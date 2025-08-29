Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MPMS investiga criação de cargos e convocação de concursados em prefeitura de MS

Apuração teve início a partir de uma denúncia formalizada por um vereador

Da redação

29/08/2025 - 17h56
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil para investigar a legalidade de leis municipais que criaram novos cargos e permitiram a convocação de candidatos de concurso público pela Prefeitura de Eldorado. A investigação, conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça da comarca, apura se os atos violaram a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A apuração teve início a partir de uma denúncia formalizada pelo vereador e 1º Secretário da Câmara, Luiz Roberto Nogueira Veiga. Segundo o despacho assinado pelo Promotor de Justiça Fábio Adalberto Cardoso de Morais, a denúncia aponta que o Executivo Municipal, com base nas Leis Complementares nº 150, 151 e 152 de 2024, convocou candidatos para cargos cujas vagas não estavam previstas no cadastro de reserva do edital do último concurso.

Conforme os autos, a representação do vereador levantou suspeitas de que as convocações poderiam infringir a Lei Eleitoral, devido à proximidade do pleito, e a própria Constituição Federal.

A principal preocupação que motivou a instauração do inquérito civil, segundo o Ministério Público, é a possível violação do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A legislação proíbe o aumento de despesas com pessoal nos 180 dias que antecedem o final do mandato do gestor público, visando garantir a saúde fiscal e a continuidade da gestão.

MPMS

STJ aceita recurso e retoma investigações contra a Máfia do Câncer na Capital

O processo contra os ex-diretores da Fundação Carmem Prudente teve recurso apresentado pelo MPMS por ação de improbidade administrativa

29/08/2025 17h30

Investigação apontou fraudes em contratos do Hospital do Câncer em 2013

Investigação apontou fraudes em contratos do Hospital do Câncer em 2013 Foto: Arquivo

O Superior Tribunal Federal (STF) decidiu que volte a tramitar um recurso apresentado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) de ação de improbidade administrativa contra os ex-diretores da Fundação Carmem Prudente, responsável pelo Hospital do Câncer de Campo Grande. 

A ação foi interposta pela 2ª Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, sob titularidade do Procurador de Justiça Aroldo José de Lima, depois que foram encontradas irregularidades na forma como os dirigentes da Fundação, do Hospital Universitário e da Santa Casa agiam para manipular o serviço de oncologia em Campo Grande e em outras cidades do Estado. 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) tinha decidido encerrar o processo, alegando que não havia repasse direto de verbas públicas à Fundação, mas sim, apenas contratos de prestação de serviços, o que configura má gestão privada e não improbidade administrativa. 

No entanto, o relator do recurso no STJ, o Ministro Gurgel de Faria, deu razão ao MPMS. Ele destacou que a Fundação Carmem Prudente recebia dinheiro público do Fundo Nacional de Saúde (FNS) por meio do Sistema único de Saúde (SUS), o que permite aplicar a Lei de Improbidade Administrativa aos dirigentes. 

O ministro também lembrou que a jurisprudência do STJ admite a responsabilização de particulares que administram ou se beneficiam de recursos públicos. 

Segundo as investigações, há indícios de que os ex-dirigentes da Fundação tenham favorecido uma clínica particular direcionando a ela os serviços oncológicos, negado medicamentos de alto custo a pacientes do SUS, usado influência política para manter o controle hospitalar e beneficiar familiares, além da suspeita de formação de cartel para dominar o mercado de tratamento oncológico em Campo Grande. 

O STJ concluiu que administradores de fundações que recebem recursos do SUS podem ser responsabilizados por improbidade administrativa. 

Assim, mesmo em casos de contratos de prestação de serviços, se houver indícios de irregularidades, o processo deve continuar, seguindo o princípio do in dubio societate, ou seja, permitindo que a sociedade tenha a oportunidade de ver o caso sendo analisado pela Justiça. 

Máfia do Câncer

Investigações da Polícia Federal resultaram na Operação Sangue Frio, deflagrada em 2013, que desmontou a quadrilha acusada de mau uso de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Hospital do Câncer, e de desvio de dinheiro público do Hospital Universitário, do qual Adalberto Siufi era ex-diretor.

O grupo foi denominado como “Máfia do Câncer”. Eles foram acusados de desviar recursos públicos repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento contra o câncer em Mato Grosso do Sul.

Adalberto Siufi e Issamir Saffar, então diretores do HC, contrataram a clínica Neorad para prestar serviços ao hospital. Ambos também eram donos da Neorad.

Conforme informou o Ministério Público Federal (MPF) na época, a contratação tinha como objetivo desviar verbas repassadas pelo SUS para a empresa própria deles, através de convênio firmado com o município de Campo Grande.

As alegações para a contratação da Neorad foi de que os hospital do Câncer e Universitário estariam com alta demanda de pacientes para tratamentos oncológicos, mas vistoria do Ministério da Saúde apontou que havia falta de médicos no setor e que equipamentos próprios do HC não estava em utilização.

Houve ainda desvio de recursos privados da Fundação Carmem Prudente e apropriação dos serviços prestados pelo Hospital do Câncer Alfredo Abrão, em benefício da Neorad e fraude no pagamento de atendimentos prestados por médicos e médicas residentes no HC, que também gerava remuneração para a Neorad. 

O contrato com a Neorad foi rescindido pelo Conselho Curador da Fundação Carmen Prudente em 2012,  enquanto  Adalberto Siufi e Blener Zan foram destituídos do cargo em março de 2013, após ação judicial.

Porém, somente após ação judicial do Ministério Público do estado (MP/MS), em março de 2013, ocorreu a destituição de Adalberto Siufi e Blener Zan de seus cargos no HC.

Risco à saúde

Açougue que vendia carne de abate clandestino é interditado em Campo Grande

Além de não comprovar a procedência da carne, os fiscais se depararam com um banheiro na sala em que a carne era manipulada pelos funcionários

29/08/2025 17h15

Divulgação PCMS

A proprietária de açougue, identificada como M.M.R.S., de 35 anos, foi autuada em flagrante pela Polícia Civil, após constatar a comercialização de carne sem procedência no estabelecimento, que fica no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

Um ponto que chamou atenção foi a falta de controle relacionado à circulação do fluxo operacional, em atividades básicas como a movimentação dos funcionários, considerando que um banheiro foi instalado na sala onde a carne era manipulada.

A ação contou com fiscais da Vigilância Sanitária Municipal e do Serviço de Fiscalização Municipal (SIM), após denúncia de que a MD Casa de Carnes e Conveniência vendia carne de abate clandestino.

Durante a fiscalização, verificou-se o armazenamento de 385 kg de carnes de bovinos e frango, além da produção de linguiça sem informações sobre a origem, controle de produção ou rastreabilidade do produto.

Deste modo, o estabelecimento não seguia as normas de higiene e sanitárias, e não apresentava qualquer medida de autocontrole, conforme prevê a Resolução nº 5 do SIM/CG/Consórcio Central MS, o que pode causar contaminação durante a manipulação dos alimentos e gerar riscos graves à saúde do consumidor.

A proprietária foi autuada em flagrante e responderá por crime contra as relações de consumo, que prevê:

"Constitui crime contra as relações de consumo: IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo, crime que culmina em pena de detenção que varia de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, o que impossibilita o arbitramento de fiança nesta fase", previsto no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990.

Outro caso

Em julno deste ano, um homem de 51 anos foi preso após o estabelecimento em que trabalhava passar por inspeção. Entre as infrações sanitárias constatadas, estavam carnes fracionadas e sem procedência, além de vinho e cachaça manipulados no local, situado às margens da BR-262, em Terenos (MS).

No estabelecimento, foram apreendidos 300 kg de carne sem procedência e sem qualquer indício de que tenham passado por inspeção da Vigilância Sanitária.

Entre as infrações, havia também o cultivo de hortaliças e a criação de porcos nos fundos do local, o que, segundo uma médica veterinária, aumenta o risco de transmissão de doenças como cisticercose e teníase.

Outra irregularidade verificada foi a reutilização de garrafas PET. O comerciante usava esses recipientes para vender banha de porco, cachaça e vinho falsificados, além de ovos e queijos sem procedência.

A criação dos animais próxima ao local de abate aumenta o risco de contaminação entre animais e alimentos.

Além do armazenamento inadequado de alimentos e da falta de procedência, o local ainda vendia óculos de grau de forma irregular, o que representa risco à saúde, já que os produtos não passaram por prescrição médica.

O comerciante foi preso por violar normas de defesa do consumidor. Já os produtos apreendidos foram entregues à Vigilância Sanitária para descarte, conforme prevê a legislação ambiental.

Uma denúncia anônima levou agentes da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), até o local.

A fiscalização contou com o apoio da Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) e da Vigilância Sanitária local.

Saiba o que fazer


Antes de qualquer compra, a Polícia Civil orienta a população a verificar se o estabelecimento possui um responsável técnico habilitado.

Outro ponto importante é conferir se os produtos têm os selos de inspeção “SIM, SIE ou SIF”. A venda de bebidas alcoólicas também exige registro no Ministério da Agricultura (MAPA).

