MS cresce em educação tecnológica e classifica equipes para Nacional de Robótica

Há cerca de um ano Campo Grande servia como sede do Circuito de Robótica, responsável por reunir cerca de 200 alunos entusiastas da educação tecnológica, e vê hoje essa iniciativa crescer e transformar-se em um verdadeiro Festival Regional, classificando inclusive equipes para a etapa nacional de construção dos mais variados robôs, marcada para março de 2026.
Vale lembrar que, em 16 de novembro de 2024, como bem acompanha o Correio do Estado, a Capital foi sede do Circuito de Robótica com modalidades de programação com Lego, até robôs que chegam a 56 kg e dois metros de altura.
No último sábado (29) a Capital recebeu de forma inédita em MS o Festival Regional Sesi de Robótica, reunindo mais de 360 alunos de 38 escolas da Rede Sesi e de instituições públicas no ginásio Moreninho, em Campo Grande.
Conforme divulgado pelo Sistema da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), distribuindo vagas para a fase nacional, ontem (29) foram premiadas equipes em duas modalidades:
- FIRST Lego League Challenge (FLLC) e
- FIRST Tech Challenge (FTC)
Batizada de FIRST Lego League (FLL), esse programa se baseia no chamado conceito STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), onde dois adultos técnicos de equipe lideram os jovens para trabalhar com base nos Valores Essenciais (Core Values).
Ou seja, na base do respeito e competição amigável, a tarefa para os estudantes é construir robôs com a tecnologia LEGO e programá-los para a execução de uma série de missões.
Na FLLC, o principal prêmio de desempenho do dia ficou com a equipe Tech Vikings, da Escola Sesi de Naviraí, da qual a aluna Maria Luisa da Silva detalha ser fruto de "muito trabalho".
"É a quarta vez que a gente consegue, então é muita luta, tentando mudar e melhorar para sempre conseguir mais. E a gente fica muito grato pelo apoio das pessoas em volta, principalmente dos nossos técnicos que nos ajudaram a chegar até aqui. E agora é rumo ao nacional", expôs.
Robôs de peso
Além dessas programações em lego, a modalidade FTC chegou a contar com uma virada época, que teve desempate em uma partida extra, em uma disputa entre as alianças azuis e vermelha, formadas respectivamente pela Tech Vikings (Naviraí) e pela CapiTech (Campo Grande), contra a Tera Robotics (Três Lagoas) e XMachine (Salvador-BA).
Nessa modalidade, FIRST Tech Competition (FTC), os robôs já atingem um porte médio e chegam a pesar 19 kg, sendo montados com kit de peças reutilizáveis.
Nessa categoria os robôs precisam pegar e carregar objetos, como discos e blocos, com o desafio sendo disputado em arena, onde o desafio é ainda maior e as construções chegam até 56 kg e dois metros de altura.
Com a aliança azul saindo na frente, o duelo seguiu com a recuperação da vermelha que conseguiu um empate. Até mesmo na partida de definição as equipes empataram, sendo necessária uma rodada extra para definir o campeão.
Somente no quarto duelo a aliança vermelha se consagrou campeã, com Nathan Wander, em seu primeiro ano na Tera Robotics, detalhando bem a emoção do confronto.
"Quando deu empate, fiquei em choque. Nossas baterias boas tinham acabado, não sabia o que fazer. Graças a Deus, a Mega Mentes (Dourados) ajudou, trouxeram bateria para a gente. A XMachine também ajudou bastante, então estou muito feliz com tudo isso", disse.
Vale lembrar que a fase nacional fica marcada para o próximo ano, e deve ser realizada em março de 2026, na cidade de São Paulo.
Resultados Festival Regional Sesi de Robótica 2025 - etapa MS
-
FIRST Tech Challenge (FTC)
Aliança finalista
Tech Vikings (Naviraí) e CapiTech (Campo Grande)
Aliança vencedora
XMachine (BA) e Tera Robotics (Três Lagoas)
Alcance
CapiTech
Design
Tech Vikings
Pensamento criativo
Tupitech (Corumbá)
Inspiração
XMachine (BA)
Classificadas para a fase nacional (5 a 8 de março de 2026 em São Paulo)
XMachine (BA)
Tera Robotics (MS)
Tech Vikings (MS)
- FIRST LEGO League Challenge (FLLC)
Prêmios extraoficiais
Estrela em ascensão
Ottotech (Maracaju)
Desafio do Robô
Tech Vikings
Prêmios oficiais
Técnico/mentor destaque
André Gregolim (SGO Tech - São Gabriel do Oeste)
Desempenho do Robô
Tech Vikings
Design do Robô
Finalista - Mega Mentes (Dourados)
Vencedora - Tupinambótica (Corumbá)
Projeto de Inovação
Finalista - Big Mechs (Dourados)
Vencedora - Guardiões do Templo (Três Lagoas)
Core Values
Finalista - SGO Tech
Vencedora - CapiTech
Champions Award (Classificadas para a fase nacional)
2a. Finalista - Alphadroid's (Aparecida do Taboado)
Finalista - Tera Robotics
Vencedora - Tech Vikings
Suplentes para fase nacional
Tupinambótica
Mega Mentes
Guardiões do Templo
