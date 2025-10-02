Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) investiga possível uso ilegal de metanol em bebidas alcoólicas.

A 43ª Promotoria de Justiça do Ministério Público instaurou procedimento administrativo para averiguar bebidas adulteradas com metanol.

MPMS encaminhou ofícios à diversos órgãos e entidades para solicitar informações sobre fiscalização e compartilhamento de dados. Confira as entidades selecionadas:

Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária no Estado

Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon)

Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)

Procon de Campo Grande, à Secretaria de Estado de Saúde (SES/MS)

Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau)

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel)

Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS)

O prazo de resposta é de 10 dias. O objetivo é proteger consumidores sul-mato-grossenses e prevenir quaisquer intoxicações que possam vir a ocorrer em MS.

A investigação ocorre em meio a onda de casos e mortes de intoxicação por metanol no Brasil.

Em São Paulo, 10 casos foram confirmados, 6 bares foram interditados, 942 garrafas foram apreendidas, 1 morte foi confirmada e outros 5 óbitos estão em investigação.

Até o momento, não há casos ou mortes suspeitas por intoxicação de metanol em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Ministério Público, não há fornecedor específico identificado como responsável pela comercialização irregular de metanol, o que reforça a necessidade de apuração técnica e integrada entre os órgãos competentes.

METANOL

Metanol é um álcool industrial tóxico, inflamável e incolor, usado como matéria prima em diversas indústrias químicas para produzir solventes, combustível, plásticos e resinas.

Bebidas alcoólicas (gin, whisky e vodka) estão sendo ilegalmente contaminadas com o metanol, nos últimos dias, no Brasil.

A ingestão da substância pode provocar cegueira ou até mesmo morte. Uma pessoa já morreu e outras estão internadas devido a intoxicação do líquido.

SINTOMAS

Os principais sintomas devido à intoxicação podem aparecer entre 12h e 24h após a ingestão da substância. Confira:

Dor abdominal

Visão turva - podendo evoluir para cegueira

Confusão mental

Náusea

PRECAUÇÃO

Por ora, não há nenhum caso em MS, mas, é importante tomar alguns cuidados. Confira:

ANTES DE COMPRAR BEBIDA ALCOÓLICA

Verifique o lacre e a vedação da garrafa

Leia o rótulo e o contrarrótulo: confira fabricante, endereço, registro e se as informações estão em português

Compare a aparência original da marca (tipografia e cores)

DESCONFIE DE