Obras forçam restrição de tráfego em trecho duplicado da BR-163

Ponto de descanso para caminhoneiros precisa ser concluído até o começo de agosto, que ocorre reajuste de até 44% no pedágio

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As obras de implantação do primeiro Ponto de Parada e Descanço (PPD) na BR-163 vão forçar, a partir desta terça-feira (7), restrição de tráfego na altura do quilômetro 638, próximo a São Gabriel do Oeste. No local, segundo a Motiva Pantanal, será ativado um desvio provisório de tráfego nos dois sentidos da rodovia, que naquela região é duplicada.

De acorco com a Motiva, a alteração é temporária e faz parte da execução de uma das principais obras previstas no primeiro ano da concessão. O objetivo é garantir o andamento dos trabalhos com segurança para trabalhadores e usuários da rodovia.

A previsão é de que essa configuração permaneça por aproximadamente uma semana, podendo sofrer alterações em razão das condições climáticas ou de necessidades operacionais.

A promessa é de que todo o trecho esteja devidamente sinalizado e a orientação é para que os motoristas reduzam a velocidade e prestem atenção orientações das equipes e da sinalização implantada no local.

Para quem trafega no sentido norte (Campo Grande – Sonora), já vai encontrar somente uma das pistas liberadas partir do quilômetro 634. Para continuar o trajeto, basta seguir normalmente pela pista simples, respeitando a sinalização provisória.

Mas, quem aqueles que desejarem acessar a MS-430 ou o posto de combustíveis Pra Frente Brasil deverão utilizar o desvio provisório, implantado ao lado da rodovia.

Motoristas que transitam no sentido contrário (Sonora – Campo Grande) devem permanecer na pista duplicada, acessar a pista simples no trecho em obras, passar pelo desvio provisório e seguir normalmente até o retorno à pista duplicada.

Já os usuários que precisarem acessar a MS-430 ou o posto de combustíveis da região deverão seguir pela pista duplicada, acessar a pista simples, passar pelo desvio provisório e continuar até o próximo retorno. A partir desse ponto, deverão acessar novamente a rodovia no sentido norte e seguir a sinalização que conduz ao desvio provisório para entrada na MS-430 e no posto de combustíveis.

O primeiro Ponto de Parada e Descanso integra o plano de investimentos da Motiva Pantanal, que vai oferecer uma estrutura para repouso de caminhoneiros.

FONTE: MOTIVA PANTANAL

Com investimento estimado em R$ 18,9 milhões, a estrutura integra as entregas do primeiro ano da concessão e tem previsão de conclusão até agosto de 2026. O espaço oferecerá infraestrutura de apoio aos caminhoneiros, com estacionamento para veículos de carga, área de descanso, refeitório, lavanderia, sanitários e áreas de convivência.

Se não concluir as obras a concessionária não poderá elevar o valor do pedágio, que deve sofrer tarifaço de até 44% a partir do dia 5 de agost. Além desta obra que, existem trabalhos de duplicação na saída de Campo Grande para Dourados, na região de Bandeirantes e de Coxim.

Trabalhos concluídos do novo contrato, porém, foram somente somente dois trechos de terceira faixa entre a cidade de Mundo Novo e a divisa com o Paraná. Juntos, somam menos de quatro quilômetros.