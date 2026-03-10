Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Fatalidade

Motorista morre após carro capotar na BR-163 em MS

Com o impacto, o corpo da vítima foi arremessado para fora do veículo e atropelado por um caminhão

Laura Brasil

10/03/2026 - 10h44
Um condutor, até o momento não identificado, morreu na manhã desta terça-feira (10), após perder o controle do veículo, que capotou várias vezes nas proximidades do distrito de Bocajá, em Douradina.

A vítima seguia em um Fiat Pálio de cor preta quando ocorreu o acidente e teve o corpo arremessado para fora do veículo. Ao cair na pista de rolamento, acabou sendo atropelada por um caminhão.

Conforme informações do site Dourados News, o caminhoneiro não conseguiu frear a tempo e acabou passando por cima do corpo da vítima, que não resistiu e morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para atender a ocorrência e, durante a vistoria no carro, verificou que ele estava carregado com cigarros eletrônicos contrabandeados do Paraguai.

As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas pela perícia, que deverá estabelecer a dinâmica do ocorrido.
 

CONTRABANDO

DOF apreende carretas com mais de R$ 1 milhão em pneus

Ação em Ponta Porã prendeu dois homens e ambas as carretas somaram 400 pneus transportados na caçamba dos veículos

10/03/2026 10h50

Divulgação / DOF

Durante a última segunda-feira (09), policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreenderam duas carretas com 400 pneus para caminhão. A apreensão aconteceu em Ponta Porã, na MS-164 e dois homens foram presos.

De 32 e 46 anos, os motoristas das carretas foram abordados durante o bloqueio que a equipe militar realizava na rodovia estadual, próximo ao Trevo do Copo Sujo. Na ação, os agentes realizaram a vistoria e encontraram na caçamba de cada carreta 200 pneus.

Ao questionar os condutores dos veículos, os dois homens assumiram o esquema de contrabando. Segundo as informações, ambos confessaram terem sido contratados para realizar o transporte dos pneus por 315 quilômetros da fronteira do Estado, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai até Campo Grande, e o outro por mais de 1,1 mil quilômetros até Goiânia (GO).

Os 400 pneus ilegais foram apreendidos e posteriormente avaliados em aproximadamente R$ 1,2 milhão, após serem encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, localizada em Ponta Porã.

A ação ocorreu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é parceria da Secretaria de Segurança de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O DOF disponibiliza o canal direto com o cidadão para denúncias anônimas por meio do telefone 0800 647-6300.

Segurança

Forças federais fazem protesto por criação de fundo nacional de segurança

Proposta prevê uso de bens apreendidos do crime organizado para financiar tecnologia, equipamentos e estrutura das forças de segurança

10/03/2026 10h22

Imagem Divulgação

O Sindicato dos Policiais Penais e Federais em Mato Grosso do Sul (SINPPF-MS) aderiu à convocação nacional e se mobilizou na manhã desta terça-feira (10) pela criação do fundo nacional de segurança, em frente ao Presídio Federal, em Campo Grande.

A mobilização, que ocorre em todo o país, reivindica a criação do Fundo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (FUNCOC), iniciativa que a categoria considera importante para o fortalecimento das Polícias da União.

O fundo tem como objetivo destinar bens e direitos apreendidos em operações contra organizações criminosas para o combate ao crime, permitindo o uso de recursos para investimento em tecnologia, equipamentos e recursos humanos das instituições.

A articulação ocorre após a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública (PEC 18), que trata da criação do fundo e reforça a integração das forças. O projeto seguirá para apreciação no Senado Federal.

Principais alterações:

  • desenvolvimento da política nacional de segurança e coordenação do sistema penitenciário, com apoio a estados em eventuais situações de calamidade ou desastres;
  • regras mais rígidas, com a proibição de progressão de regime, remição de pena e saídas temporárias para crimes cometidos por facções criminosas;
  • uso de tecnologia, com registro eletrônico unificado de infrações e atuação conjunta das polícias (incluindo guardas municipais).

A mobilização ocorre após a categoria chegar a um consenso durante a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de fevereiro, quando o sindicato autorizou a adoção das providências necessárias em relação ao movimento.

Confira a nota da categoria na íntegra:

"O crime organizado se expande, se estrutura e se fortalece com recursos cada vez maiores. Para enfrentá-lo de forma efetiva, o Estado precisa estar preparado, com estrutura compatível com a dimensão desse desafio.

Em Mato Grosso do Sul, policiais penais federais se mobilizaram em defesa do encaminhamento do FUNCOC ao Congresso Nacional. A proposta estabelece um modelo permanente de financiamento para o combate às organizações criminosas, destinando recursos provenientes da apreensão e do confisco de bens do crime para o fortalecimento da segurança pública.

Mais do que uma pauta institucional, trata-se de uma medida estratégica para garantir que o Estado tenha condições reais de enfrentar o crime organizado e proteger a sociedade.
Quando os recursos do crime retornam para o fortalecimento das instituições de segurança, o Brasil avança na construção de um sistema penal mais forte, mais preparado e mais eficiente.
Segurança pública se constrói com decisão, responsabilidade e estrutura.

Se a solução existe, por que esperar?"

