Cidades

IBGE

MS atinge menor índice de desemprego da história

O resultado coloca o Estado em 4º lugar entre os estados brasileiros com as menores taxas de desocupação

Karina Varjão

15/08/2025 - 14h45

15/08/2025 - 14h45
Em Mato Grosso do Sul, a taxa de desemprego no segundo trimestre deste ano foi estimada em 2,9%, o menor nível da série histórica da pesquisa, que iniciou em 2013. O valor representa uma queda de 1,1 pontos em relação ao trimestre anterior, que foi de 4,0%. 

Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD Contínua do segundo trimestre de 2025, que traz informações sobre o mercado de trabalho e características da população. 

O resultado coloca Mato Grosso do Sul em 4º lugar entre os estados com as menores taxas de desocupação do país, atrás de Santa Catarina, com 2,2%; Rondônia, 2,3%; e Mato Grosso, com 2,8% de desempregados. 

De maio a junho, o Estado tinha 2,3 milhões de pessoas em idade de trabalhar, o que indicou um aumento de 1,8% em relação aos três meses anteriores, onde era 2,26 milhões. Destas, 1,48 milhão estavam na força de trabalho, sendo que 1,43 milhão estavam empregadas e 42 mil, não. 

Com relação às ocupações, o nível em MS foi de 62,3% no período, uma alta de 1,4 pont percentual em relação ao trimestre anterior e queda de 1,1 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. 

Em Campo Grande, a taxa de desocupação foi de 4,3%, deixando a Capital em 8º lugar no ranking de menor taxa entre as capitais do País, duas posições a menos que no trimestre anterior. 

Empregados

Em Mato Grosso do Sul, o número de empregados cresceu 3,6% entre o primeiro trimestre (onde era 1 milhão) e o segundo trimestre de 2025 (que registrou 1,04 milhão). Divididos em setores, 708 mil estão no setor privado, 233 mil no setor público e 101 mil são trabalhadores domésticos. 

No setor privado, o número de pessoas sem carteira de trabalho assinada se manteve estável em relação ao primeiro trimestre do ano, 157 mil (6,2%). 

Com relação ao setor público, também houve estabilidade na variação entre os trimestres com relação às pessoas com carteira assinada (28,5%) e entre os militares e funcionários públicos (3,2%). Entre os que não têm carteira, houve alta em comparação ao trimestre anterior (34,3%).

Entre os trabalhadores domésticos com carteira assinada, a variação entre o 2º trimestre de 2024 e o mesmo período neste ano foi considerada estável, sendo de 5,1%, variando 1,4%. Entre os sem carteira assinada, também houve estabilidade entre os mesmos períodos dos anos. 

Taxa de informalidade

A população ocupada trabalhando por conta própria no segundo trimestre de 2025 em Mato Grosso do Sul era de 307 mil.

Destes, apenas 163 mil possuíam empreendimentos registrados no CNPJ, enquanto os trabalhadores com CNPJ por conta própria chegou a 101 mil. Entre os empregadores, 62 mil possuíam CNPJ, que corresponde a 83,8%. 

A pesquisa calculou a taxa de informalidade das Unidades da Federação considerando as pessoas empregadas no setor privado sem carteira assinada; empregados domésticos sem carteira assinada; empregador sem registro no CNPJ; trabalhador por conta própria sem registro no CNPJ; e trabalhador familiar auxiliar. 

Com isso, Mato Grosso do Sul ocupou a sexta posição entre as UFs brasileiras com menor taxa de informalidade (32%). No Brasil, a taxa foi de 37,8%.

Entre as capitais, Campo Grande tem a 3ª menor taxa de informalidade (27,3%). 

Nacional

No Brasil, a taxa de desocupação registrada no segundo trimestre de 2025 também foi a menor registrada desde 2012, de 5,8%. Com relação ao primeiro trimestre, a taxa caiu em 18 das 27 unidades da federação e se manteve estável nas outras nove. 

A pesquisa mostrou que há mais mulheres sem trabalho (6,9%) que homens (4,8%). Com relação à cor ou raça, o maior índice foi para os pretos (7%) e pardos (6,4%). Para os brancos, a porcentagem ficou abaixo da média nacional, 4,8%. 

Entre os graus de instrução, a taxa de desocupação para as pessoas com ensino médio incompleto (9,4%) foi maior que a dos demais níveis de instrução analisados. A taxa para os que possuem nível superior incompleto foi de 5,9%, quase o dobro ante as que possuem nível superior completo (3,2%). 

No segundo trimestre de 2025, o número de pessoas que procuravam trabalho durante dois anos ou mais foi de 1,3 milhão no País, o menor número desde 2014 (1,2 milhão). Esse número representa uma queda de 23,6% em relação ao segundo trimestre de 2024. 

DINHEIRO PÚBLICO

Governo de MS destina valor milionário a shows religiosos bolsonaristas

O movimento "Clamor pelo Brasil" terá seu 12º show de música gospel do ano neste sábado. Cachê chega a R$ 180 mil

15/08/2025 13h59

No dia 2, a estrela do

No dia 2, a estrela do "Clamor pelo Brasil" será Shirley Carvalhães, que em 2022 foi candidata a deputada ao lado de Bolsonaro

Normalmente associado ao bolsonarismo, o movimento "Clamor pelo Brasil" terá seu 12º show de música gospel do ano neste sábado em Mato Grosso do Sul. Tanto este quanto os anteriores foram patrocinados pelo Governo do Estado, que somente nos oito primeiros meses do ano destinou quase R$ 1,2 milhão ao movimento.

Neste sábado (16), o evento ocorre em Coxim, com o Pastor Lucas. A Fundação de Cultura repassou R$ 90 mil para o evento, intermediado pela Criative Music, empresa capixaba que se apresenta como a maior agenciadora gospel do Brasil.

Esta mesma empresa foi a responsável pela maior parte dos contratos firmados  no ano em outras 11 cidades que receberam o “Clamor pelo Brasil”. Todas as contratações foram feitas sem licitação. 

Para o dia 23 de agosto, sábado da próxima semana, está prevista a 13ª edição, com um show em Nova Andradina. A atriz escolhida é Shirley Carvalhães, que receberá parte dos R$ 110 mil que a Fundação de Cultura destinou para o evento. 

Em 2022, a cantora foi candidata a deputada federal pelo União Brasil no Rio de Janeiro, mas  ficou longe de conseguir uma vaga na Câmara, pois obteve apenas 4.396 votos. Em sua publicidade fez questão de destacar que apoiava Bolsonaro. 

No dia 9 de agosto, o palco do “Clamor pelo Brasil” foi instalado na Avenida Pantaneta, em Aquidauana, onde aconteceu uma Marcha para Jesus em comemoração aos 133 anos de emancipação do município. A verba pública da Fundação de Cultura foi de R$ 90 mil. 

A estrela da vez foi Theo Rubia e, apesar do frio, o show atraiu centenas de fiéis, segundo sites de notícias da cidade. Além de pastores locais, no palco esteve o pastor Wilton Acosta, um dos principais defensores do bolsonarismo nas igrejas evangélicas de Mato Grosso do Sul. 

Antes disso, no dia 28 de junho, em Bela Vista, a Fundação de Cultura liberou R$ 180 mil para bancar o show da banda mineira Preto no Braco, que foi a atração principal da Marcha para Jesus na cidade que faz fronteira com o Paraguai. 

Em Garanhuns, no Pernambuco, a mesma banda recebeu um cachê de R$ 60 mil para uma apresentação no FIG (Festival de Inverno de Garanhuns), conforme publicado no Diário Oficial daquela cidade. 

Para efeito de comparação, a cantora Elba Ramalho foi contratada pelo Governo do Estado por R$ 145 mil para se apresentar no Festival de Inverno de Bonito, no próximo dia 20. Samuel Rosa, que era do Skank e se apresenta na sexta-feira (22) terá cachê de R$ 280 mil. 

ROTEIRO AMPLO

Além das cidades já citadas acima, neste ano os eventos ocorreram também nas cidades de Amambai (R$ 80 mil), Caarapó (R$ 90 mil), Rio Brilhante (R$ 80 mil), Nioaque (R$ 60 mil), Água Clara (R$ 80 mil), Terenos (R$ 15 mil), Corumbá (R$ 150 mil), Bandeirantes (R$ 120 mil) e Corguinho (R$ 15 mil). 

Ao longo de 2024 os valores foram parecidos aos de agora. Somente no primeiro semestre a Criative Music, do empresário Ivanildo Medeiros Nunes, faturou R$ 610 mil com o “Clamor pelo Brasil”, normalmente promovido durante as edições da Marca para Jesus. 

No ano anterior, 2023, a mesma empresa assinou contratos que superaram os R$ 2 milhões com o Governo de Mato Grosso do Sul, conforme apuração feita no diário oficial. 

DOURADOS

Professor universitário é preso por suspeita de estupro e pedofilia

Homem de 44 anos é suspeito de abusar de criança 4 anos e estava foragido

15/08/2025 13h31

Estuprador era vizinho da vítima

Estuprador era vizinho da vítima Divulgação

Um homem, de 44 anos foi preso por estupro de vulnerável nessa sexta-feira (15). O suspeito era professor da Universidade Federal de Dourados (UFGD) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) no município e estava foragido. 

O suspeito fugiu para o estado do Paraná, ao ser flagrado no ato criminoso. O ocorrido foi na casa do professor, que é vizinho da família. Ele teria atraído a criança de apenas 4 anos e foi pego de surpresa pelos pais da vítima durante o crime. 

Ainda na investigação, foi descoberto que o autor do crime gravava vídeos da criança em outros momentos antes do crime. O material foi recolhido e será analisado pela perícia da Polícia Civil para verificar se há prática de outros crimes.

Foi cumprida a prisão preventiva pela autoridade policial, deferida pelo Poder Judiciário, devido à gravidade dos fatos. Por conta da fuga do agressor para Foz do Iguaçu, quem realizou a prisão foi a Polícia Civil do Paraná.

Com um mandado, os policiais o encontraram em uma casa na região urbana da cidade e apreenderam um notebook e um aparelho celular. A investigação continua para apurar a existência de outras vítimas.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, na última edição publicada pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Dourados está na lista dos 10 municípios com maiores taxas de estupros. A taxa é de 90,9 estupros para cada 100 mil habitantes no ano de 2024.

A cidade é a única que está entre as 20 primeiras posições entre as 50 cidades com mais de 100 mil habitantes com taxas mais elevadas de estupros do Brasil em 2024. Na 36ª posição está o município de Três Lagoas.

Canais de denúncia:

  • Ligue 180 - Central de atendimento à Mulher
  • Disque 100 - Direitos Humanos
  • 190 - Polícia Militar

Toda vítima de estupro tem direito a atendimento gratuito e sigiloso no SUS, incluindo apoio psicológico e exames.
 

