Cidades

Coleta Seletiva

MP questiona baixa adesão a coleta de lixo em Campo Grande

Após a percepção de queda na coleta seletiva, em reunião com o MPMS, a concessionária apresentou novos indicativos

Laura Brasil

26/02/2026 - 10h32
Levantamento feito pela Solurb identificou que 49,77% aderiram à coleta seletiva em Campo Grande. Os dados foram apresentados após o Ministério Público de Mato Grosso do Sul solicitar um relatório de adesão à coleta seletiva.

Durante reunião com o MPMS e representantes da Solurb, no dia 31 de agosto de 2017, a concessionária ficou encarregada de acompanhar periodicamente a participação dos munícipes à coleta seletiva.

O relatório tem como base apresentar o índice de adesão dos campo-grandenses referente ao primeiro semestre de 2026.

Com 898.100 habitantes em Campo Grande, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possui 45 setores de recolhimento, divididos entre Setores de Coleta Seletiva (PaP) e Locais de Entrega Voluntária (LEVs).

A concessionária iniciou a implementação do serviço de coleta seletiva em 2012, com seis setores de coleta, expandindo para outras regiões entre 2015 e 2017.

Para determinar o índice de pessoas que utilizam o serviço de coleta seletiva, foram analisados dados dos 45 setores da cidade, conforme informações fornecidas pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano.

Em conjunto, foram considerados dados do IBGE que, no Censo de 2022, apontaram que 13,93% dos imóveis no município estão desocupados. Para calcular quantas pessoas usam a coleta seletiva, foi feito um recorte das propriedades que participaram da pesquisa.

Para que o resultado fosse mais preciso, casas localizadas em condomínios residenciais não foram incluídas na pesquisa, levando em consideração que, nesses locais, o manejo interno dos resíduos segue planos próprios de gerenciamento.

Aumento na adesão

Verificou-se que, na Cidade Morena, entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2026, houve aumento na adesão à coleta seletiva, com crescimento em todos os setores atendidos.

Em comparação com as duas últimas pesquisas, os dados indicaram que 60% dos setores apresentaram evolução.

Atravessadores

O estudo também levou em consideração a atuação dos “atravessadores”, pessoas que passam empurrando carrinhos ou utilizando veículos para recolher materiais recicláveis antes da passagem do caminhão da coleta, o que interfere nos dados da pesquisa.

Os setores mais atingidos pela prática são os situados nas regiões centrais de Campo Grande, onde o material mais visado é o papelão.

Campanhas educativas

A concessionária divulgou os trabalhos realizados no segundo semestre de 2025 em campanhas de educação ambiental, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da coleta seletiva.

Foram utilizados como meios de divulgação:

  • Redes sociais (Facebook, Instagram e YouTube) - 2º semestre de 2025 - alcance de 327 mil pessoas;
  • Divulgação in loco - 2º semestre de 2025 - alcance de 4 mil pessoas;
  • Palestras - 2º semestre de 2025  alcance de 9 mil pessoas.

SOLDADOS FEMININAS

Em MS, 108 mulheres vão ingressar nas Forças Armadas na segunda-feira

Das 108 militares femininas, 99 vão ficar em Campo Grande e 9 em Ladário

26/02/2026 11h00

MARCELO VICTOR

Forças Armadas brasileiras passarão por um marco histórico na próxima segunda-feira (2).

É a primeira vez que mulheres integrarão o serviço militar inicial, como soldados, no Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira.

Até então, apenas homens ingressavam como soldados no serviço militar inicial. A partir de 2026, mulheres também serão incorporadas. A diferença é que as mulheres se candidatam voluntariamente e homens obrigatoriamente.

Até 2030, o Exército Brasileiro pretende alcançar 20% do público feminino no serviço militar inicial.

Antes, só era possível uma mulher ingressar nas Forças Armadas como militares de carreira, mediante aprovação em concurso público, ou como militares temporárias, por meio de seleção conduzida pelas Regiões Militares.

Ao todo, 108 soldados femininas integrarão o serviço militar inicial nas Forças Armadas em Mato Grosso do Sul, sendo 99 em Campo Grande (Exército Brasileiro) e 9 em Ladário (Marinha do Brasil), a partir da próxima segunda-feira (2).

Haverá uma cerimônia de incorporação no Comando Militar do Oeste (CMO), às 9h de segunda-feira (2), onde elas entrarão no evento como civis e sairão como militares.

Em Campo Grande, das 99 novas integrantes do Exército Brasileiro, 12 vão trabalhar no Hospital Militar de Campo Grande (HMilCG), 26 no Colégio Militar de Campo Grande (CMCG) e 61 no Comando Militar do Oeste (CMO). Em Ladário, as 9 militares femininas farão parte do 6° Distrito Naval (6°DN).

Elas vão integrar as áreas de administração, enfermaria, alimentação, intendência, manutenção e comunicação.

Ao todo, 586 moças se alistaram nas Forças Armadas, sendo 421 em Campo Grande (Exército Brasileiro), 132 em Corumbá (Marinha do Brasil) e 33 em Ladário (Marinha do Brasil).

As voluntárias passaram por várias fases:

  1. Alistamento (1° janeiro a 30 de junho de 2025)
  2. Seleção – exame de saúde, inspeção dentária e entrevista (1 a 11 de julho de 2025)
  3. Designação – resultado (2 de janeiro de 2026)
  4. Seleção complementar (primeira semana de fevereiro de 2026)
  5. Resultado final (6 de fevereiro de 2026)
  6. Incorporação – entrada nas Forças Armadas (2 de março de 2026)

A remuneração é equivalente a um salário-mínimo (R$ 1.621,00), acrescido de vale-transporte. Elas começam como soldados, mas podem crescer na carreira militar e chegar até a patente de 3° sargento.

As voluntárias não terão estabilidade no serviço militar e, após o desligamento do serviço ativo, integrarão a reserva não remunerada das Forças Armadas.

ALISTAMENTO FEMININO

Mulheres podem ingressar nas Forças Armadas de forma voluntária e permanecer na corporação por até 8 anos, sendo que o contrato deve ser renovado de 1 em 1 ano. É possível chegar até a patente de 3º Sargento, mediante realização de cursos de formação.

Os requisitos para conseguir uma vaga são:

  • Ter nascido em 2007 e completar 18 anos em 2025
  • Saúde em perfeito estado – exame médico e odontológico

O Governo Federal publicou, no dia 28 de agosto, o Decreto nº 12.154, de 27 de agosto de 2024, que regulamenta o Serviço Militar Inicial Feminino voluntário no Brasil.

Uma vez incorporadas, as militares estarão sujeitas aos direitos, deveres e penalidades estabelecidos pela Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, e pelo Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966.

Até então, só era possível uma mulher ingressar nas Forças Armadas como militares de carreira, mediante aprovação em concurso público, ou como militares temporárias, por meio de seleção conduzida pelas Regiões Militares.

As voluntárias não terão estabilidade no serviço militar e, após o desligamento do serviço ativo, integrarão a reserva não remunerada das Forças Armadas.

Até 2030, o Exército Brasileiro pretende alcançar 20% do público feminino no serviço militar inicial.

DIGNIDADE

Juiz manda Campo Grande ampliar atendimento a pessoas em situação de rua

Determinação judicial é para que atendimento no Centro POP seja feito também à noite, nos finais de semana e em feriados

26/02/2026 09h39

Falta de condições adequadas de atendimento no Centro POP tem sido alvo de uma série de denúncias nos últimos anos em Campo Grande

Falta de condições adequadas de atendimento no Centro POP tem sido alvo de uma série de denúncias nos últimos anos em Campo Grande Gerson Oliveira

Em decisão de caráter humanitário, a 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais de Campo Grande concedeu tutela de urgência em Ação Civil Pública que trata do atendimento à população em situação de rua em Campo Grande, determinando a ampliação do funcionamento do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP).

As condições precárias de atendimento estão sendo alvo de uma série de denúncias do Ministério Público e da Defensoria Pública e recentemente a prefeitura de Campo Grande informolu que o local está de mudança de endereço. Segundo a prefeitura o local deverá ser transferido para a unidade operacional da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), que fica na rua Orfeu Baís. A mudança não agradou a vizinhança, já que nas imediações existem duas escolas.

A medida, deferida pelo juiz Eduardo Lacerda Trevisan, busca assegurar condições mínimas de dignidade, especialmente nos períodos de maior vulnerabilidade social, como noites, fins de semana e feriados.

A ação foi proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul contra o Estado e o Município de Campo Grande, diante da ausência de atendimento contínuo à população em situação de rua, que permanecia sem acesso à alimentação, higiene e acolhimento fora do horário regular do serviço.

Para o magistrado, a omissão compromete direitos fundamentais e expõe pessoas em extrema vulnerabilidade a riscos concretos, como fome, violência e agravamento de problemas de saúde.

Ao deferir a tutela de urgência, Trevisan destacou que a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial devem orientar a atuação do poder público, sobretudo quando se trata da proteção de grupos historicamente marginalizados. Segundo a decisão, a prestação parcial do serviço socioassistencial, justamente nos períodos mais críticos, configura falha grave na efetivação de direitos sociais assegurados pela Constituição.

A decisão também ressaltou que o Serviço de Abordagem Social não substitui o atendimento integral prestado pelo Centro POP, uma vez que este é a unidade de referência capaz de garantir acolhimento, alimentação adequada, higiene pessoal, escuta qualificada e encaminhamento à rede de proteção social. Nesse contexto, o Judiciário afirmou que não se trata de criar nova política pública, mas de assegurar o cumprimento de deveres já previstos no ordenamento jurídico.

Com isso, foi determinado que o Estado e o Município ampliem, no prazo de 30 dias, o funcionamento do Centro POP para atendimento noturno até as 20 horas e também aos sábados, domingos e feriados, garantindo, no mínimo, quatro refeições diárias, acesso a banheiros, banho com fornecimento de itens de higiene, água potável, lavanderia social, guarda de pertences e atendimento por profissionais habilitados.

Na decisão judicial, o juiz definiu que o descumprimento das determinações poderá resultar em multa diária de R$ 100 mil, revertida ao Fundo Municipal de Assistência Social.

(Informações da assessoria da TJMS)

 

