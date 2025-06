MS é o estado com maior aumento na taxa de vítimas de suicídio no País

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Mato Grosso do Sul é o estado que registrou o maior aumento percentual de vítimas de suícidio entre 2023 e 2024 no País. Dados são do Mapa da Segurança 2025, divulgado nesta quarta-feira (11) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Conforme o mapa, o aumento foi de 67,84% na taxa estadual, passando de 171 casos em 2023 para 287 em 2024. Em números absolutos, foram 116 casos a mais.

A análise por sexo aponta a predominância do sexo masculino entre as naiores vítimas de suicídio no Brasil.

Em 2024, dos 287 registros, 212 corresponderam a pessoas do sexo masculino, representando

73% do total, enquanto 63 envolveram pessoas do sexo feminino. Segundo o Ministério, esse padrão de prevalência do sexo masculino tem se mantido estável ao longo dos anos.

No comparavo com 2023, de 171 casos, foram 133 vítimas homens e 34 mulheres.

Em todo o Brasil, foram registrados 16.218 suicídios no ano passado, o que representa uma redução de 1,44% em relação a 2023, quando foram contabilizados 16.455 casos. Essa média equivale a aproximadamente 44 suicídios por dia no país.

Agentes do Estado

O Mapa da Segurança traz também o recorte de suicídios de agentes do Estado, onde Mato Grosso do Sul também teve elevação expressiva, de 300%, passando de 1 para 4 casos, sendo a segunda maior variação do País, atrás apenas do o Distrito Federal, que teve aumento de 600%, de 1 caso em 2023 para 7 em 2024.

Ainda segundo o Ministério, a tendência crescente nos registros acende um alerta sobre a saúde mental dos profissionais de segurança pública.

A análise regional mostra que a Região Sudeste concentrou o maior número de casos em 2024, com 55 suicídios, crescimento de 5,77% em relação a 2023 (52 casos). O Nordeste aparece em seguida, com 40 vímas, aumento de 17,65% em comparação ao ano anterior (34). A Região Sul registrou 27 suicídios (contra 23 em 2023), alta de 17,39%.

O Centro-Oeste teve o maior crescimento percentual entre as regiões, com 19 casos em 2024, frente a 11 em 2023, variação de 72,73%. Por outro lado, a Região Norte foi a única a apresentar redução, com 7 ocorrências em 2024, queda de 53,33% em relação aos 15 registros de 2023.

Saúde mental

Conforme reportagem do Correio do Estado, há uma longa fila por espera no atendimento psiquiátrico e psicológico na rede pública de saúde e o aumento dos casos de transtorno tem preocupado especialistas.

Além da depressão, um dos pontos mais alarmantes é o crescimento de auto lesões e tentativas de suicídio.

Como Buscar Ajuda

A saúde mental é parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS). Diversos serviços gratuitos estão disponíveis:

Unidades Básicas de Saúde (UBS): O primeiro passo é buscar atendimento com um clínico geral na UBS mais próxima, que pode encaminhar o paciente a um psicólogo ou psiquiatra.

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): Esses centros oferecem atendimento especializado com equipes multidisciplinares e são organizados por faixa etária e demandas específicas, como o CAPS Infantil (CAPSi) e o CAPS para usuários de álcool e drogas (CAPSad).

Clínicas-Escola de Psicologia: Universidades que oferecem cursos de Psicologia dispõem de clínicas-escola, onde alunos supervisionados por professores realizam atendimentos gratuitos ou a preços acessíveis.

Centro de Valorização da Vida (CVV): O CVV disponibiliza apoio emocional 24 horas por meio do telefone 188 ou pelo chat online no site oficial.

Cristiano Nabuco, psicólogo e pesquisador da USP, reforça: “Identificar sinais de sofrimento emocional é essencial. Mudanças de comportamento, como isolamento ou alterações no sono, são indicativos de que algo não está bem. Buscar ajuda especializada pode ser o primeiro passo para uma vida mais equilibrada”.