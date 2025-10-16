Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CONDENADOS

MP mantém condenação de ex-vereadores por uso indevido de combustível, em Naviraí

O caso está ligado à Farra das Diárias e à Operação Atenas, que há onze anos afastou 13 vereadores do município

João Pedro Flores

16/10/2025 - 16h30
Continue lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Naviraí, apresentou as provas que sustentaram as condenações de Vanderlei Chagas, atual chefe de gabinete do prefeito Rodrigo Sacuno, e Cícero dos Santos, ambos ex-vereadores de Naviraí, por improbidade administrativa, em razão do uso indevido de combustível público em veículos particulares nos anos de 2013 e 2014.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) confirmou, por unanimidade, a condenação dos ex-parlamentares. A decisão, publicada nesta semana, mantém as penalidades aplicadas pela 2ª Vara Cível de Naviraí, incluindo multa de cerca de R$ 21 mil e indenização de R$ 30 mil por danos morais coletivos.

Na ação, movida em 2017, o MPMS expôs um esquema de fraudes nas verbas indenizatórias, no qual os ex-vereadores solicitavam ressarcimento por combustíveis usados em veículos particulares, e não para atividades oficiais.  

Segundo a Promotora de Justiça Fernanda Proença de Azambuja Barbosa, houve consumo bastante exagerado de combustível no período investigado e tais gastos não estavam vinculados ao exercício das funções públicas, caracterizando enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário.  

Condenações  

A condenação inclui multa de R$ 21.450,76, proibição de contratar com o poder público por cinco anos e pagamento de R$ 30 mil por danos morais coletivos. Este caso está diretamente ligado à “Farra das Diárias” e à Operação Atenas, que em 2014 resultou no afastamento de 13 vereadores de Naviraí, por acusações que vão desde corrupção até formação de quadrilha.  

O Tribunal rejeitou ainda as tentativas de redução das multas e reconheceu a proporcionalidade dos valores fixados. A decisão colegiada pode gerar inelegibilidade dos condenados, conforme a Lei da Ficha Limpa, embora a aplicação dessa medida dependa de análise da Justiça Eleitoral em caso de pedido de registro de candidatura.  

Além deste caso, o MPMS também comprovou a participação dos ex-vereadores em fraudes envolvendo diárias e relatórios falsos de viagens durante o mesmo período, o que resultou em outras condenações e punições administrativas.  

Com os recursos cabíveis ainda pendentes, como embargos e recursos especiais, a atuação do MPMS já representa um importante marco no combate à corrupção em Naviraí, demonstrando o compromisso das instituições estaduais em garantir transparência e ética no serviço público.

Evento Solidário

Bazar do São Julião tem mais de 48 mil itens a partir de R$ 5 em Campo Grande

Interessados devem levar 1 kg de alimento não perecível. O evento solidário vai até o dia 18 de outubro; confira os itens

16/10/2025 15h55

Continue Lendo...

O Bazar beneficente do Hospital São Julião, que iniciou nesta quinta-feira (16) com itens doados pela Receita Federal, é uma oportunidade para quem deseja comprar bons produtos com preços a partir de R$ 5.

Ao todo, são 48 mil itens, que incluem cosméticos e perfumes, eletrônicos, roupas, brinquedos, artigos de pesca e muito mais.

Os amantes de bazar não precisam se preocupar com o tempo, já que o evento do hospital vai até o dia 18 de outubro, no Centro de Convenções Albano Franco, com espaço para circulação, o que facilita na hora de ver os produtos.

 

 

 

Um dos princípios do evento é aliar o consumo consciente à solidariedade. Os que desejam participar devem levar 1 kg de alimento não perecível como pagamento simbólico de entrada (arroz, feijão, macarrão ou açúcar).

O estacionamento estará aberto durante todo o evento beneficente, totalmente gratuito. O centro de convenções contará com praça de alimentação e espaço kids, para que os pais tenham conforto durante as compras.

“O Bazar é uma oportunidade de fazer boas compras, com preços muito atrativos, e ao mesmo tempo colaborar com a continuidade dos serviços que o hospital oferece à comunidade. Cada produto adquirido se transforma em cuidado e acolhimento para centenas de pacientes atendidos todos os dias”, destaca o presidente da Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos, Carlos Melke.

Os recursos arrecadados no bazar serão revertidos para a manutenção dos serviços oferecidos pelo hospital, que é referência em internações de reabilitação, atendimentos ambulatoriais e cirurgias pelo SUS.

Forma de pagamento: Dinheiro, débito, crédito e Pix. 

PECHINCHA

Imóveis com valores até 70% abaixo do preço de mercado são ofertados em leilão da Caixa

Em Mato Grosso do Sul, os lotes estão com valores iniciais entre R$ 78.781 e R$ 148.300

16/10/2025 15h45

A abertura do pregão será amanhã (17), às 10h, pelo site da Pestana Leilões

A abertura do pregão será amanhã (17), às 10h, pelo site da Pestana Leilões Arquivo

Continue Lendo...

Para quem deseja investir em imóveis ou busca realizar o sonho de ter uma casa própria com condições vantajosas, a Caixa Econômica Federal, em parceria com a Pestana Leilões, realiza um leilão online com mais de 450 lotes disponíveis em todo o Brasil. 

São casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais com valores que podem chegar a 70% abaixo do preço de mercado, e lances mínimos a partir de R$ 31 mil. A abertura do pregão será amanhã (17), às 10h, pelo site da leiloira.

Os imóveis estão distribuídos em diversos estados, inclusive em Mato Grosso do Sul, que conta com imóveis com valores entre R$ 78.781 e R$ 148.300, todos localizados em Campo Grande. 

Confira alguns lotes:

  • Apartamento no condomínio Parque Canto das Gaivotas, no bairro Coronel Antonino - avaliado em R$ 187.100, o imóvel está com valor de venda em R$ 113.085;
  • Outro apartamento no mesmo condomínio, avaliado em R$ 200 mil, está com valor de venda em R$ 125.884;
  • Casa no condomínio Residencial Recanto do Sabiá, no bairro Jardim Uirapuru - avaliado em R$ 136 mil, o lance inicial é de R$ 78.781;
  • Casa no Condomínio Residencial Panamá, no bairro Panamá - valor de avaliação em R$ 242.200, com valor de venda por R$ 148.300.

Pagamento

O proponente classificado tem o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data da homologação da proposta, para cumprir as exigências do edital e efetuar o pagamento do boleto referente a parte ofertada em recursos próprios e registrada na proposta.

O pagamento pode ser feito à vista, com recursos próprios ou FGTS. Para esta modalidade de venda não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio. 

O boleto é obtido no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, opção “Meus Resultados”, após divulgação do
resultado homologado. 

Como participar

Para participar, basta realizar o cadastro prévio no site do leiloeiro e enviar a documentação exigida. Após a aprovação, o participante já pode ofertar lances nos imóveis desejados.

