residência, carteira sanitária atualizada e certificado de curso de higiene e manipulação de alimentos válido.

Cada candidato poderá realizar apenas uma inscrição, de caráter pessoal e intransferível. Erros no preenchimento ou ausência de documentos acarretam inabilitação, sem possibilidade de correção após o encerramento do prazo.

Seleção será por sorteio público

Após a etapa de análise documental, os ambulantes habilitados participarão de sorteio público, marcado para o dia 3 de fevereiro, às 9h, no auditório da Esplanada Ferroviária. A presença no sorteio é obrigatória e a ausência implica desclassificação.

Ao todo, serão disponibilizados até 40 pontos fixos, sendo:

  • 15 vagas para alimentos e bebidas não alcoólicas (Tipo 1);
  • 25 vagas para bebidas alcoólicas e não alcoólicas (Tipo 2).

Os pontos terão dimensões de 3 metros por 3 metros e deverão ser ocupados exclusivamente no local definido pela organização.

  • O que pode ser vendido

O edital autoriza a venda de alimentos tradicionais como hambúrguer, pastel, cachorro-quente, pizza, espetos, arroz carreteiro, batatas, crepes, acarajé, choripan, açaí, sorvetes, salgados e doces em geral.

Entre as bebidas permitidas estão refrigerantes, sucos, água mineral e de coco, energéticos, chás, cafés e achocolatados. Já os ambulantes do Tipo 2 poderão comercializar bebidas alcoólicas, respeitando as restrições legais, como a proibição de venda para menores de 18 anos e o uso de recipientes de vidro, que é vedado durante as festividades.

A comercialização poderá ocorrer diariamente a partir das 15h, seguindo até o encerramento da programação, à meia-noite. A entrada de veículos para montagem das estruturas será permitida somente entre 8h e 14h.

A Prefeitura informa que não fornecerá energia elétrica nem geradores, ficando essa responsabilidade a cargo dos próprios comerciantes, com apoio da Associação dos Artesãos e de Comida Cultural, Típica, Regional e Familiar de Campo Grande (AACCGMS), que também auxiliará na fiscalização.

O edital prevê ainda reserva de cotas, sendo 10% das vagas destinadas a candidatos negros e 5% a indígenas, conforme legislação municipal. Para concorrer, é obrigatória a apresentação de autodeclaração no ato da inscrição.

A lista preliminar de inscritos será publicada no Diário Oficial no dia 23 de janeiro, com resultado definitivo e homologação previstos até o início de fevereiro.

O edital pode ser conferido abaixo, a partir da página 6:

