MP questiona baixa adesão a coleta de lixo em Campo Grande

Levantamento feito pela Solurb identificou que 49,77% aderiram à coleta seletiva em Campo Grande. Os dados foram apresentados após o Ministério Público de Mato Grosso do Sul solicitar um relatório de adesão à coleta seletiva.

Durante reunião com o MPMS e representantes da Solurb, no dia 31 de agosto de 2017, a concessionária ficou encarregada de acompanhar periodicamente a participação dos munícipes à coleta seletiva.

O relatório tem como base apresentar o índice de adesão dos campo-grandenses referente ao primeiro semestre de 2026.

Com 898.100 habitantes em Campo Grande, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possui 45 setores de recolhimento, divididos entre Setores de Coleta Seletiva (PaP) e Locais de Entrega Voluntária (LEVs).

A concessionária iniciou a implementação do serviço de coleta seletiva em 2012, com seis setores de coleta, expandindo para outras regiões entre 2015 e 2017.

Para determinar o índice de pessoas que utilizam o serviço de coleta seletiva, foram analisados dados dos 45 setores da cidade, conforme informações fornecidas pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano.

Em conjunto, foram considerados dados do IBGE que, no Censo de 2022, apontaram que 13,93% dos imóveis no município estão desocupados. Para calcular quantas pessoas usam a coleta seletiva, foi feito um recorte das propriedades que participaram da pesquisa.

Para que o resultado fosse mais preciso, casas localizadas em condomínios residenciais não foram incluídas na pesquisa, levando em consideração que, nesses locais, o manejo interno dos resíduos segue planos próprios de gerenciamento.

Aumento na adesão

Verificou-se que, na Cidade Morena, entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2026, houve aumento na adesão à coleta seletiva, com crescimento em todos os setores atendidos.

Em comparação com as duas últimas pesquisas, os dados indicaram que 60% dos setores apresentaram evolução.

Atravessadores

O estudo também levou em consideração a atuação dos “atravessadores”, pessoas que passam empurrando carrinhos ou utilizando veículos para recolher materiais recicláveis antes da passagem do caminhão da coleta, o que interfere nos dados da pesquisa.

Os setores mais atingidos pela prática são os situados nas regiões centrais de Campo Grande, onde o material mais visado é o papelão.

Campanhas educativas

A concessionária divulgou os trabalhos realizados no segundo semestre de 2025 em campanhas de educação ambiental, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da coleta seletiva.

Foram utilizados como meios de divulgação:

Redes sociais (Facebook, Instagram e YouTube) - 2º semestre de 2025 - alcance de 327 mil pessoas;

- 2º semestre de 2025 - alcance de 327 mil pessoas; Divulgação in loco - 2º semestre de 2025 - alcance de 4 mil pessoas;

- 2º semestre de 2025 - alcance de 4 mil pessoas; Palestras - 2º semestre de 2025 alcance de 9 mil pessoas.

