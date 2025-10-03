Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

DOURADOS

MPE investiga possibilidade de nova eleição no Instituto de Previdência de Dourados

Eleição para Diretor-Presidente do Instituo de Previdência Social dos Servidores do município não cumpre exigência de lista tríplice e não é a primeira vez

Noysle Carvalho

03/10/2025 - 12h15
Na edição de hoje do Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, foi divulgado a investigação sobre a eleição no Instituto de Previdência Social dos Servidores de Dourados, o PreviD. A motivação é devido a irregularidades para o cargo de Diretor-Presidente do triênio de 2025-2028.

Segundo o documento, a eleição contou com a indicação de apenas um nome, do guarda municipal Marcos Augusto de Alencastro Silva, servidor do Instituto.

Para o cargo é necessário a lista tríplice, ou seja, a indicação com no mínimo três nomes. Nesse caso, apenas um nome foi listado, o que de acordo com o artigo 35, inciso 1º, da Lei Complementar Municipal nº 108/2006, confere irregularidade na eleição.

“É taxativo ao exigir a formação de uma lista tríplice de candidatos a ser submetida ao Chefe do Poder Executivo, garantindo um mínimo de pluralidade e representatividade na escolha do dirigente máximo da autarquia previdenciária”.

A indicação deve ser feita pelo presidente do executivo municipal, nesse caso o prefeito de Dourados, Marçal Filho. Ele foi notificado sobre a investigação, assim como o Conselho Eleitoral, que fica à frente das eleições e responsável por averiguar irregularidades do tipo.

ELEIÇÕES DO PREVID

Na lista tríplice ainda é necessário conter o nome do antigo Diretor-Presidente, nesse caso Theodoro Huber Silva, eleito no triênio de 2019 a 2022 e no seguinte, de 2022 a 2025.

Ao decorrer do processo, Theodoro Huber demonstrou interesse na reeleição para seu terceiro triênio conseguinte. Como já era obrigatório, o processo seguiu-se com os dois candidatos, porém ainda com apenas uma indicação do chefe-executivo.

Após a verificação da não-existência de uma lista tríplice, o vereador Aldemar Cabral de Araújo, conhecido como Inspetor Cabral, encaminhou o pedido de averiguação ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPE/MPMS).

Para o cargo de Diretor-Presidente, assim como o de Diretor-Financeiro, Diretor Administrativo e Diretor de Benefícios no triênio 2025/2028 e em outros, é necessário ser servidor a mais de 5 anos e ter ensino superior completo.

De acordo com o inciso V, divulgado no documento, “para concorrer ao cargo de Diretor Presidente, o candidato deverá compor lista tríplice elaborada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal que será encaminhada aos sindicatos, nos termos do §1º do artigo 35 da Lei Complementar nº 108/2006.

No documento ainda está descrito que a divulgação para que os possíveis candidatos demonstrem interesse no cargo também era dever dos sindicatos, feito isso e dada a ausência de interessados, a eleição deu seguimento.

RESPOSTAS

Sob questionamentos acerca das indicações, em seu retorno, o prefeito Marçal Filho, justificou que apenas um candidato demonstrou interesse, sendo o servidor, Marcos Augusto de Alencastro Silva.

O chefe do executivo de Dourados ainda reafirmou a não existência da lista tríplice em anos anteriores, também apontada pelos inquéritos da investigação.

Já a comissão eleitoral alegou que com a confirmação do prefeito, sobre a ausência de interessados, a eleição deu continuidade.

Ainda no documento o conselho relembrou os prejuízos do cancelamento da eleição. “É necessário destacar que o processo eleitoral do PreviD contou com 1426 votantes e cerca de 50 (cinquenta) servidores diretamente envolvidos no processo eleitoral”.

Com o pedido de uma nova eleição, a previsão é que demore no mínimo 3 meses para um novo processo.

POLÍCIA

PF cumpre mandado na casa de lobista envolvido em escândalo no TJMS

Andreson de Oliveira Gonçalves fez repasse milionário a advogado de MS e é investigado na Operação Última Ratio

03/10/2025 11h30

Andreson está em prisão domiciliar desde julho

Andreson está em prisão domiciliar desde julho FOTO: Reprodução

Nesta sexta-feira (3), a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, localizada em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Ele é suspeito de intermediar um esquema de venda de decisões no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Andreson está em prisão domiciliar desde julho, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal - (STF), Cristiano Zanin, por envolvimento em um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, extorsão e venda de sentenças judiciais, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul - (TJMS). Ele é um dos principais investigados da Operação Ultima Ratio.

Na época, Zanin autorizou a prisão domiciliar após um parecer positivo da Procuradoria-Geral da República -(PGR) pela saída do lobista de uma prisão federal em Brasília, devido ao seu estado de saúde. Ele estava preso desde novembro de 2023

A ação policial desta sexta é parte da Operação Sisamnes, que tem como objetivo "investigar crimes de organização criminosa, corrupção, exploração de prestígio e violação de sigilo funcional".

A PF deflagrou a operação no ano passado, quando identificou suspeitas de que alvos "solicitavam valores para beneficiar partes em processos judiciais, por meio de decisões favoráveis aos seus interesses".

A investigação também apura negociações de vazamento de informações sigilosas, incluindo detalhes de operações policiais. Funcionários do STJ são investigados, mas não há apuração sobre os ministros.

Última Ratio 

A Operação Ultima Ratio foi desencadeada em outubro do ano passado, investigação sobre crimes de corrupção em vendas de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário. 

Segundo a investigação, as quebras de sigilo de comunicações que fundamentaram a operação apontaram que as negociações sob suspeitas aconteciam por meio dos filhos dos desembargadores afastados.

À época, a Polícia Federal enquadrou os desembargadores Alexandre Aguiar Bastos, Marcos José de Brito Rodrigues, Sideni Soncini Pimentel, Vladimir Abreu da Silva e Sergio Fernandes Martins, da mesma forma que os desembargadores aposentados Julio Roberto Siqueira Cardoso e Divoncir Schreiner Maran.

Na ocasião, no domicílio do desembargador aposentado Julio Cardoso, um dos alvos da operação, foram apreendidos aproximadamente R$ 3 milhões em espécie pela Polícia Federal.

R$ 113 milhões

Alvo da operação Ultima Ratio, que em outubro do ano passado resultou no afastamento de cinco  desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, acumulou um patrimônio de R$ 113 milhões somente em caminhões, carros e aeronaves. 

De acordo com reportagem do jornal O Estado de São Paulo publicada neste sábado (30), o suspeito de operar um esquema de venda de decisões nos tribunais de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça é dono de 396 veículos e quatro aeronaves. 

A frota de veículos pertence à empresa Florais Transporte, que é suspeita de ser usada por Andreson para lavagem de dinheiro e pagamentos de propina.

A empresa tem apenas 48 funcionários e, segundo a Polícia Federal, não teria capacidade para operar toda a frota que possui. As informações foram levantadas pela PF na investigação sobre o esquema venda de decisões judiciais.

Destilados

Polícia de MS investiga morte por suposta ingestão de metanol

Jovem apresentou mal-estar gástrico, náuseas e um episódio de vômito escurecido após ingerir whisky e cachaça

03/10/2025 11h00

Uma das bebidas cosumidas pelo jovem foi comprada na Conveniência Nashbeer

Uma das bebidas cosumidas pelo jovem foi comprada na Conveniência Nashbeer Marcelo Victor / Correio do Estado

A morte de um jovem de 21 anos, ocorrida na noite desta quinta-feira (2) em Campo Grande, está sendo investigada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Matheus Santana Falcão faleceu após apresentar sintomas graves logo depois de ingerir bebida alcoólica.

A principal suspeita, segundo as autoridades, é de intoxicação por metanol, hipótese que será confirmada ou descartada somente após a conclusão dos exames laboratoriais.

De acordo com nota divulgada pelo Governo do Estado, o corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), onde passou por exame necroscópico. Amostras foram coletadas e encaminhadas para análise toxicológica. O laudo definitivo deve ser concluído em até 30 dias.

Atendimento médico

Segundo registros da UPA Universitário, Matheus chegou à unidade por volta das 18h20, levado pelo SAMU. No momento da chegada, estava consciente, orientado, comunicativo e sem dificuldade respiratória, embora relatasse mal-estar gástrico, náuseas e um episódio de vômito escurecido.

O jovem informou que havia consumido whisky no sábado e cachaça no domingo, adquirida na conveniência Nashbeer, no bairro Nashiville, após pedido feito ao irmão, Thiago Santana Falcão.

Em entrevista, o proprietário da loja, Sidney, afirmou não se recordar da venda da bebida para o jovem, mas se dispôs a verificar as câmeras de segurança para confirmar. Ele garantiu que todas as bebidas comercializadas na loja possuem procedência comprovada por notas fiscais e ainda afirmou que a bebida consumida pelo jovem se trata da cachaça Camelinho, produzida em Mato Grosso do Sul. 

Uma das bebidas cosumidas pelo jovem foi comprada na Conveniência NashbeerSidney, o proprietário da conveniência, afirma estar tranquilo e colaborando com as investigações porque todos os seus produtos foram adquiridos com nota fiscal

Ao ser triado, foi classificado na cor amarela e aguardava atendimento no saguão quando, após cerca de 15 minutos, apresentou quadro sugestivo de crise convulsiva. Ele foi levado à área vermelha, já inconsciente, e evoluiu para uma parada cardiorrespiratória (PCR).

Equipes médicas iniciaram manobras de reanimação, realizaram intubação orotraqueal e aplicaram protocolos de ressuscitação por mais de 30 minutos, conseguindo reverter temporariamente o quadro. Contudo, Matheus sofreu uma nova PCR minutos depois, desta vez sem resposta às tentativas de reanimação. O óbito foi declarado às 19h53 pelo médico plantonista.

O prontuário do paciente também aponta histórico de etilismo há nove anos, com uso frequente de bebida alcoólica desde os 12 anos. A mãe relatou ainda que ele recorria ao consumo de álcool para conseguir dormir desde os 19 anos.

Investigação policial

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), conduz as investigações. O inquérito apura possíveis crimes de perigo comum qualificado (artigo 258 do Código Penal), falsificação ou adulteração de bebidas (artigo 272) e morte decorrente de fato atípico.

O delegado plantonista da Depac Cepol, Willian Oliveira, determinou diligências na UPA Universitário para recolhimento do frasco da bebida consumida por Matheus. No entanto, a equipe de saúde informou que o recipiente havia sido retido pela Unidade de Resposta Rápida (URR) e seria encaminhado à Vigilância Sanitária.

Amostras de sangue e urina da vítima já foram enviadas para análise no Laboratório Central do Município. Além disso, policiais recolheram outros frascos de bebidas encontrados na residência do jovem, localizada no bairro Jardim Colibri, que também serão submetidos a perícia.

Crise do metanol

O metanol é uma substância química usada como combustível e solvente industrial, mas extremamente tóxica para consumo humano. Diferente do etanol, presente em bebidas alcoólicas comuns, o metanol pode causar cegueira, falência múltipla dos órgãos e morte.

Desde setembro, casos de intoxicação por metanol, provenientes de ingestão de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes, têm preocupado as autoridades. Os casos, que começaram em São Paulo, já se espalharam por mais estados e há investigações no Distrito Federal e em Pernambuco.

A suspeita de que bebidas falsificadas estejam circulando no mercado preocupa autoridades de saúde e segurança pública, que alertam para a importância de adquirir produtos apenas em locais confiáveis, verificando rótulos, lacres e selos de autenticidade.

Orientações ao consumidor

Os sintomas de intoxicação por metanol incluem dor abdominal intensa, náuseas, vômito escuro, tontura, visão turva e convulsões. Em caso de ingestão suspeita, é essencial buscar atendimento médico imediato, já que o tratamento precoce pode salvar vidas.

