Cidades

SOLIDARIEDADE

MS arrecada donativos para vítimas das chuvas em MG; veja como doar

Alimentos não perecíveis, itens de higiene, ração canina e felina, água mineral, roupas, sapatos, cobertores e roupas de cama podem ser doados

Naiara Camargo

Naiara Camargo

05/03/2026 - 10h30
Defesa Civil de Mato Grosso do Sul está arrecadando doações para as vítimas das enchentes de Minas Gerais.

Podem ser doados:

  • Itens de higiene (sabonete, shampoo, condicionador, esponja, escova de dente, pasta de dente, fio dental, lenço umedecido, absorvente e desodorante)
  • Itens de limpeza (detergente, desinfetante, água sanitária, álcool e sabão)
  • Alimentos não perecíveis (arroz, feijão, macarrão, açúcar, café, leite em pó, óleo, conservas [milho e ervilha], farinhas, biscoitos, mel, sal, enlatados e alimentos desidratados)
  • Ração canina e felina
  • Água mineral
  • Colchões (roupas de cama, cobertores e travesseiros)
  • Roupas (camisa, camiseta, blusa, calça, jeans, casaco, short, saia, meia, luva e touca)
  • Sapatos (tênis, chinelo, sandália e rasteira)

As doações podem entregues nos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, em qualquer horário.

A previsão é que os militares levem os donativos, até o estado vizinho, na próxima semana.

Em maio de 2024, uma onda de solidariedade também enviou várias doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

ENCHENTES EM MINAS GERAIS

Minas Gerais enfrenta situação de calamidade pública em razão das fortes chuvas ocorridas no Estado desde 23 de fevereiro de 2026.

A região mais afetada é a Zona da Mata, compreendida pelos municípios de Juiz de Fora, Ubá, Barão de Monte Alto, Caparaó, Divinésia, Dores do Turvo, Durandé, Leopoldina, Matipó, Muriaé, Patrocínio do Muriaé, Paula Cândido, Pequeri e Viçosa.

Os temporais provocaram alagamentos, deslizamentos, soterramentos e enchentes. Ao todo, 72 pessoas morreram e mais de 5.500 estão desabrigadas ou desalojadas

Até o momento, o governo federal aprovou recursos no valor de 11,3 milhões de reais para as cidades mais afetadas.

TRÁFICO

Na maior apreensão do ano, DOF retém 10 toneladas de maconha em MS

Droga foi interceptada em Mundo Novo durante operação do DOF e Defron; motorista afirmou que receberia R$ 50 mil para levar a carga até Londrina (PR)

05/03/2026 11h06

Lotes estavam com identificação que costuma ser utilizado por organizações criminosas para separar lotes pertencentes a diferentes traficantes

Lotes estavam com identificação que costuma ser utilizado por organizações criminosas para separar lotes pertencentes a diferentes traficantes Osvaldo Duarte/ Dourados News

Uma operação conjunta do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) resultou na apreensão de aproximadamente 10 toneladas de maconha na quarta-feira (4), em Mundo Novo, na região sul de Mato Grosso do Sul. A droga era transportada em uma carreta que seguia pela BR-163 com destino ao Paraná.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Dourados News, a ação foi desencadeada após equipes de inteligência identificarem movimentação suspeita de três carretas que trafegavam pela região de fronteira. Durante a abordagem, os policiais realizaram vistoria em um dos veículos e encontraram grande quantidade de tabletes de maconha escondidos na carga.

Segundo o comandante do DOF, coronel Wilmar Fernandes, a interceptação é resultado do trabalho de monitoramento das rotas utilizadas pelo tráfico para escoamento de entorpecentes. 

“Nós tínhamos informações de que estaria sendo transportada uma grande carga de entorpecente na BR-163, com destino ao estado do Paraná, e as nossas equipes foram a campo, realizando abordagens e fiscalizações. Pela manhã de ontem, abordamos essas três carretas em situação suspeita. Foi feita a revista no interior de uma delas e constatado que estaria transportando entorpecentes”, explicou o comandante.

Durante a vistoria, os policiais observaram que os tabletes apresentavam cores e marcações diferentes. Conforme o comandante, esse tipo de identificação costuma ser utilizado por organizações criminosas para separar lotes pertencentes a diferentes traficantes, prática conhecida como “consórcio” no transporte de drogas.

O motorista da carreta foi preso em flagrante e, conforme relato aos policiais, afirmou que receberia R$ 50 mil para transportar a carga até a cidade de Londrina, no norte do Paraná. A droga apreendida representa prejuízo estimado em cerca de R$ 7 milhões ao crime organizado, considerando valores praticados no mercado ilegal em estados como São Paulo.

Ainda conforme as autoridades, a apreensão reforça o volume de drogas retiradas de circulação neste início de março na região de fronteira. O trabalho das forças de segurança tem foco no combate ao tráfico de entorpecentes, além de crimes como contrabando de cigarros, agrotóxicos e outras práticas ilegais.

MATO GROSSO DO SUL

Homem morre após pular de carro e ser atropelado pela companheira em MS

Vítima estava internada no Hospital da Vida, em Dourados, desde o dia 21 de fevereiro; caso é investigado pela polícia

05/03/2026 10h15

Adriano foi socorrido e levado inicialmente ao hospital de Naviraí mas não resistiu aos ferimentos

Adriano foi socorrido e levado inicialmente ao hospital de Naviraí mas não resistiu aos ferimentos Dourados Agora

Um homem de 47 anos morreu na tarde de quarta-feira (4) após quase duas semanas internado em decorrência de um atropelamento ocorrido em Naviraí, no sul de Mato Grosso do Sul. A vítima, identificada como Adriano de Oliveira Veloso, estava hospitalizada no Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações do portal Dourados News, o atropelamento aconteceu no dia 21 de fevereiro, após uma discussão entre Adriano e a companheira dele, uma mulher de 67 anos identificada como Vilma.

Naquele dia, os dois estavam na casa da vítima quando, por volta das 14h30, começaram a discutir. Conforme o relato da mulher à polícia, ela mora no estado de São Paulo e havia viajado até Naviraí para passar um período com Adriano.

Após a briga, ela decidiu retornar para casa e o casal saiu em um carro, um Fiat Pulse. Enquanto seguiam pela Avenida Weimar Torres, Adriano teria pulado do veículo.

Ainda segundo o registro policial, logo depois ele se aproximou do carro novamente e acabou sendo atingido pelo veículo conduzido pela mulher. Com o impacto, o homem caiu no chão e o automóvel passou sobre o corpo dele.

Adriano foi socorrido e levado inicialmente ao hospital de Naviraí. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados, onde permaneceu internado até esta quarta-feira, quando morreu.

As circunstâncias do atropelamento ainda serão apuradas pelas autoridades policiais. O caso segue em investigação.

