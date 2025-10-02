Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) investiga possível uso ilegal de metanol em bebidas alcoólicas.
A 43ª Promotoria de Justiça do Ministério Público instaurou procedimento administrativo para averiguar bebidas adulteradas com metanol.
MPMS encaminhou ofícios à diversos órgãos e entidades para solicitar informações sobre fiscalização e compartilhamento de dados. Confira as entidades selecionadas:
- Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária no Estado
- Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon)
- Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)
- Procon de Campo Grande, à Secretaria de Estado de Saúde (SES/MS)
- Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau)
- Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel)
- Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS)
O prazo de resposta é de 10 dias. O objetivo é proteger consumidores sul-mato-grossenses e prevenir quaisquer intoxicações que possam vir a ocorrer em MS.
A investigação ocorre em meio a onda de casos e mortes de intoxicação por metanol no Brasil.
Em São Paulo, 10 casos foram confirmados, 6 bares foram interditados, 942 garrafas foram apreendidas, 1 morte foi confirmada e outros 5 óbitos estão em investigação.
Até o momento, não há casos ou mortes suspeitas por intoxicação de metanol em Mato Grosso do Sul.
Segundo o Ministério Público, não há fornecedor específico identificado como responsável pela comercialização irregular de metanol, o que reforça a necessidade de apuração técnica e integrada entre os órgãos competentes.
METANOL
Metanol é um álcool industrial tóxico, inflamável e incolor, usado como matéria prima em diversas indústrias químicas para produzir solventes, combustível, plásticos e resinas.
Bebidas alcoólicas (gin, whisky e vodka) estão sendo ilegalmente contaminadas com o metanol, nos últimos dias, no Brasil.
A ingestão da substância pode provocar cegueira ou até mesmo morte. Uma pessoa já morreu e outras estão internadas devido a intoxicação do líquido.
SINTOMAS
Os principais sintomas devido à intoxicação podem aparecer entre 12h e 24h após a ingestão da substância. Confira:
- Dor abdominal
- Visão turva - podendo evoluir para cegueira
- Confusão mental
- Náusea
PRECAUÇÃO
Por ora, não há nenhum caso em MS, mas, é importante tomar alguns cuidados. Confira:
ANTES DE COMPRAR BEBIDA ALCOÓLICA
- Verifique o lacre e a vedação da garrafa
- Leia o rótulo e o contrarrótulo: confira fabricante, endereço, registro e se as informações estão em português
- Compare a aparência original da marca (tipografia e cores)
DESCONFIE DE
- Rótulo rasurado ou amassado
- Garrafa riscada
- Embalagem de baixa qualidade