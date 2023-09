O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu processo administrativo contra empresas de turismo para proibir o uso de animais silvestres em propagandas com fins de atrair turistas, em Bonito. A publicação fez uma recomendação para que as agências tome cuidados e evitem propagandas enganosas.

A polêmica ocorreu após um programa gravado pela apresentadora Eliana Michaelichen em setembro de 2022, onde apareceu interagindo com araras para um especial de fim de ano. No programa em questão ela aparece ao lado Moacir Barbosa de Deus, de 72 anos, conhecido como "Encantador de araras" e proprietário do balneário Cachoeira Rio do Peixe em Bonito, um dos destinos mais visados do município.

Multa

Ainda em 2022, Moacyr usou as redes sociais em que aparece abraçando araras. Além disso, segundo a agente Jussara Barbosa da Fonseca Alves, explicou ao G1-MS, que o empresário tinha o costume de alimentar os animais para que retornassem a propriedade. O ato é conhecido como ceva. A prática rendeu em multa de RS 105 Mil Pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente de dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Processo Administrativo

O processo administrativo foi publicado no dia 6 de setembro, a Promotora de Justiça, recomendou que as agências de turismo observem as normas de proteção e Direito do Consumidor. "Em especial quanto à vedação de práticas de publicidades enganosas e abusivas mediante a animais silvestres".

Programa

O programa da apresentadora do SBT foi ao ar no dia 6 de novembro de 2022. As filmagens foram usadas como prova para prática de ceva - o ato de atrair o animal com alimentos.

A presença da apresentadora chegou a ser divulgada pelo site da prefeitura de Bonito. Segundo a publicação feita pela Sectur a logística para captação das imagens contou com o apoio da Prefeitura Municipal por intermédio da Secretária de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito e da Agência Ygarapé.

“A apresentadora também provou da nossa gastronomia local nos restaurantes Espaço Jack, Juanita e Casa do João além de ter contado com os pratos elaborados pelo chef Sylvio Trujillo em determinados momentos de gravação do seu programa e comentou descontraída: Saiba mais clicando aqui.

