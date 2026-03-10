Motorista morre após carro capotar na BR-163 em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um condutor, até o momento não identificado, morreu na manhã desta terça-feira (10), após perder o controle do veículo, que capotou várias vezes nas proximidades do distrito de Bocajá, em Douradina.

A vítima seguia em um Fiat Pálio de cor preta quando ocorreu o acidente e teve o corpo arremessado para fora do veículo. Ao cair na pista de rolamento, acabou sendo atropelada por um caminhão.

Conforme informações do site Dourados News, o caminhoneiro não conseguiu frear a tempo e acabou passando por cima do corpo da vítima, que não resistiu e morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para atender a ocorrência e, durante a vistoria no carro, verificou que ele estava carregado com cigarros eletrônicos contrabandeados do Paraguai.

As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas pela perícia, que deverá estabelecer a dinâmica do ocorrido.

