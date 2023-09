MP vai à Justiça contra descarte de entulhos em obras do governo sem licença ambiental

CASO SOPHIA

Carlos Alberto Garcete disse que está impedido por razões pessoais após se desentender com advogado de defesa de um dos réus

Após retirar advogado do plenário durante audiência, juiz afirma que está impedido de continuar no caso Gerson Oliveira/Correio do Estado

Após ter se desentendido com o advogado Willer Almeida, que atua na defesa de Christian Leithem, acusado de matar Sophia Ocampo, de dois anos, o juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri se declarou impedido e transferiu o caso para a 2ª Vara, onde o Juiz Aluízio Pereira dos Santos será o novo responsável em dar andamento ao processo.

De acordo com o apurado pelo Correio do Estado, Garcete se declarou impedido de dar continuidade às audiências e julgamento por razões pessoais, já que na segunda audiência, realizada no dia 19 de maio, ele se desentendeu com o advogado do acusado depois que este ofereceu um copo de água à testemunha no momento em que ela estava depondo.

O desentendimento começou quando Willer foi até a testemunha com um copo de água e Garcete o repreendeu, dizendo para não fazer aquilo, porém, Willer insistiu e foi chamado atenção mais uma vez.

Assim, Garcete disse que o advogado não estava lá para servir água, mas para fazer a defesa de seu cliente, porém, Willer insistiu dizendo que poderia fazer o serviço que quisesse, inclusive servir água, ao que Garcete respondeu dizendo que a autoridade dentro do Tribunal do Júri e o retirou da sala e suspendeu a audiência.

Os trabalhos foram retomados no dia 26 de maio a partir de onde havia sido interrompida, mas foi realizada a portas fechadas e sem a presença da imprensa.

Ao Correio do Estado, a assistente de acusação, Janice Andrade, afirmou que a mudança não interfere no andamento do processo e opina que talvez tenha sido uma estratégia para evitar que a defesa peça nulidade da decisão.

PROCESSO PARADO

Após duas audiências, momento em que foram ouvidas testemunhas de defesa e acusação, entre os quais estavam amigos, familiares e vizinhos de Christian Leithem e Stephanie de Jesus da Silva, mãe de Sophia e também ré pelo crime, o processo ficou parado.

As audiências só poderão ser retomadas após a Polícia Civil concluir o relatório de perícia feita nos celulares de ambos acusados. O prazo para juntar documento terminou dia 10 de agosto, mas foi pedido mais prazo para a apresentação.

Assine o Correio do Estado