MS é alvo da PF em ação contra crimes de abuso sexual infantil na internet

Ao todo, estão sendo cumpridos 32 mandados de busca e apreensão - Polícia Federal

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (17), uma operação de alcance nacional voltada ao combate de crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação ocorre simultaneamente em 17 estados e no Distrito Federal.

Ao todo, estão sendo cumpridos 32 mandados de busca e apreensão com o objetivo de identificar e responsabilizar investigados envolvidos no armazenamento, compartilhamento, produção e comercialização de conteúdos ilícitos na internet.

Segundo a corporação, a ofensiva integra um trabalho contínuo de enfrentamento a esse tipo de crime, considerado uma das mais graves violações aos direitos de crianças e adolescentes.

A operação foi deflagrada no mesmo dia em que entrou em vigor a Lei nº 15.211/2025, conhecida como ECA Digital, que estabelece novas diretrizes para proteção no ambiente virtual.

Entre as medidas previstas está a criação de um centro nacional, a ser estruturado no âmbito da própria Polícia Federal, para receber notificações de provedores de internet sobre conteúdos que violem a dignidade sexual de menores.

A PF também reforçou a necessidade de prevenção, destacando o papel de pais e responsáveis no acompanhamento do uso da internet por crianças e adolescentes. O incentivo ao diálogo e à orientação sobre segurança digital, segundo a instituição, são fundamentais para reduzir riscos e identificar possíveis situações de violência.

Assine o Correio do Estado