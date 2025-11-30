Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

MS cresce em educação tecnológica e classifica equipes para Nacional de Robótica

Competição reuniu entusiastas da programação, com robôs feitos de lego e até modalidades que as construções chegam a pesar 56 kg e atingem dois metros de altura

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

30/11/2025 - 14h30
Há cerca de um ano Campo Grande servia como sede do Circuito de Robótica, responsável por reunir cerca de 200 alunos entusiastas da educação tecnológica, e vê hoje essa iniciativa crescer e transformar-se em um verdadeiro Festival Regional, classificando inclusive equipes para a etapa nacional de construção dos mais variados robôs, marcada para março de 2026. 

Vale lembrar que, em 16 de novembro de 2024, como bem acompanha o Correio do Estado, a Capital foi sede do Circuito de Robótica com modalidades de programação com Lego, até robôs que chegam a 56 kg e dois metros de altura. 

No último sábado (29) a Capital recebeu de forma inédita em MS o Festival Regional Sesi de Robótica, reunindo mais de 360 alunos de 38 escolas da Rede Sesi e de instituições públicas no ginásio Moreninho, em Campo Grande.

Conforme divulgado pelo Sistema da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), distribuindo vagas para a fase nacional, ontem (29) foram premiadas equipes em duas modalidades: 

  • FIRST Lego League Challenge (FLLC) e
  • FIRST Tech Challenge (FTC)

Batizada de FIRST Lego League (FLL), esse programa se baseia no chamado conceito STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), onde dois adultos técnicos de equipe lideram os jovens para trabalhar com base nos  Valores Essenciais (Core Values). 

Ou seja, na base do respeito e competição amigável, a tarefa para os estudantes é construir robôs com a tecnologia LEGO e programá-los para a execução de uma série de missões. 

Na FLLC, o principal prêmio de desempenho do dia ficou com a equipe Tech Vikings, da Escola Sesi de Naviraí, da qual a aluna Maria Luisa da Silva detalha ser fruto de "muito trabalho". 

"É a quarta vez que a gente consegue, então é muita luta, tentando mudar e melhorar para sempre conseguir mais. E a gente fica muito grato pelo apoio das pessoas em volta, principalmente dos nossos técnicos que nos ajudaram a chegar até aqui. E agora é rumo ao nacional", expôs. 

Robôs de peso

Além dessas programações em lego, a modalidade FTC chegou a contar com uma virada época, que teve desempate em uma partida extra, em uma disputa entre as alianças azuis e vermelha, formadas respectivamente pela Tech Vikings (Naviraí) e pela CapiTech (Campo Grande), contra a Tera Robotics (Três Lagoas) e XMachine (Salvador-BA).

Nessa modalidade, FIRST Tech Competition (FTC), os robôs já atingem um porte médio e chegam a pesar 19 kg, sendo montados com kit de peças reutilizáveis. 

Nessa categoria os robôs precisam pegar e carregar objetos, como discos e blocos, com o desafio sendo disputado em arena, onde o desafio é ainda maior e as construções chegam até 56 kg e dois metros de altura. 

Com a aliança azul saindo na frente, o duelo seguiu com a recuperação da vermelha que conseguiu um empate. Até mesmo na partida de definição as equipes empataram, sendo necessária uma rodada extra para definir o campeão. 

Somente no quarto duelo a aliança vermelha se consagrou campeã, com Nathan Wander, em seu primeiro ano na Tera Robotics, detalhando bem a emoção do confronto. 

"Quando deu empate, fiquei em choque. Nossas baterias boas tinham acabado, não sabia o que fazer. Graças a Deus, a Mega Mentes (Dourados) ajudou, trouxeram bateria para a gente. A XMachine também ajudou bastante, então estou muito feliz com tudo isso", disse. 

Vale lembrar que a fase nacional fica marcada para o próximo ano, e deve ser realizada em março de 2026, na cidade de São Paulo. 

Resultados Festival Regional Sesi de Robótica 2025 - etapa MS

  • FIRST Tech Challenge (FTC)

Aliança finalista
Tech Vikings (Naviraí) e CapiTech (Campo Grande)

Aliança vencedora
XMachine (BA) e Tera Robotics (Três Lagoas)

Alcance
CapiTech

Design
Tech Vikings

Pensamento criativo 
Tupitech (Corumbá)

Inspiração
XMachine (BA)

Classificadas para a fase nacional (5 a 8 de março de 2026 em São Paulo)
XMachine (BA)
Tera Robotics (MS)
Tech Vikings (MS)

  • FIRST LEGO League Challenge (FLLC)

Prêmios extraoficiais
Estrela em ascensão 
Ottotech (Maracaju)

Desafio do Robô 
Tech Vikings

Prêmios oficiais
Técnico/mentor destaque
André Gregolim (SGO Tech - São Gabriel do Oeste)

Desempenho do Robô 
Tech Vikings

Design do Robô 
Finalista - Mega Mentes (Dourados)
Vencedora - Tupinambótica (Corumbá)

Projeto de Inovação
Finalista - Big Mechs (Dourados)
Vencedora - Guardiões do Templo (Três Lagoas)

Core Values
Finalista - SGO Tech 
Vencedora - CapiTech

Champions Award (Classificadas para a fase nacional)
2a. Finalista - Alphadroid's (Aparecida do Taboado)
Finalista - Tera Robotics 
Vencedora - Tech Vikings

Suplentes para fase nacional 
Tupinambótica 
Mega Mentes 
Guardiões do Templo
**(Com assessoria)

 

Enem dos Concursos

CNU 2025: locais das provas discursivas serão divulgados nesta segunda

Acesso estará liberado aos candidatos a partir das 16h

30/11/2025 13h30

Locais da segunda etapa serão divulgados amanhã (1)

Locais da segunda etapa serão divulgados amanhã (1) FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

Os candidatos da segunda edição Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2025) aprovados na primeira etapa do certame e classificados para a segunda etapa poderão conferir locais das provas discursivas a partir das 16h de segunda-feira (1º), no horário de Brasília.

A informação estará disponível no cartão de confirmação de inscrição que poderá ser acessado na página virtual do concurso, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca examinadora do processo seletivo. Basta digitar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha da plataforma Gov.br.

A prova discursiva do concurso unificado será realizada em 7 de dezembro e será aplicada em 228 cidades, de todas as regiões do país, como ocorreu na primeira etapa, em 5 de outubro.

Cartão de confirmação

O documento do CNU 2025 é individual para cada um dos 42.499 candidatos aprovados e classificados nas provas objetivas do certame, realizadas em outubro.

A lista dos convocados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) foi divulgada em 12 de novembro e pode ser conferida  no site da FGV.

Os 42,5 mil candidatos terão, além da informação sobre os locais das provas discursivas, o número de inscrição, a data, a hora e o local de prova.  O documento ainda pode registrar se a pessoa inscrita tem direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

Apesar de não ser obrigatório, o MGI e a FGV recomendam levar o cartão impresso no dia da realização da prova para facilitar a localização.

Prova discursiva

Para cargos de blocos temáticos de nível superior, a prova será formada por duas questões, valendo 22,5 pontos cada, totalizando 45 pontos. 

Para nível intermediário, a avaliação será composta por uma redação dissertativo-argumentativa, com valor total de 30 pontos.

Os textos deverão ter até 30 linhas e serão avaliados a partir de dois critérios:

  • conhecimentos específicos (50% da nota total para nível superior);
  • domínio da língua portuguesa (50% da nota para os cargos de nível superior e 100% para nível intermediário).

A prova deve ser escrita à mão, com caneta esferográfica azul ou preta, e somente o texto transcrito na folha definitiva será considerado para correção.

Horários das provas

Para cargos de nível superior, a prova discursiva será realizada das 13 horas às 16 horas, no horário de Brasília.

Já os candidatos a cargos de nível intermediário farão as provas em horário reduzido: das 13h às 15h.

Os portões serão fechados às 12h30, meia hora antes do início das discursivas.

CNU 2025

O chamado Enem dos Concursos oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos do governo federal. Do total, 3.144 são para cargos de nível superior e as demais (508) são de nível intermediário.

O CNU também tem o objetivo de formar um banco de candidatos aprovados em lista de espera para cargos de níveis superior e intermediário.

O MGI informa que 2.480 vagas são de preenchimento imediato e as outras 1.172 vagas para provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.

Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos. O MGI repetiu o modelo adotado na primeira edição do CNU, o de inscrição do candidato para diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com definição de lista de preferência pelo próprio candidato.

Acidente

Jovem morre após bater em mureta de obra inacabada na Gunter Hans

Ângelo Antônio Alvarenga Perez estava de carona e morreu no local

30/11/2025 12h20

Ângelo tinha 23 anos e morreu no local

Ângelo tinha 23 anos e morreu no local Reprodução/Redes Sociais

Um jovem de 23 anos, identificado como Ângelo Antônio Alvarenga Perez, morreu na noite deste sábado (29) após o carro em que estava como carona colidir com uma mureta de concreto na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande. 

Ângelo morreu no local, por volta das 22 horas. Segundo relatos, ele ainda estava vivo quando os bombeiros chegaram, apresentando sinais vitais, mas logo foi constatado o óbito.

Pelo menos quatro viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e a via foi interditada. 

Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído e suas partes se espalharam pela rua. 

A mureta faz parte de uma obra de um corredor de ônibus ao longo da Avenida e que ainda acumula restos da construção, com terras, pedras e falta de sinalização e indicativo de obras, como contam relatos nas redes sociais. 

O motorista do carro não teve a identidade divulgada e se encontra em estado grave na Santa Casa. 

Ângelo tinha 23 anos e morreu no localO veículo ficou destruído/Foto: Reprodução

"Um cara realmente incrível"

Ângelo era estudante de Publicidade e Propaganda e fazia parte da equipe da DIG for Fashion em Campo Grande, uma "collab" de brechós. 

Nas redes sociais, amigos e clientes lamentaram a morte do jovem, ressaltando seu carisma e os planos para o futuro. 

"A vida é mesmo uma coisa muito frágil, essa semana mesmo a gente estava falando de você, de como você estava feliz com as mudanças do seu cargoagora tenho convicção que você é um anjo no céu", escreveu um. 

"Uma perda inestimável, tinha um futuro brilhante e vai fazer muita falta", escreve outro comentário. 

"O Ângelo era um cara incrível, sempre fazia diferença onde passava", destaca outro seguidor. 

A collab onde o jovem trabalhava também prestou as solidariedades . 

"Hoje nossa equipe se une em silêncio e solidariedade. Vivemos um momento de luto que nos convida a pausar, acolher e apoiar quem mais precisa. Por respeito, nossas atividades retornarão na quarta-feira."
 

