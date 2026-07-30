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MPMS denuncia neto de ex-vereadora por mandar matar a própria tia em MS

Segundo o Ministério Público, crime foi motivado por disputa pela herança da família; suposto mandante e executor responderão por homicídio qualificado.

Welyson Lucas

30/07/2026 - 19h01
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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou à Justiça Fábio Santos Fogoça, apontado como mandante do assassinato da própria tia, Maria José de Oliveira Bezerra, de 70 anos, e Rogério Nascimento da Silva, acusado de executar o crime.

Segundo a acusação, o homicídio foi motivado por uma disputa envolvendo a herança da família. Com o oferecimento da denúncia, o caso entra em uma nova fase, cabendo agora à Justiça analisar a acusação apresentada pelo Ministério Público.

De acordo com a denúncia do MPMS, Fábio Santos Fogoça teria planejado a morte de Maria José e contratado Rogério Nascimento para executar o homicídio. A Promotoria sustenta que o crime foi premeditado e motivado por interesses patrimoniais relacionados aos bens da família.

Segundo o Ministério Público, a motivação do crime estaria relacionada a uma disputa patrimonial no âmbito familiar.

Após a morte da ex-vereadora Magnólia Fogaça Marques, avó de Fábio Santos Fogaça, Maria José de Oliveira Bezerra e a irmã, Maria Jeni de Oliveira, ingressaram na Justiça com uma ação de reconhecimento de maternidade socioafetiva post mortem.

Para a acusação, caso o pedido fosse acolhido, haveria alteração na divisão da herança, reduzindo a participação dos demais sucessores no patrimônio deixado pela ex-vereadora.

Maria José de Oliveira Bezerra de 70 anos, foi morta com 14 golpes de faca dentro da própria residência, em Ribas do Rio Pardo, no dia 28 de junho de 2026.

A violência do crime mobilizou a Polícia Civil, que reuniu provas, colheu depoimentos e realizou perícias para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do homicídio.

As investigações avançaram no início de julho. No dia 5, Rogério Nascimento da Silva foi preso em Campo Grande após protagonizar um episódio em um restaurante, onde manteve uma funcionária sob ameaça com uma faca.

Durante a ocorrência, ele confessou o assassinato de Maria José e afirmou que teria cometido o crime a mando de Fabio Santos. Enquanto era conduzido para a delegacia, Rogério ainda incendiou o compartimento destinado aos presos na viatura policial.

No dia seguinte, Fabio Santos Fogoça foi preso em Ribas do Rio Pardo durante o andamento das investigações.

Durante as investigações, a polícia reuniu depoimentos, perícias e outras provas que levaram à conclusão de que o homicídio teria sido contratado. Rogério Nascimento afirmou, em depoimento, que receberia R$ 5 mil para executar o crime e que parte do valor já havia sido paga.

Fábio Santos, entretanto, nega qualquer participação e sustenta que é inocente.

Na denúncia, o Ministério Público descreve que o homicídio foi praticado com qualificadoras, entre elas motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Caberá agora ao Poder Judiciário analisar o recebimento da acusação e decidir se os denunciados responderão ao processo criminal, etapa que poderá culminar no julgamento pelo Tribunal do Júri, responsável pelos crimes dolosos contra a vida.

A Promotoria considera que os elementos reunidos ao longo da investigação são suficientes para dar prosseguimento à ação penal. Entre as provas citadas estão laudos periciais, depoimentos de testemunhas e os interrogatórios realizados durante o inquérito policial.

O caso ganhou grande repercussão pela violência empregada na execução e pelo vínculo familiar entre vítima e investigados. Para os investigadores, a suposta motivação financeira revela um contexto de conflito patrimonial que, segundo a acusação, terminou de forma trágica.

Com o oferecimento da denúncia, o processo entra em uma nova fase. Se a acusação for recebida pela Justiça e os réus forem pronunciados ao final da instrução, eles serão submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, que decidirá sobre eventual condenação ou absolvição. 

Família

Maria José de Oliveira Bezerra, era filha adotiva de Magnólia Marques Fogoça, reconhecida como a primeira vereadora da história de Ribas do Rio Pardo.

Eleita no primeiro mandato da Câmara Municipal, em 1944, ano da emancipação política do município, Magnólia voltou a exercer o cargo em 1959 e tornou-se uma das principais referências da vida pública local.

Além da atuação no Legislativo, também foi professora, parteira, empresária e liderança comunitária, deixando um legado que marcou a história política do município.

Trânsito

Motociclista morre um dia após ser arrastada por ônibus em Campo Grande

Andreia Nascimento de Jesus, de 21 anos, estava internada em estado grave na Santa Casa desde o acidente registrado na Avenida Marechal Deodoro; colisão foi registrada por câmeras de segurança.

30/07/2026 17h28

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Andreia Nascimento de Jesus, de 21 anos, morreu nesta quinta-feira (30), um dia após sofrer um grave acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo em Campo Grande.

Andreia Nascimento de Jesus, de 21 anos, morreu nesta quinta-feira (30), um dia após sofrer um grave acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo em Campo Grande. Foto: Reprodução Rede Social

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A motociclista Andreia Nascimento de Jesus, de 21 anos, morreu nesta quinta-feira (30), um dia após sofrer um grave acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo em Campo Grande. A jovem estava internada na Santa Casa desde a tarde de quarta-feira (29), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Marechal Deodoro com a Rua Page, na região sul da Capital. Conforme apurado pela reportagem, Andreia conduzia uma motocicleta quando acabou sendo atingida por um ônibus do transporte coletivo e ficou presa sob o veículo.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a dinâmica da colisão. Nas gravações, é possível ver que a motociclista para antes de atravessar o cruzamento, aguarda a passagem de outros veículos e, em seguida, inicia a travessia. Nesse momento, ela é atingida pelo ônibus e arrastada por alguns metros.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internada, mas morreu nesta quinta-feira.

A morte da jovem transforma o caso, inicialmente tratado como lesão corporal no trânsito, em uma ocorrência com vítima fatal.

As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes, que irão analisar as imagens das câmeras de segurança, os laudos periciais e os demais elementos colhidos durante a apuração para esclarecer a dinâmica da colisão e eventual responsabilidade pelo acidente.

O caso reforça o alerta para os riscos no trânsito urbano, especialmente em cruzamentos de grande movimentação, onde a atenção de motoristas, motociclistas e demais condutores é fundamental para prevenir acidentes graves.

 

Acidente Fatal

Motorista morre após carreta tombar na MS-164

Condutor, identificado preliminarmente como "Magrão", não resistiu aos ferimentos; Polícia Civil apura as causas do acidente ocorrido nas proximidades do distrito de Itamarati.

30/07/2026 16h29

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Carreta tombou às margens da MS-164, na região do distrito de Itamarati, em Ponta Porã; o motorista morreu ainda no local.

Carreta tombou às margens da MS-164, na região do distrito de Itamarati, em Ponta Porã; o motorista morreu ainda no local. Foto: Divulgação

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Um acidente registrado na tarde desta quinta-feira (30) terminou com a morte do motorista de uma carreta na rodovia MS-164, em Ponta Porã, na região de fronteira entre Brasil e Paraguai. A vítima, identificada como Vagno Nascimento dos Santos, de 30 anos, conhecido pelo apelido de "Magrão", morreu após a carreta que conduzia tombar nas proximidades do distrito de Itamarati.

Segundo as primeiras informações apuradas, o caminhoneiro seguia pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e a carreta tombou às margens da pista. O impacto foi suficiente para provocar ferimentos graves no motorista, que morreu ainda no local antes da chegada do atendimento médico.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Polícia Científica foram mobilizadas para atender a ocorrência. Além do resgate, os agentes realizaram o isolamento da área para garantir a segurança do tráfego e permitir o trabalho da perícia técnica.

Os peritos iniciaram os levantamentos para identificar as circunstâncias que provocaram o acidente. Até o momento, não há confirmação sobre a dinâmica do tombamento nem indícios da participação de outros veículos na ocorrência.

Após a conclusão dos exames periciais no local, o corpo do motorista será encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Ponta Porã, onde passará pelos procedimentos necroscópicos antes de ser liberado aos familiares.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Científica. Entre as hipóteses que deverão ser analisadas estão eventual falha mecânica, problemas nas condições da pista, excesso de velocidade ou outros fatores que possam ter contribuído para o tombamento da carreta.

Enquanto as equipes trabalham na remoção do veículo e na finalização da perícia, o trânsito na MS-164 pode apresentar interdições parciais e lentidão no trecho próximo ao distrito de Itamarati. Novas informações deverão ser apresentadas pelas autoridades à medida que o inquérito avançar.

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