Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Crime ambiental

MPMS apura desmatamento ilegal da Mata Atlântica em MS e aplica multa de R$900 mil

A fazenda localizada em Miranda teria desmatado 137 hectares entre 2019 e 2020

Karina Varjão

Karina Varjão

10/09/2025 - 18h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil para investigar o desmatamento ilegal de 129 hectares de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração da Mata Atlântica na Fazenda Serena, no município de Miranda, distante 203 quilômetros de Campo Grande. 

A área em questão é considerada área de preservação, delimitada oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de acordo com a Lei nº 11.428/2006. 

A investigação teve início quando o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) constatou o desmatamento por meio de imagens de satélite e vistoria em campo. 

De acordo com o relatório técnico, a vegetação que foi suprimida não poderia ser explorada ou removida, mesmo com autorização ambiental, por causa da relevância ecológica. 

A fiscalização resultou na formalização da infração, na apreensão de tratores usados na atividade e na aplicação de uma multa no valor de R$903 mil. 

O Imasul confirmou que a fazenda não possuía autorização válida para a retirada da vegetação na área e que a propriedade está inscrita no Cadastro Ambiental Rural como "inscrita para análise". 

O desmatamento foi confirmado pelo Centro Integrado de Proteção e Pesquisa Ambiental (Ceimppam), vinculado à Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), que realizou análise de imagens de satélite, que verificou a extinção de 137,71 hectares entre julho de 2019 e novembro de 2020, sendo 127,43 hectares identificados pelo Ibama e outros 10,28 hectares adicionais. 

As áreas desmatadas estavam declaradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) como restante de vegetação nativa, fora de Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal, reforçando a irregularidade. 

A 2ª Promotoria de Justiça de Miranda, sob a titularidade da Promotora de Justiça Cinthia Giselle Gonçalves Latorraca, requisitou perícia técnica da Secretaria de Apoio às Atividades de Execução (Daex), que confirmou os danos ambientais e recomendou a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada (Prada), bem como a reposição florestal obrigatória. 

O MPMS continua acompanhando o caso para garantir que os infratores sejam responsabilizados, bem como a reparação de danos e a proteção da vegetação nativa da Mata Atlântica, que é reconhecida como patrimônio nacional pela Constituição Federal. 

Mata Atlântica

Com 6,3 milhões de hectares de seu território localizados dentro do bioma, em 2021, Mato Grosso do Sul abrigava a maior área contínua preservada de Mata Atlântica no interior do Brasil.

São mais de 1 milhão de hectares que compõem um mosaico de unidades de conservação no entorno do rio Paraná, com destaques para o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema (PEVRI) e da Área de Proteção Ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, além de reservas particulares e parques municipais. 

Caracterizada pela vegetação alta, densa e diversificada, a Mata Atlântica cobria todo o litoral brasileiro desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Por estar na costa, foi o bioma mais devastado na medida em que a colonização avançou. 

Restam pouco mais de 12% da mata nativa preservada e por isso, foi reconhecida pela Unesco como reserva da biosfera, a maior em área florestada do planeta, com cerca de 78 milhões de hectares, sendo 62 milhões em áreas terrestres e 16 milhões em áreas marinhas, nos 17 estados brasileiros onde ocorre, o que inclui Mato Grosso do Sul.

Outra porção importante da Mata Atlântica protege uma região especial do Estado: a Serra da Bodoquena. Ali, destaca-se o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, com 76,4 mil hectares, porém boa parte dos atrativos naturais de Bonito, Jardim e Bodoquena estão cercados pela Mata Atlântica, como é o caso da Gruta do Lago Azul, lembra o gerente de Unidades de Conservação do Imasul, Leonardo Tostes Palma.


 

Tropa de elite

Policial do Batalhão de Choque de MS é preso por suspeita de corrupção

Acostumado a lidar com criminosos em operações especiais, policial da elite da PM de Mato Grosso do Sul está preso preventivamente por envolvimento em esquema de corrupção

10/09/2025 15h56

Compartilhar
PM do Batalhão do Choque foi preso por suspeita em esquema de corrupção na Prefeitura de Terenos

PM do Batalhão do Choque foi preso por suspeita em esquema de corrupção na Prefeitura de Terenos Gerson Oliveira/Redes Sociais

Continue Lendo...

Uma das pessoas presas preventivamente na Operação Spotless, deflagada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e pelo Grupo de Apoio Especial na Repressão e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e que atua contra esquema de corrupção e fraudes na prefeitura de Terenos, é o policial militar do Batalhão do Choque Fábio André Hoffmeister Ramires. 

Acostumado a ficar na linha de frente com suspeitos nas ruas e criminosos ligados a facções, o terceiro sargento Fábio André Hoffmeister Ramires, segundo as investigações do Ministério Público, quando estava sem farda estaria do “outro lado do balcão”, praticando crimes de colarinho branco, como corrupção ativa e fraudes. 

Na operação, que apura pagamentos de propina, desvio de dinheiro público, e uma série de fraudes em licitações, foram presos além do policial do esquadrão de elite da Polícia Militar, nada menos que o prefeito de Terenos, o tucano Henrique Wancura Budke (PSDB). 

Outras 14 pessoas também estão entre os presos, incluindo na lista donos de empresas ligadas ao esquema e servidores público. Foram cumpridos, na ocasião, 59 mandados de busca e apreensão. 

Fábio, policial militar da ativa, segundo a Promotoria do Patrimônio Público do Ministério Público de Mato Grosso do Sul é sócio oculto da empreiteira Tercam Construções Ltda.

A empresa está em nome da mulher dele, Jucélia Maria de Oliveira, mas ele era ativo nas negociações dentro do esquema de corrupção. 

A empresa que ele representava, a Tercam teria participado de um esquema de conluio em licitações, sendo que a de maior valor é de R$ 1,2 milhão. O esquema resultava no pagamento de propina para o prefeito de Terenos, cidade distante 22 quilômetros do Centro de Campo Grande. 

Na manhã desta quarta-feira (10) o polícial militar do Choque foi afastado do batalhão pela subcomandante-geral da PM, coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião.

A subcomandante alegou “incoveniência” a permanência dele no Batalhão do Choque, e o transferiu para o “Comando Geral/ Diretoria de Gestão do Presídio Militar Estadual”. 

Em nota, a Polícia Militar confirmou que esteve presente no cumprimento do mandado de prisão e ainda afirmou que não “compactua com condutas de seus integrantes que possam comprometer a imagem da instituição. 

“O fato registrado configura uma ocorrência isolada, que não representa os valores e princípios da corporação e será rigorosamente apurado”, afirmou a PM. 

Corrupção

A operação deflagrada em Terenos, município de Mato Grosso do Sul, expôs a dimensão de um suposto esquema de corrupção que, segundo o Ministério Público, manipulava licitações para direcionar obras públicas a um grupo de empresários. A ordem de prisão e de busca e apreensão, assinada pelo desembargador Jairo Roberto de Quadros, do Tribunal de Justiça do Estado (TJ/MS), descreve o funcionamento de uma rede que, em tese, contava com o respaldo do prefeito e o apoio de servidores municipais.

De acordo com a investigação, tratava-se de uma “atuação sistêmica de organização criminosa” voltada a fraudar a competitividade de certames públicos. O método utilizado incluía um revezamento entre empresários, que se alternavam como vencedores das concorrências, garantindo o controle das obras em troca do pagamento de propinas.

Os investigadores também apontam uma “evolução patrimonial de Henrique incompatível com o cargo público exercido”.

O prefeito Henrique Budke teria direcionado valores de propina para aquisição de imóveis e empresas, segundo o documento. Os números reforçam a suspeita: entre 2020 e 2024, o patrimônio declarado por ele saltou de R$ 776.210,57 para R$ 2.468.418,61, um aumento de 318%. Nesse mesmo período, seu salário líquido mensal era de R$ 15.630,83.

Na decisão que autorizou a operação, a Justiça destacou a robustez dos indícios de crimes como organização criminosa, frustração do caráter competitivo de licitação, pagamentos irregulares e corrupção. O documento judicial detalha que as manipulações em licitações começaram em 2021 e incluíam obras como a reforma da Escola Municipal Rosa Idalina Braga Barboza, a construção de calçadas e a substituição de pontes de madeira.

O avanço das investigações foi possível com base em mensagens de WhatsApp, além de quebras de sigilos bancário e telemático. Esses elementos reforçaram a tese de que o prefeito seria o “líder e figura central do grupo”, responsável por receber propinas, muitas vezes em espécie, por meio de intermediários apontados como “testas de ferro”.

Diante desse cenário, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva de 16 dos 32 investigados, com o objetivo de “desarticular a organização” e “estancar as supostas condutas criminosas”, que, segundo a acusação, ainda estariam em andamento.

Enquanto o processo judicial avança e a Justiça decide o destino dos presos e da investigação, a população de Terenos acompanha com expectativa a definição sobre quem assumirá o comando da prefeitura e a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Após operação que prendeu prefeito, Terenos vive vazio de poder

Com o prefeito detido, prefeitura aguarda uma definição da Justiça e da Câmara Municipal para os próximos passos da gestão

10/09/2025 15h32

Compartilhar
Prefeito foi preso durante megaoperação do Gaeco

Prefeito foi preso durante megaoperação do Gaeco Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A cidade de Terenos vive um cenário de incerteza e vácuo administrativo após a deflagração da Operação Spotless, que resultou na prisão do prefeito Henrique Wancura Budke (PSDB) e de outras 15 pessoas, incluindo empresários e servidores, além de 59 mandatos de busca e apreensão. Enquanto o chefe do Executivo permanece detido, a prefeitura aguarda uma definição da Justiça e da Câmara Municipal para os próximos passos da gestão.

O vice-prefeito, Dr. Arlindo Higino de Campos (Republicanos), afirmou que a situação depende dos trâmites legais. "Por enquanto, [estamos] aguardando decisão judicial e convocação da Câmara Municipal, depois desses ocorridos", declarou brevemente, indicando que ainda não há uma definição sobre a sucessão no cargo.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Leandro Caramalac (PSD), foi procurado pela reportagem, mas não respondeu aos contatos até o fechamento desta edição. Dentro da Câmara, é esperado a audiência de custódia do prefeito ainda nesta quarta-feira e então se convocará o vice para assumir o comando do município. 

MEGAOPERAÇÃO

A ordem de prisão e de busca e apreensão, expedida pelo desembargador Jairo Roberto de Quadros, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS), revelou a dimensão de um suposto esquema de corrupção que, segundo o Ministério Público, fraudava licitações para direcionar obras públicas a um grupo de empresários.

A investigação aponta para uma "atuação sistêmica de organização criminosa" que agia, em tese, com o respaldo do prefeito e o apoio de servidores para fraudar a competitividade de licitações. O modus operandi, segundo o Ministério Público, envolvia um revezamento de empresários para vencer os certames, garantindo a execução de obras em troca de propina.

A investigação aponta uma "evolução patrimonial de Henrique incompatível com o cargo público exercido", com valores das propinas sendo direcionados para a compra de imóveis e empresas. De acordo com o documento, o patrimônio declarado do prefeito passou de R$ 776.210,57 em 2020 para R$ 2.468.418,61 em 2024, um crescimento de 318%. O salário mensal líquido do prefeito é de R$ 15.630,83.

A decisão judicial que autorizou a operação destaca a robustez dos indícios de crimes como organização criminosa, frustração do caráter competitivo de licitação, pagamento irregular e corrupção. O documento detalha como o grupo teria manipulado diversas licitações desde 2021, incluindo a reforma da Escola Municipal Rosa Idalina Braga Barboza, a construção de calçadas e a substituição de pontes de madeira.

Mensagens de WhatsApp, quebras de sigilo bancário e telemático revelaram, segundo a investigação, que o prefeito Henrique Budke era o "líder e figura central do grupo", recebendo propinas que chegavam a ser pagas em dinheiro, muitas vezes por meio de "testas de ferro".

O Ministério Público pediu a prisão preventiva de 16 dos 32 investigados para "desarticular a organização" e "estancar as supostas condutas criminosas", que, segundo a acusação, continuavam em andamento.

Enquanto a Justiça define o futuro dos presos e da investigação, a população de Terenos aguarda quem assumirá o comando da prefeitura para dar continuidade aos serviços públicos essenciais.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Homem morre em confronto com a PM após invadir casa da ex em Campo Grande
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Homem morre em confronto com a PM após invadir casa da ex em Campo Grande

2

Dois seguem foragidos após megaoperação que prendeu prefeito de Terenos
Cidades

/ 1 dia

Dois seguem foragidos após megaoperação que prendeu prefeito de Terenos

3

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista
Cidades

/ 1 dia

Desembargador ordenou megaoperação contra corrupção em Terenos com 59 alvos; confira a lista

4

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada
Cidades

/ 1 dia

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada

5

Confira a previsão do tempo para hoje (9) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul
Previsão do tempo

/ 1 dia

Confira a previsão do tempo para hoje (9) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 02/09/2025

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste