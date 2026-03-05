MS arrecada donativos para vítimas das chuvas em MG; veja como doar

TRÁFICO

Droga foi interceptada em Mundo Novo durante operação do DOF e Defron; motorista afirmou que receberia R$ 50 mil para levar a carga até Londrina (PR)

Lotes estavam com identificação que costuma ser utilizado por organizações criminosas para separar lotes pertencentes a diferentes traficantes Osvaldo Duarte/ Dourados News

Uma operação conjunta do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) resultou na apreensão de aproximadamente 10 toneladas de maconha na quarta-feira (4), em Mundo Novo, na região sul de Mato Grosso do Sul. A droga era transportada em uma carreta que seguia pela BR-163 com destino ao Paraná.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Dourados News, a ação foi desencadeada após equipes de inteligência identificarem movimentação suspeita de três carretas que trafegavam pela região de fronteira. Durante a abordagem, os policiais realizaram vistoria em um dos veículos e encontraram grande quantidade de tabletes de maconha escondidos na carga.

Segundo o comandante do DOF, coronel Wilmar Fernandes, a interceptação é resultado do trabalho de monitoramento das rotas utilizadas pelo tráfico para escoamento de entorpecentes.

“Nós tínhamos informações de que estaria sendo transportada uma grande carga de entorpecente na BR-163, com destino ao estado do Paraná, e as nossas equipes foram a campo, realizando abordagens e fiscalizações. Pela manhã de ontem, abordamos essas três carretas em situação suspeita. Foi feita a revista no interior de uma delas e constatado que estaria transportando entorpecentes”, explicou o comandante.

Durante a vistoria, os policiais observaram que os tabletes apresentavam cores e marcações diferentes. Conforme o comandante, esse tipo de identificação costuma ser utilizado por organizações criminosas para separar lotes pertencentes a diferentes traficantes, prática conhecida como “consórcio” no transporte de drogas.

O motorista da carreta foi preso em flagrante e, conforme relato aos policiais, afirmou que receberia R$ 50 mil para transportar a carga até a cidade de Londrina, no norte do Paraná. A droga apreendida representa prejuízo estimado em cerca de R$ 7 milhões ao crime organizado, considerando valores praticados no mercado ilegal em estados como São Paulo.

Ainda conforme as autoridades, a apreensão reforça o volume de drogas retiradas de circulação neste início de março na região de fronteira. O trabalho das forças de segurança tem foco no combate ao tráfico de entorpecentes, além de crimes como contrabando de cigarros, agrotóxicos e outras práticas ilegais.

