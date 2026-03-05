MS arrecada donativos para vítimas das chuvas em MG; veja como doar

Defesa Civil de Mato Grosso do Sul está arrecadando doações para as vítimas das enchentes de Minas Gerais.
Podem ser doados:
- Itens de higiene (sabonete, shampoo, condicionador, esponja, escova de dente, pasta de dente, fio dental, lenço umedecido, absorvente e desodorante)
- Itens de limpeza (detergente, desinfetante, água sanitária, álcool e sabão)
- Alimentos não perecíveis (arroz, feijão, macarrão, açúcar, café, leite em pó, óleo, conservas [milho e ervilha], farinhas, biscoitos, mel, sal, enlatados e alimentos desidratados)
- Ração canina e felina
- Água mineral
- Colchões (roupas de cama, cobertores e travesseiros)
- Roupas (camisa, camiseta, blusa, calça, jeans, casaco, short, saia, meia, luva e touca)
- Sapatos (tênis, chinelo, sandália e rasteira)
As doações podem entregues nos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, em qualquer horário.
A previsão é que os militares levem os donativos, até o estado vizinho, na próxima semana.
Em maio de 2024, uma onda de solidariedade também enviou várias doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.
ENCHENTES EM MINAS GERAIS
Minas Gerais enfrenta situação de calamidade pública em razão das fortes chuvas ocorridas no Estado desde 23 de fevereiro de 2026.
A região mais afetada é a Zona da Mata, compreendida pelos municípios de Juiz de Fora, Ubá, Barão de Monte Alto, Caparaó, Divinésia, Dores do Turvo, Durandé, Leopoldina, Matipó, Muriaé, Patrocínio do Muriaé, Paula Cândido, Pequeri e Viçosa.
Os temporais provocaram alagamentos, deslizamentos, soterramentos e enchentes. Ao todo, 72 pessoas morreram e mais de 5.500 estão desabrigadas ou desalojadas
Até o momento, o governo federal aprovou recursos no valor de 11,3 milhões de reais para as cidades mais afetadas.