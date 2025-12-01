MPE pede suspensão de processo seletivo para prefeitura de MS

INTERIOR

Identificado como Rutemberg Aparecido Bezerra, o indivíduo tem cerca de 46 anos e foi preso após tentativa de invasão à casa de Eduardo Campos

Prefeito Eduardo (à esquerda) foi alvo de ameaças e tentativa de invasão por parte de Rutemberg (à dir.) Reprodução/Redes sociais

Distante aproximadamente 313 quilômetros da Capital de Mato Grosso do Sul, no município fronteiriço de Ponta Porã, um ex-empresário foi preso na tarde de domingo (30 de novembro), após proferir ameaças, destruir um vaso da propriedade e tentar invadir a casa do prefeito local.

Identificado como Rutemberg Aparecido Bezerra, o indivíduo tem cerca de 46 anos e foi preso após tentativa de invasão à casa de Eduardo Esgaib Campos, prefeito tucano membro do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), chefe do Executivo de Ponta Porã.

Além dele, o atual vereador pelo município e ex-chefe de Segurança Pública, Marcelino Nunes de Oliveira, também foi alvo das ameaças.

Conforme narrado em boletim de ocorrência, no último domingo (30) Rutemberg Aparecido Bezerra estaria em frente à casa do prefeito, tentando invadir a residência após quebrar um vaso de decoração da moradia do chefe do Executivo e forçar o portão do local.

Empresário preso

Abordado por agentes, o homem informou para a guarnição que sua intenção naquele momento era falar com o prefeito Eduardo Campos, estando, segundo B.O, visivelmente alterado e agressivo.

Sendo necessário o emprego de algemas, para que o próprio indivíduo não se machucasse, Rutemberg foi detido e logo em seguida confirmado por parte do prefeito e de Marcelino Nunes que ambas as vítimas já haviam sido ameaçadas por Bezerra.

No boletim de ocorrência é descrito o teor das ameaças recebidas por ambas as vítimas, onde Rutemberg teria proferido o seguinte: "Eduardo vou "F*DER" com a sua vida e se inverter vai se "F*DER" mais ainda".

Verificado junto ao sistema Infoseg, foi constatado um mandado em aberto contra Rutemberg Aparecido Bezerra, por questões que seriam ligadas ao dever de pagamento de pensão alimentícia e violência doméstica.

Sem que qualquer pessoa ficasse ferida, o homem foi preso e encaminhado até a 1ª Delegacia de Polícia Civil do município, para que as providências cabíveis fossem tomadas, com o caso tipificado apenas como "ameaça e dano qualificado".

Buscas por sistemas de informações empresariais revelam o passado de Rutemberg, que chegou a possuir uma empresa de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração ligada ao seu nome.

Entretanto, os dados revelam que a empresa, aberta em 24 de junho de 2019 com sede no bairro Vila Boa Vista em Ponta Porã, está inapta desde janeiro de 2022, graças à omissão nas declarações.

