MS é o segundo no ranking de homicídios de jovens em 2022 e 2023

De acordo com o Atlas da Violência, divulgado pelo pelo IPEA em parceria com o FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), em 2022 e 2023, Mato Grosso d Sul ocupou o segundo lugar no ranking de homicídios contra jovens, com um aumento de 17,1%, perdendo apenas para o Estado do Amapá, com 49,1%.

O levantamento levou em consideração o total de 45.747 homicídios registrados no Brasil em 2023. Desse número, 21.856 foi contra jovens entre 15 e 29 anos, sendo considerada assim, a principal causa de óbitos entre os eles. O número corresponde a uma média de 60 jovens assassinados por dia no país.

Considerando apenas as taxas de homicídios registrados de jovens, 16 Unidades Federativas apresentaram redução entre 2022 e 2023. Entretanto, em 2023, Amapá (49,1%) e Mato Grosso do Sul (17,1%) foram os estados que registraram maior aumento, seguidos por Rio de Janeiro (8,4%), Tocantins (7,5%) e Santa Catarina (5,7%).

Conforme os dados, no período entre 2013 e 2023, os homens foram as principais vítimas de homicídio entre jovens, correspondendo a 94,0%. Além disso, o documento ainda mostrou que entre 2018 e 2023, Mato Grosso do Sul teve um aumento de 10% no número de homicídios cometidos com armas de fogo e 3,8% na taxa a cada 100 mil habitantes.

Em contrapartida, um fato que chama a atenção, é a diferença nas taxas de homicídios femininos. Os maiores crescimentos das taxas foram observados no Rio de Janeiro (28,6%), Pernambuco (26,7%) e Distrito Federal (22,7%). Já as quedas mais acentuadas, foram registradas no Mato Grosso do Sul (32,0%), Acre (25,5%) e Rondônia (18,1%).

Desse número, é importante pontuar que, 56,3% dos homicídios femininos tiveram como vítimas mulheres negras, que representam 56,7% da população de mulheres. Isso significa que, as mulheres negas vivenciam camadas a mais de violências e de vulnerabilidades, em comparação com outros grupos raciais.

ATLAS DA VIOLÊNCIA

O Atlas da Violência é uma parceria entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Busca-se retratar a violência no Brasil, principalmente a partir dos dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde. São informações sobre homicídios analisadas à luz da perspectiva de gênero, raça e faixa etária, entre outras.

Acesse o documento completo clicando aqui.

