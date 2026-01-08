Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SAÚDE

MPF investiga falta de contrato entre Município e HU para atendimentos

Convênio dos atendimentos via Sistema Único de Saúde entre prefeitura e o HU encerrou em julho de 2025 e, desde então, segue sem renovação

Felipe Machado

08/01/2026 - 08h40
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou inquérito civil para apurar a demora na renovação do convênio entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande e o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap), popularmente conhecido como HU, que está vencido há quase seis meses e contratualiza os atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com as movimentações do processo, o hospital deu entrada com o pedido no fim de agosto do ano passado, mais de um mês depois da vigência do contrato chegar ao final, até chegar na instauração do inquérito civil no dia 17 de dezembro de 2025.

Na última reunião entre as partes, realizada no dia 10, o procurador Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves afirma que o HU alegou dificuldades na gestão por conta da demora na renovação, mas que a instituição têm mantido os serviços “com base nas condições previstas no convênio expirado, sendo ressarcido pela gestão municipal de acordo com os parâmetros previamente estabelecidos”.

Além disso, o órgão também cita as tentativas de ampliação dos leitos no complexo hospitalar.

“O hospital promoveu a implementação de 14 novos leitos, todos atualmente mantidos com recursos próprios disponibilizados pela Ebserh [atual administradora do Humap] e sem incremento financeiro do Município de Campo Grande. Atualmente há capacidade operacional para aumento de 24 leitos, porém o Comitê Gestor de Saúde informou que não haveria possibilidade de financiamento da integralidade dos leitos”, reforça o procurador no documento.

Ao Correio do Estado, o Hospital Universitário disse que as tratativas para uma nova contratualização foram iniciadas em maio, dois meses antes do convênio vencer.

No dia 15 de dezembro do ano passado, quatro dias após a reunião convocada pelo MPF, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) enviou uma proposta formal para renovação, mas que não foi acordada em razão do desacordo na parte financeira. Com isso, um novo encontro entre as partes deve acontecer nos próximos dias.

Hospital Universitário da UFMS em Campo Grande afirmou que atua com 100% da ocupação de seus leitos e hoje atende sem contrato - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

“Na reunião entre Sesau e Humap-UFMS supracitada ocorrida em dezembro/2025, houve o entendimento de ambas as partes que nova reunião aconteceria no início de 2026 para ajuste de metas e seguimento da elaboração do novo instrumento contratual. A celebração de um novo convênio implica a revisão de valor contratual devido ao aumento de oferta assistencial”, disse em nota enviada à reportagem.

Ademais, o hospital informa que, em média, os leitos seguem com 100% de ocupação.

CONTRATO ANTIGO

Firmado em julho de 2024, o antigo convênio foi acordado por R$ 58,4 milhões, desses, R$ 1 milhão foi com recursos do Fundo Especial de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES), sob vigência de 12 meses.

De acordo com o objeto do contrato, o convênio pretende “formalizar a prestação das ações e serviços de saúde do Hospital, considerando a internação hospitalar, atenção ambulatorial, apoio diagnóstico e terapêutico, urgência/emergência e outros, visando a garantia da atenção integral à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde”.

Na nota enviada ao Correio do Estado, o HU disse que a instituição presta atendimento exclusivamente aos usuários do SUS, não havendo nenhuma previsão de outras formas de atendimento.

Desde 2013, o hospital é gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), assim como outros 44 hospitais universitários federais.

CARA NOVA

A questão da renovação do contrato com o HU deve ser um dos primeiros desafios do secretário Marcelo Luiz Brandão Vilela, que foi nomeado pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), há cerca de uma semana.

De 5 de setembro a 30 de dezembro do ano passado – quando Rosana Leite de Melo foi exonerada do cargo –, a Pasta foi comandada pelo Comitê Gestor da Saúde, do qual tinha Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli, ex-secretária de Saúde de Iguatemi, como coordenadora.

O comitê tinha como missão diagnosticar falhas do sistema e promover uma reestruturação emergencial da Pasta. O grupo, formado ainda por outros cinco gestores, assumiu com previsão inicial de seis meses de duração.

Com a nomeação de Marcelo Vilela, o Comitê de Saúde continuará atuando com a Sesau até o término do decreto vigente, previsto para março, com a função de assessorar o novo secretário no processo de reorganização da rede municipal.

*Saiba

O HU da UFMS conta com nove leitos no Centro de Terapia Intensiva (CTI) adulto, nove leitos na Unidade Coronariana (UCO), nove leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica e seis leitos na UTI neonatal.

Assine o Correio do Estado

INVESTIMENTO

Prefeitura quer R$ 80 milhões do governo Lula para solução parcial da Rachid Neder

Obra prevista em projeto encaminhado para o Novo PAC prevê a instalação de barragens, o que resolveria metade do problema

08/01/2026 09h00

Compartilhar

Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

A Prefeitura de Campo Grande refez o pedido ao governo federal para que fosse incluso no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) o projeto que prevê R$ 80 milhões para uma solução parcial ao problema de enchentes na Avenida Rachid Neder.

Na terça-feira, após uma forte chuva atingir a região com acumulado de 70 milímetros, segundo dados do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, o asfalto na Rachid Neder foi arrancado em parte da avenida, principalmente nos cruzamentos com as ruas Pedro Celestino e Padre João Crippa.

Esse problema foi registrado quase dois meses depois que outra chuva arrancou parte do asfalto também na avenida, só que, daquela vez, o problema havia sido registrado na rotatória com a Avenida Ernesto Geisel.

Como da primeira vez, a Sisep deve assumir a revitalização do trecho com recursos próprios para o recapeamento dos pontos em que a pavimentação foi arrancada, no entanto, o secretário de obras já avisou que essas são soluções paliativas, mas que o problema só seria resolvido caso o projeto antigo saísse do papel.

Para isso a Prefeitura de Campo Grande refez o pedido que havia feito em 2023, na época do lançamento do Novo PAC, por R$ 80 milhões para serem investidos na margem direita do Córrego Segredo.

Segundo Miglioli, a obra seria feita na Rua Corguinho, mas resolveria parte do problema, já que a margem esquerda do Segredo ainda ficaria para um futuro. Somando as duas margens, o projeto totalizariam R$ 200 milhões, verba que o secretário afirma ser mais difícil de conseguir.

“É um problema complexo, é uma drenagem muito antiga, muitos condomínios foram abertos naquela região desde que essa drenagem foi feita e quando acontece uma tromba d’água como a de ontem [terça-feira] a tubulação não aguenta. A obra que solicitamos é na [Rua] Corguinho, mas com a margem esquerda fica R$ 200 milhões. Sabemos da dificuldade de conseguir esse montante, então se conseguirmos os R$ 80 milhões já resolve parte do problema”, alega o secretário.

Conforme o titular da Pasta de obras, o projeto também foi apresentado à bancada federal, porém, eles optaram por outros projetos, que preveem asfalto novo em outras regiões da cidade.

“Todo mundo é conhecedor desse problema, mas a bancada fez a opção de colocar R$ 100 milhões para novas pavimentações. Eles não estão errados. Campo Grande tem problemas muito grandes que necessitam de muito dinheiro, o que a prefeitura não tem neste momento”, explicou Miglioli ao Correio do Estado.

Enquanto o dinheiro federal não vem, a prefeitura já iniciou ontem mesmo os reparos na via. Segundo o secretário, o primeiro passo será avaliar a base para saber se haverá necessidade dela ser refeita antes do recapeamento.

Máquinas da prefeitura estiveram ontem na região da Avenida Rachid Neder para começar os trabalhos de recomposição do asfalto - Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

Conforme a engenheira da Sisep, Débora Barbosa, a via precisará passar por um processo completo de reconstrução da base antes da aplicação de nova capa asfáltica.

“Vamos tirar esse asfalto danificado, fazer a limpeza das bocas de lobo e depois a recuperação da base. Em alguns pontos vai ser preciso recortar e retirar o que foi danificado para refazer tudo e lançar uma capa nova”, explicou.

Ela alertou que a situação ainda é considerada delicada e pode se agravar caso volte a chover com intensidade. “Do jeito que está, se vier uma chuva forte de novo, é capaz de prejudicar mais ainda, porque a base está exposta e o asfalto levanta com mais facilidade”, disse.

Segundo Débora, a previsão inicial é de que a liberação do trecho só ocorra no fim da semana. “Hoje [quarta-feira] é feita a retirada mais pesada da capa danificada. Depois entra outra equipe para os recortes e a recuperação total. Eu acredito que talvez só sexta-feira”, pontuou.

Por conta dos estragos na Avenida Rachid Neder, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interditou três pontos estratégicos da região.

Segundo o auditor de mobilidade urbana da Agetran, Jeová Vitor, a pista da Rachid Neder no sentido leste/oeste foi totalmente interditada, assim como o cruzamento da Rua Pedro Celestino com a Rua Padre João Crippa. Já na Pedro Celestino com a Rua João Dinarte, foi mantido apenas o acesso local.

OUTROS ESTRAGOS

Além da Avenida Rachid Neder, a chuva de terça-feira também causou alagamentos severos na Avenida Três Barras, onde moradores registraram ruas completamente submersas e a queda de granizo. Em vídeos enviados à reportagem, é possível ver veículos atravessando a via tomada pela água.

A engenheira da Sisep informou ainda que outros trechos também apresentaram danos pontuais, como as vias Joaquim Murtinho, Gabriel del Pino e Fábio Zahran, que devem passar por vistorias para definição dos reparos necessários.

*Saiba

Na primeira vez em que a Prefeitura de Campo Grande solicitou os recursos para a solução parcial do problema pelo Novo PAC, o governo federal negou.

Colaborou Alicia Miyashiro

OPORTUNIDADE

Sebrae promove mutirão para regularizar MEIs em MS

Ação gratuita ocorre até 30 de janeiro em 85 pontos de atendimento e orienta empreendedores sobre débitos, Simples Nacional e obrigações fiscais

08/01/2026 08h45

Compartilhar
A ação oferece atendimento gratuito para regularização de débitos, orientação sobre permanência no Simples Nacional, emissão de documentos e esclarecimento de dúvidas

A ação oferece atendimento gratuito para regularização de débitos, orientação sobre permanência no Simples Nacional, emissão de documentos e esclarecimento de dúvidas Marcelo Victor / Correio do Estado

Continue Lendo...

Com 168 mil microempreendedores individuais ativos, Mato Grosso do Sul inicia 2026 com uma força econômica que sustenta milhares de famílias e movimenta bairros inteiros. Para evitar que pendências fiscais comprometam esse motor da economia, o Sebrae/MS promove, entre os dias 12 e 30 de janeiro, o Mutirão do MEI, uma grande mobilização que reúne 85 pontos de atendimento em 59 municípios do Estado.

A ação oferece atendimento gratuito para regularização de débitos, orientação sobre permanência no Simples Nacional, emissão de documentos e esclarecimento de dúvidas. Os postos funcionam em unidades do Sebrae e em locais parceiros, como Salas do Empreendedor e associações comerciais, espalhados por todas as regiões.

De acordo com a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, o início do ano concentra prazos e decisões que impactam diretamente a saúde financeira do microempreendedor.

“Janeiro concentra datas importantes e regras que impactam diretamente o MEI. Por isso, o Sebrae está novamente ao lado do empreendedor, oferecendo atendimento gratuito em serviços essenciais para que os empresários possam começar o ano com as contas em dia e, assim, direcionar sua energia para o crescimento da empresa e novas oportunidades”, destaca.

Mês concentra prazos 

Entre as principais obrigações que exigem atenção neste período estão o pagamento mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que vence todo dia 20, o envio da Declaração Anual (DASN-SIMEI) e a análise da permanência no Simples Nacional, especialmente para quem ultrapassou o limite de faturamento.

O não cumprimento dessas exigências pode gerar multas, bloqueio do CNPJ e até o desenquadramento da categoria, o que aumenta significativamente os impostos e as burocracias.

Atendimento 

Em Campo Grande, os atendimentos ocorrem das 8h às 17h, em três unidades: na sede do Sebrae (Av. Mato Grosso, 1.661), no Sebrae Parati/Aero Rancho (Rua da Divisão, 545) e no Pátio – o Shopping do Centro, localizado na Rua Marechal Rondon, 1.380.

No interior, os serviços são prestados nas unidades de Bonito, Corumbá, Coxim, Dourados e Três Lagoas, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Além do atendimento presencial, os empreendedores também podem buscar orientação pela Central de Relacionamento do Sebrae, no telefone 0800 570 0800.

MEI

A categoria de Microempreendedor Individual permite faturamento anual de até R$ 81 mil e oferece vantagens como CNPJ, emissão de nota fiscal e acesso a direitos previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade.

A lista completa dos pontos de atendimento está disponível no portal do Sebrae/MS.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Governo do Estado prorroga prazo para pagamento do IPVA
NOVA DATA

/ 2 dias

Governo do Estado prorroga prazo para pagamento do IPVA

2

Prefeitura descarta recuar do aumento do IPTU e da taxa do lixo
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Prefeitura descarta recuar do aumento do IPTU e da taxa do lixo

3

Queda no preço gera perda bilionária às fábricas de celulose de MS
sinal de alerta

/ 22 horas

Queda no preço gera perda bilionária às fábricas de celulose de MS

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6920, terça-feira (06/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6920, terça-feira (06/01)

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6920, terça-feira (06/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6920, terça-feira (06/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 10 horas

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?