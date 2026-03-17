Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

OPERAÇÃO

MS é alvo da PF em ação contra crimes de abuso sexual infantil na internet

A operação foi deflagrada no mesmo dia em que entrou em vigor a Lei que estabelece novas diretrizes para proteção no ambiente virtual

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

17/03/2026 - 11h28
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (17), uma operação de alcance nacional voltada ao combate de crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação ocorre simultaneamente em 17 estados e no Distrito Federal.

Ao todo, estão sendo cumpridos 32 mandados de busca e apreensão com o objetivo de identificar e responsabilizar investigados envolvidos no armazenamento, compartilhamento, produção e comercialização de conteúdos ilícitos na internet.

Segundo a corporação, a ofensiva integra um trabalho contínuo de enfrentamento a esse tipo de crime, considerado uma das mais graves violações aos direitos de crianças e adolescentes.

A operação foi deflagrada no mesmo dia em que entrou em vigor a Lei nº 15.211/2025, conhecida como ECA Digital, que estabelece novas diretrizes para proteção no ambiente virtual.

Entre as medidas previstas está a criação de um centro nacional, a ser estruturado no âmbito da própria Polícia Federal, para receber notificações de provedores de internet sobre conteúdos que violem a dignidade sexual de menores.

A PF também reforçou a necessidade de prevenção, destacando o papel de pais e responsáveis no acompanhamento do uso da internet por crianças e adolescentes. O incentivo ao diálogo e à orientação sobre segurança digital, segundo a instituição, são fundamentais para reduzir riscos e identificar possíveis situações de violência.

Assine o Correio do Estado

MATO GROSSO DO SUL

Homem que espancou cadela até a morte tem pena aumentada em MS

Decisão do TJMS aumentou pena, impôs regime semiaberto e fixou indenização

17/03/2026 10h30

Compartilhar
O caso foi analisado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

O caso foi analisado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul Divulgação

Continue Lendo...

A Justiça de Mato Grosso do Sul aumentou a pena de um homem condenado por matar a cadela da ex-companheira, após recurso do Ministério Público Estadual. A decisão também determinou o pagamento de indenização por danos ambientais. 

O caso foi analisado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que reformou parcialmente a sentença de primeira instância. Inicialmente, o réu havia sido condenado a 2 anos e 8 meses de prisão em regime aberto, sem obrigação de reparar os danos.

De acordo com o processo, o animal morreu após ser agredido com socos e chutes e arremessado contra a parede, sofrendo traumatismo craniano e hemorragias. 

Ao recorrer, o Ministério Público apontou a gravidade da conduta e pediu o aumento da pena, além do reconhecimento de agravantes e da fixação de indenização. Os desembargadores acolheram o pedido e consideraram a culpabilidade elevada e o emprego de meio cruel. 

Com isso, a pena foi fixada em 3 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão,além de multa. O regime inicial passou a ser o semiaberto. 

O Tribunal também determinou o pagamento de R$ 2 mil a título de reparação, ao entender que a morte do animal configura dano ao meio ambiente.  

Assine o Correio do Estado

Cuidado Bucal

Dia "B" da Saúde Bucal mobiliza ações em municípios do MS

A ação ainda traz uma técnica minimamente invasiva para tratar cárie em crianças

17/03/2026 10h10

Compartilhar
Mobilização que acontece dia 20, busca conscientizar crianças em idade escolar

Mobilização que acontece dia 20, busca conscientizar crianças em idade escolar Reprodução, Pixabay

Continue Lendo...

No próximo dia 20, o Mato Grosso do Sul irá mobilizar uma ação para o Dia “B” da Saúde Bucal - Criança Sorridente, a iniciativa reúne estados e municípios em ações voltadas para prevenção e o cuidado odontológico de crianças em idade escolar. 

A ação será coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde. 

A edição deste ano conta com um diferencial, além de atividades educativas e preventivas. A ampliação do ART (Tratamento Restaurador Atraumático), uma técnica moderna e minimamente invasiva para o tratamento da cárie dentária que permite levar o atendimento diretamente para dentro das escolas. 

A proposta dessa mobilização tem como objetivo fortalecer a prevenção do cuidado odontológico infantil. 

Diferente dos procedimentos mais tradicionais, o novo método dispensa o uso do motor odontológico e da anestesia. O tratamento é realizado mediante o uso de instrumentos manuais, como a cureta, que remove apenas o tecido cariado. 

Em seguida, o dente recebe uma restauração com cimento de ionômero de vidro, um material restaurador que libera flúor e ajuda na proteção da estrutura dental. 

Esse procedimento permite que ele seja feito de forma rápida, segura e sem dor, ampliando o acesso de crianças aos cuidados odontológicos. 

Além do breve tratamento que será realizado, também serão feitas ações educacionais com o foco na saúde bucal, como a escovação dental supervisionada, aplicação tópica de flúor e palestras educativas.

Vale ressaltar que por envolver procedimentos que interferem diretamente na cavidade bucal das crianças, a participação das famílias é fundamental. Pois só será realizado o procedimento se a criança levar uma autorização assinada pelos pais ou responsáveis. 
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Homem que postava vídeos de pesca no TikTok vira alvo de inquérito
mpms

/ 1 dia

Homem que postava vídeos de pesca no TikTok vira alvo de inquérito

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3637, segunda-feira (16/03)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3637, segunda-feira (16/03)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6977, segunda-feira (16/03)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6977, segunda-feira (16/03)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6976, sábado (14/03); veja o rateio
loteria

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6976, sábado (14/03); veja o rateio

5

Resultado da Loteria Federal 6049-6 de ontem, sábado (14/03); veja o rateio
loteria

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6049-6 de ontem, sábado (14/03); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Constantino

/ 11 horas

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
Juliane Penteado

/ 4 dias

Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Jurídico

/ 5 dias

A Conta Chegou para a Prefeitura: o direito da enfermagem ao cálculo correto das férias é definitivo
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 06/03/2026

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero