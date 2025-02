MPMS vai investigar fila gigante de exame que detecta câncer

IVINHEMA

Condenado em 2015, por usar uma pistola para abrir uma garrafa de cerveja, Juliano Ferro culpa skatistas de Ivinhema pela sujeira, pichações e "pontas de cigarro de maconha" vistas em praça

Condenado quando ainda era vereador, em 2015, quando utilizou uma pistola para abrir uma garrafa de cerveja, o agora chefe do Executivo de Ivinhema, Juliano Ferro - autointitulado "prefeito mais louco do Brasil - gravou um vídeo essa semana ameaçando fechar uma pista de skate do município, culpando os skatistas pela sujeira do local, garrafas quebradas e pontas de maconha.

Entretanto, o "tiro" parece ter saído pela culatra, já que em sua própria rede social, onde acumula cerca de 824 mil seguidores, os comentários são em tom de crítica à postura adotada nas filmagens.

Em sua postagem, Juliano Ferro classifica o local como uma "zona de cigarros de maconha para tudo quanto é lado", indicando que espalhados pelo equipamento público ainda tinham garrafas de bebida alcoólica quebradas entre outros lixos jogados no chão.

"A gente pinta, e no outro dia já tá pichando.... vocês tocam isso aqui com respeito, que aqui tem prefeito, eu vou arrancar isso aqui, eu vou interditar. Duvida? Outra vez que nós chegarmos aqui e tiver essa zona, cigarro de maconha para tudo quanto é lado e garrafa quebrada, vou arrancar esse satanás, vou interditar", disse Juliano.

Criticado

Entre muitas respostas à Juliano, Marcelo Sanzoni, do perfil "eu sou skatista", fez um vídeo combatendo as falas do prefeito, criticando a falta de tato ao criticar parte da população da cidade como responsáveis pelos estragos, bem como a solução apresentada de demolir a pista.

Conforme os comentários da postagem, feita há cerca de 48h, seguidores e moradores de Ivinhema indicaram pontos em comum não citados pelo prefeito, como a falta de segurança e policiamento, a generalização das falas e uma cerca "prevaricação" por parte do governantes em querer que a população faça o que é trabalho do poder público.

"Quem vai para a pista de skate beber e ficar doido em 'rolezinho' a noite são simpatizantes e não os skatistas. Antes de fazer um vídeo assim tão agressivo você deveria reunir os representantes locais e ouvi-los para uma melhor narrativa. O que você chama de inferno , nós chamamos de salva vidas , pois através do skate ajudamos muitas crianças e jovens a sair de coisas erradas", expõe Cleo Costa.

Alguns comentários são mais diretos nas críticas, como quem cobre o "combate à lavagem de dinheiros das festas do agro, das igrejas evangélicas, dos showmícios de sertanojo", diz um perfil profissional.

"Foi tranqueira a vida inteira, pintou e bordou, todo mundo sabe oq fazia na adolescência e não parou de fazer na vida adulta! Agora vem pagar de moralista! Não fica nem vermelho! Sem vergonha", comenta outro na postagem do prefeito.

Em senso comum, os comentários pedem melhores soluções para preservação do equipamento público, como a fala do skatista local Lucas "Auau", que afirma a postura de sempre limpar a pista e remover as garrafas e cacos para começar as manobras.

"Zelamos muito pelo nosso espaço que foi muito difícil de se conquistar... não temos condições de policiar o local 24 hora por dia, a solução é simples: arrumar as luzes e colocar um guarda municipal. E 100% das pessoas que estão jogando esse lixo e praticando vandalismo nem praticam o esporte….. segurança e iluminação pronto ja vai ser o suficiente", frisa.

