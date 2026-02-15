Motorista morre após passar mal e bater em árvore em Campo Grande

Princípio de Incêndio

Um caminhoneiro tentou auxiliar o colega de trecho a conter as chamas no pneu quando houve a explosão

A Polícia Militar resgatou dois caminhoneiros, de 49 e 69 anos, após o pneu de um caminhão-tanque estourar, em Sonora, município localizado a 362 quilômetros da Capital.

Conforme divulgado pela polícia, os agentes que estavam no posto fiscal, às margens da BR-163, ouviram a explosão no pátio do local e foram verificar o que havia acontecido.

No local, depararam-se com as vítimas, de 49 e 69 anos. Uma delas estava caída no chão, embaixo do caminhão-tanque, que estava carregado com material inflamável.

A outra pessoa estava sentada próxima ao veículo, com sangramento no rosto e suspeita de fratura nos dois braços.

Os policiais acionaram os socorristas e, enquanto prestavam atendimento às vítimas, precisaram conter um princípio de incêndio em um dos pneus do veículo, que transportava borra de soja.

Diante da situação, os militares retiraram as vítimas com cuidado, levando-as para um local seguro.

Uma equipe da CCR MSVia esteve no local e prestou atendimento a uma das vítimas, enquanto socorristas do Hospital Municipal deram suporte à outra, que apresentava ferimento na cabeça.

Após o primeiro atendimento, os dois foram encaminhados ao hospital para avaliação médica. Eles relataram não se lembrar do que havia acontecido.

Tentativa de conter o fogo

Ainda conforme relato de uma testemunha, é possível que o caminhão tenha apresentado travamento no sistema de freios, o que teria provocado o incêndio. Um motorista que prestou auxílio com um extintor acabou sendo atingido pela explosão do pneu.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para preservar a cena e os veículos envolvidos.

Assine o Correio do Estado