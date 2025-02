MS é responsável por 1/3 das apreensões de drogas no Brasil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O balanço divulgado na tarde desta sexta-feira (14) pela Polícia Federal apontou que 275 das 825 toneladas (33%) de toda a droga apreendida no país ao longo de 2024, ocorreram em Mato Grosso do Sul.

Os dados trazem um comparativo entre o montante de drogas e apreensões realizadas entre 1º de janeiro e 13 de fevereiro de 2024 e 2025.

Entre janeiro e fevereiro do último ano, foram apreendidas 5,78 toneladas de maconha e 1,058 tonelada de cocaína, além de 502.932 maços de cigarros, 10 armas de fogo, 402 munições, 44 veículos foram recuperados e 338 pessoas foram detidas.

Cabe destacar que os números deste ano são igualmente assustadores, visto que em apenas 44 dias, foram apreendidas 24,283 toneladas de maconha, 1.396 tonelada de cocaína, além de seis armas de fogo, 881 munições, 903.633 maços de cigarro, 41 veículos recuperados e 352 pessoas foram detidas. Com 25,5 toneladas de droga apreendida apenas neste início do ano.

Superintendente da PRF/MS, João Paulo Pinheiro Bueno disse que outro ponto bastante sensível no mapeamento das ações de combate ao crime organizado e ao tráfico foi a Rota Bioceânica.

“A gente entende hoje que no contexto da Rota Bioceânica,tem que estar atento. Mato Grosso do Sul está crescendo, é o estado com a projeção de 2025 que mais vai crescer no país”, disse João Paulo Bueno, que aproveitou a ocasião para dizer que desenvolvimento só acontece com a consolidação da segurança pública.

“Nós não esperávamos tanta quantidade de droga e contrabando, descaminho, apreendido, veículos recuperados, não esperávamos tanto.”, finalizou.

Chefe da Seção de Operações da PRF/MS, Vinicius Figueiredo destacou em coletiva que o foco da operação deste ano foi a faixa de fronteira.

“A gente focou nas delegacias que fazem divisa com os países vizinhos, fez o incremento efetivo na delegacia de Corumbá, abrangendo ali também as unidades operacionais de Miranda e Anastácio, Guia Lopes da Laguna, Bela Vista até também em Porto Murtinho, com equipes de patrulhamento.”, declarou.

A delegacia de Dourados também foi outro ponto estratégico abordado pela polícia, que disse que a região concentra um volume grande de apreensões em virtude da proximidade da fronteira com o Paraguai.

“Uma aeronave ficou com sua base ali na delegacia de Dourados para atender toda a operação, toda a faixa de fronteira, exatamente por ter uma demanda maior ali às vezes de acionamento”, disse Figueiredo.

Operação Fronteira

Realizada entre os dias 7 e 13 deste mês, a Operação Fronteira apreendeu 320kg de cocaína, 7,3 toneladas de maconha, três armas de fogo, 875 munições, 59.750 maços de cigarro, recuperou 12 veículos, além de deter 89 pessoas.

A ação voltada ao combate à crimes transfronteiriços na região de fronteira com Paraguai, Argentina e Bolívia foi realizada de modo coordenado entre Mato Grosso do Sul e o estado do Paraná, e contou com 600 policiais, destes, 90 deslocados de diversos estados do país. Durante este período, 11,9 toneladas de drogas foram apreendidas, sendo 3,9 toneladas só na região de fronteira.

