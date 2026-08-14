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QUEDA DE PONTE

Motorista que morreu no desabamento da ponte era de Campo Grande

Alexandre Rodrigues ficou preso em cabine de caminhão submerso em rio após queda de ponte em MS-168

Noysle Carvalho

14/08/2026 - 12h45
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O motorista que morreu durante a manhã de ontem no desabamento da ponte que ficava sobre o Rio Taquari foi identificado como Alexandre de Freitas, de 49 anos. O caminhonheiro era de Campo Grande, morador da Vila Carlota e conhecido também por "Lobisomem".

No momento do acidente, Alexandre carregava carga de lingotes de concreto na caçamba do caminhão e estava sozinho. A ponte de concreto armado então cedeu enquanto o veículo passava e desabou, sem chances de escapar da queda, o veículo caiu no rio e parte da ponte caiu sobre o veículo.

O condutor ficou submerso no rio, preso dentro da cabine do caminhão e resgatado apenas na tarde de ontem (13) e teve o resgate realizado pela equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros, mas já sem vida.

O Governo de Mato Grosso do Sul informou em nota a confirmação da identidade de Alexandre e desde então, o corpo da vítima passou pela necroscopia e foi liberado para a família.

O veículo, uma Mercedes-Benz Actros 2651S, ainda está submerso e equipes responsáveis analisam como será a retirada do caminhão da água.

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) e forças de seguranças do Estado também estudam o motivo da queda da ponte, afim de identificar o que ocasionou o colapso estrutural que fez uma ponte de concreto armado ceder. E em nota afirmaram que "não há resultados consolidados para apontar qualquer causa do acidente".

O velório de Alexandre iniciou às 6h desta sexta-feira, na Rua Francisco dos Anjos, 442, no Bairro Universitário, em Campo Grande e o sepultamento está marcado para as 17h.

Desabamento

O acidente aconteceu durante a manhã de quinta-feira (13) na MS-168, no trecho que liga as regiões pantaneiras Paiaguiás e da Nhecolândia. A informação durante o dia de ontem é que o motorista não havia sido encontrado e que uma outra pessoa teria escapado no momento em que a ponte cedeu.

Após nove horas de buscas foi confirmado a localização do corpo da vítima, até então desconhecida, e a equipe de mergulhadores realizaram o resgate do corpo sem vida.

O caminhoneiro, identificado apenas hoje, como Alexandre Rodrigues tinha 49 anos e era natural de Campo Grande, residente da Vila Carlota.

No momento em que a ponte cedeu o caminhão transportava a carga de lingotes de concreto, em um veículo fabricado para tracionar semirreboques e composições pesadas de até 74 a 80 toneladas.

O desabamento da estrutura é investigada pelas autoridades competentes, bem como o que motivou a queda tão fácil de uma estrutura de concreto armado.

Batizada de João Wenceslau Leite de Barros a ponte foi construída entre 2008 e 2009, com entrega em setembro de 2009. Parte importante da rota que liga as regiões pantaneiras e tem Coxim, como cidade mais próxima, a 115 quilômetros do local do acidente, a área é território do município de Corumbá.

A recomendção é que sejam utilizadas rotas alternativas pelas rodovias estaduais, MS-423 ou MS-214, e rodovias conectadas pela MS-168, usando a BR-163 como via de conexão.

Nova Itamarati

Trabalhador é atacado por animal durante serviço em Ponta Porã

O ataque teria ocorrido enquanto o trabalhador realizava uma atividade no Distrito de Nova Itamarati

14/08/2026 12h10

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Trabalhador recebeu atendimento no Posto de Saúde do Assentamento Itamarati após o ataque de onça

Trabalhador recebeu atendimento no Posto de Saúde do Assentamento Itamarati após o ataque de onça Foto: Divulgação

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Um trabalhador sofreu um ataque de uma onça no Distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã. O rapaz chegou ao posto de saúde no final da tarde de quinta-feira (13) e após receber o atendimento, foi medicado e recebeu alta. 

De acordo com sites locais, o rapaz foi atacado após descer do equipamento de costas e foi surpreendido pelo animal ao tentar retornar à máquina.

Ainda conforme o relato do trabalhador, ele bateu a cabeça na escada durante o ataque e perdeu momentaneamente a consciência. Ao retomar os sentidos, conseguiu voltar à máquina e seguir até um caminhão. 

O rapaz foi encaminhado para o Posto de Saúde do Assentamento Itamarati, onde foi atendido e posteriormente liberado.

Até o momento, o nome do trabalhador, a gravidade dos ferimentos e a espécie do animal envolvido não foram divulgados. O caso também não foi confirmado oficialmente pelas autoridades ou pela unidade de saúde.

Nas delegacias de Ponta Porã, não havia, até o momento, registro de boletim de ocorrência relacionado ao episódio.

OBRAS

Agesul contrata 5 empresas de Campo Grande para reformar asfaltos em MS

Ao todo, a Agência de Gestão de Empreendimentos desembolsará o valor de R$47,7 milhões para serviços de pavimentação e restauração funcional dos asfaltos em 6 municípios

14/08/2026 12h00

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O investimento total da pavimentação será de R$ 47,7 milhões

O investimento total da pavimentação será de R$ 47,7 milhões FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou, na edição desta sexta-feira (14) do Diário Oficial do Estado, o resultado de seis licitações para restaurar ou pavimentar asfaltos em municípios de Mato Grosso do Sul. De seis empresas contratadas, cinco são de Campo Grande e uma de Três Lagoas. Ao todo, serão desembolsados R$ 47.715.114,16 para realização das obras.

Em Paranaíba, será realizada a 5ª etapa da obra de restauração do pavimento, este serviço ocorre em diversas ruas do município. A empresa vencedora é a Avance Construtora Ltda. O valor total da licitação é de R$ 11.399.616,77. O prazo para execução da obra é de 360 dias.

Já em Rio Verde de Mato Grosso, a Zion Prime Obras e Pavimentação será a responsável pelas obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais. O valor desta licitação é na ordem de R$ 7.641.888,96. O serviço terá que ser realizado em um prazo de 450 dias.

Ivinhema também ganhará um asfalto novo e a instalação do sistema de drenagem de águas das chuvas. Para realizar este serviço, a Funchal Construção e Serviços terá R$ 5.035.658,27 à disposição e o prazo de 360 dias.

Em Sidrolândia, a empresa Santa Cruz Construções e Terraplanagem será a responsável pelo mesmo tipo de obra, na rua Antônio A. Nantes. O custo deste serviço é na ordem de R$ 7.721.655,31. O prazo para execução é de 540 dias.

A única licitação para obra em rodovia foi referente à recomposição funcional do revestimento asfáltico da MS-162, no final do distrito rural de Quebra-Coco e início de Sidrolândia, no trecho entre o km 67 e o km 85. A Transenge Engenharia e Construções será a responsável por este serviço e terá o valor de R$ 9.087.304,85 para executar no prazo de 180 dias.

Por fim, Três Lagoas também terá obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Jardim Brasília. A empresa vencedora é do próprio município, a Construtora Jupiá. A licitação tem o valor de R$ 6.828.990,00 e o prazo é de 360 dias.

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