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Motta diz que Gleisi fez 'grande trabalho' e não faltou diálogo com governo apesar de 'embates'

O presidente da Câmara dos Deputados, elogiou nesta segunda-feira, 30, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais

Estadão Conteúdo

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30/03/2026 - 21h00
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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), elogiou nesta segunda-feira, 30, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, a quem chamou de "amiga", e a relação que teve com o governo nos últimos meses. Afirmou que houve "momentos difíceis", mas que "nunca faltou respeito, diálogo e compromisso".

"(Quero) fazer um reconhecimento ao trabalho da minha amiga, ministra Gleisi Hoffmann, à frente da Secretaria de Relações Institucionais, com quem tive a graça de satisfação de conviver enquanto presidente da Câmara. E aqui atestar o seu compromisso com o País, com o governo, o bom diálogo com a Câmara", afirmou o presidente da Câmara.

"Tivemos momentos difíceis, de alegria, de embate, mas nunca faltou respeito, diálogo e compromisso de implementarmos uma agenda na Câmara, não em favor de um partido, mas buscando colocar o Brasil acima de tudo", completou o deputado.

Motta participou da inauguração de obras de conectividade de escolas públicas ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também participaram do evento os seguintes ministros:

  • Camilo Santana, da Educação;
  • Rui Costa, da Casa Civil;
  •  Frederico Siqueira, das Comunicações;
  • Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais;
  • Esther Dweck, da Gestão;
  •  Margareth Menezes, da Cultura;
  • Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia.

O presidente da Câmara disse que quando assumiu o cargo, destacou que "a educação seria uma prioridade da nossa gestão". Em fevereiro deste ano, Motta liderou a aprovação de um projeto do governo que cria um instituto federal em Patos (PB), reduto eleitoral do deputado e de sua família.

"Cada vez mais o Parlamento tem que trabalhar com o Executivo para garantir mais educação para o nosso País, porque só através da educação vamos ter um País mais justo e com oportunidades", declarou.

Motta tem se aproximado do governo nos últimos meses, em especial diante da proximidade com as eleições. Agradeceu Lula pela criação do instituto federal em Patos e disse que ele realizou um "sonho".

"Aqui, presidente, abro um parêntese para lhe agradecer. Como sertanejo, essa é uma luta desde meu primeiro mandato. Há 15 anos esperamos ter a nossa instituição de educação com reitoria no sertão da PB. Hoje, o senhor realiza este sonho", declarou Motta.

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INQUÉRITO CIVIL

MP investiga suposta fraude e superfaturamento em obras no município de MS

Ministério Público Estadual instaurou inquérito civil para apurar a possível ocorrência de desvio de finalidade ou dano ao erário, além de identificar a responsabilidade dos agentes públicos e da empresa contratada

30/03/2026 18h00

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Obras na MS 338 em Camapua

Obras na MS 338 em Camapua Arquivo

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou inquérito civil para apurar supostas irregularidades e danos ao erário na execução de um contrato administrativo entre a Prefeitura de Camapuã com a empresa Trevo Engenharia Ltda. Trata-se de obras de reforma e adequação do Centro Poliesportivo Maria Inácia Bonfim.

A 1ª Promotoria de Justiça de Camapuã tomou conhecimento do caso por meio de representação dos vereadores Nilcilei Cavalheiro Pereira (PSD) e Luiz Gonzaga (MDB), no qual noticiaram que a Prefeitura de Camapuã estaria utilizando maquinário e servidores próprios para realizar serviços que são de responsabilidade contratual da Trevo Engenharia Ltda, como a demolição e retirada de entulhos.

De acordo com os relatos da representação, o ente público ainda efetuava pagamento integral à empresa como se esta tivesse executado tais obras, o que configura potencial fraude na execução contratual e superfaturamento dos cofres públicos.

A investigação verificará se houve fraude na medição de serviços, uso indevido de maquinário público e atos de improbidade administrativa no município de Camapuã, o que resulta em possível superfaturamento, desvio de finalidade ou dano ao erário do Poder Executivo.

Irregularidades

As condutas narradas podem configurar, em tese, atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito e que causam lesão ao erário, além de infrações previstas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/21), especificamente quanto à modificação ou vantagem irregular em contrato (art. 337-H) e fraude em prejuízo da Administração Pública (art. 337- L);

Vistoria técnica

Ao Departamento Especial de Apoio às Atividades de Execução (DAEX/MPMS) foi solicitada vistoria técnica urgente in loco, com o objetivo de a) proceder à medição física da obra, confrontando-a com o cronograma físico-financeiro e as medições já pagas pela municipalidade. E b) verificar a consonância dos materiais aplicados com as especificações contidas no Memorial Descritivo (identificando possível reaproveitamento de materiais antigos ou uso de materiais de qualidade inferior aos faturados).

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campo grande

Criança de 1 ano morre após ser atropelada por homem empinando moto

Pais da menina teriam se negado a colaborar com informações e caso está sendo investigado pela Polícia Civil

30/03/2026 17h16

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Menina morreu na Santa Casa de Campo Grande

Menina morreu na Santa Casa de Campo Grande Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Uma menina de 1 ano morreu após complicações decorrentes de um suposto atropelamento por uma motocicleta, em Campo Grande. O suspeito seria amigo do pai da criança e estava empinando a moto, quando perdeu o controle da direçao e houve o acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, o avô da criança procurou a Delegacia de Polícia Civil e informou que retornou de viagem no dia 26 de março e tomou conhecimento de que a menina teria sido atropelada.

Em depoimento, o avô disse que foi informado que a criança estaria no colo do pai e que um amigo do genitor teria batido em ambos. No entanto, o pai da criança se recusou a dar mais informações e não quis revelar quem seria o suposto amigo, levantando no avô a suspeita de que estaria tentando proteger alguém.

A menina foi encaminhada a Santa Casa, onde recebeu atendimento médico e alta na noite de 27 de março. O avô relatou que ela estava com vários ferimentos no rosto, na boca e na cabeça e ele chegou a questionar se ela teria passado por algum exame.

Na manhã do dia 28 de março, ele foi até a casa da neta visitá-la, mas não foi recebido pelos pais da menina, que se mantiveram trancados em casa com ela.

Pouco mais tarde, a criança voltou a passar mal, apresentando febre, palidez e vômito, sendo levada pela mãe até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

No hospital, exame de raio-x do tórax constatou que a criança tinha uma fratura na costela. Também foi feito um raio-x na cabeça e, segundo a mãe, teria dado alguma alteração, mas ela não soube informar qual pois não teria entendido.

Diante da situação, a menina foi transferida para a Santa Casa, onde não resistiu e morreu às 22h de sábado (28).

O avô da criança relatou a Polícia Civil que desconfia de negligência médica e também das atitudes do filho, pois, segundo ele, em nenhum momento o genitor se preocupou em procurar a polícia para relatar o caso e também restringiu o acesso de terceiros a informações hospitalares.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. O pai da criança também foi autuado também por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

O caso segue sob investigação.

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