MS está em alerta de perigo para baixa umidade relativa do ar até amanhã

Mato Grosso do Sul tem 69 municípios que estão sob alerta laranja de perigo para baixo índice de umidade relativa do ar, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta vale até às 18 horas desta quarta-feira (13) e os índices podem variar entre 20% e 12%.
Sonora, município distante 360 quilômetros de Campo Grande, registrou hoje a tarde a marca de 10% de umidade relativa do ar, colocando a cidade no ranking entre as mais secas do Brasil. O índice é o mesmo em Campina Verde (MG) e Guiratinga (MT). Goiás, no Mato Grosso, registrou índice de 11%.
Campo Grande registrou o menor índice do dia às 14 horas de hoje, quando registrou 15% de umidade do ar.
O alerta se estende até às 20 horas de amanhã (14), quando todos os municípios de Mato Grosso do Sul estarão sob alerta amarelo, podendo atingir umidade variável entre 30% e 20%.
De acordo com o Inmet, umidades baixas em grau de perigo apresentam risco de incêndios florestais e à saúde, podendo causar ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.
Graus de alerta
Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), existem três níveis críticos na baixa umidade do ar e cada um deles apresenta cuidados específicos a serem tomados. São eles:
Estado de Atenção (21 a 30%):
- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas;
- Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, molhamento de jardins, etc.;
- Permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas, etc.;
- Se hidratar bem.
Estado de Alerta (12 a 20%)
- Observar as recomendações do estado de atenção;
- Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16 horas;
- Evitar aglomerações em ambientes fechados;
- Usar soro fisiológico para olhos e narinas.
Estado de Emergência (abaixo de 12%)
- Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;
- Determinar a interrupção de qualquer atividade ao ar livre entre 10 e 16 horas como aulas de educação física, coleta de lixo, entrega de correspondência, etc.;
- Determinar a suspensão de atividades que exijam aglomerações de pessoas em recintos fechados como aulas, cinemas, etc., entre 10 e 16 horas;
- Durante as tardes, manter com umidade os ambientes internos, principalmente quarto de crianças, hospitais, etc.
Previsão do tempo
Por causa da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e mantém o tempo firme, Mato Grosso do Sul segue sem chuvas nos próximos dias.
As temperaturas mínimas seguem amenas ao amanhecer com valores variando entre 4ºC e 8°C. Ao longo dessa semana, as temperaturas máximas podem atingir os 32°C.
Devido a presença do ar seco. com variações entre 8% e 22% no Estado, são esperadas altas amplitudes térmicas, que é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, podendo atingir até 20°C de variação no mesmo dia.