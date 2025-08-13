Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Clima

MS está em alerta de perigo para baixa umidade relativa do ar até amanhã

De acordo com o Inmet, a umidade pode variar, até amanhã, entre 8% e 30% em todo o Estado

Karina Varjão

Karina Varjão

13/08/2025 - 16h45
Mato Grosso do Sul tem 69 municípios que estão sob alerta laranja de perigo para baixo índice de umidade relativa do ar, conforme divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta vale até às 18 horas desta quarta-feira (13) e os índices podem variar entre 20% e 12%.

Sonora, município distante 360 quilômetros de Campo Grande, registrou hoje a tarde a marca de 10% de umidade relativa do ar, colocando a cidade no ranking entre as mais secas do Brasil. O índice é o mesmo em Campina Verde (MG) e Guiratinga (MT). Goiás, no Mato Grosso, registrou índice de 11%. 

Campo Grande registrou o menor índice do dia às 14 horas de hoje, quando registrou 15% de umidade do ar. 

O alerta se estende até às 20 horas de amanhã (14), quando todos os municípios de Mato Grosso do Sul estarão sob alerta amarelo, podendo atingir umidade variável entre 30% e 20%. 

De acordo com o Inmet, umidades baixas em grau de perigo apresentam risco de incêndios florestais e à saúde, podendo causar ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. 

Fonte: Inmet

Graus de alerta

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), existem três níveis críticos na baixa umidade do ar e cada um deles apresenta cuidados específicos a serem tomados. São eles:

Estado de Atenção (21 a 30%): 

  • Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas;
  • Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, molhamento de jardins, etc.;
  • Permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas, etc.;
  • Se hidratar bem.

Estado de Alerta (12 a 20%)

  • Observar as recomendações do estado de atenção;
  • Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16 horas;
  • Evitar aglomerações em ambientes fechados;
  • Usar soro fisiológico para olhos e narinas.

Estado de Emergência (abaixo de 12%)

  • Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;
  • Determinar a interrupção de qualquer atividade ao ar livre entre 10 e 16 horas como aulas de educação física, coleta de lixo, entrega de correspondência, etc.;
  • Determinar a suspensão de atividades que exijam aglomerações de pessoas em recintos fechados como aulas, cinemas, etc., entre 10 e 16 horas;
  • Durante as tardes, manter com umidade os ambientes internos, principalmente quarto de crianças, hospitais, etc.

Previsão do tempo 

Por causa da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e mantém o tempo firme, Mato Grosso do Sul segue sem chuvas nos próximos dias.

As temperaturas mínimas seguem amenas ao amanhecer com valores variando entre 4ºC  e 8°C. Ao longo dessa semana, as temperaturas máximas podem atingir os 32°C. 

Devido a presença do ar seco. com variações entre 8% e 22% no Estado, são esperadas altas amplitudes térmicas, que é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, podendo atingir até 20°C de variação no mesmo dia. 
 

Comoção

Família doa órgãos de adolescente morto em acidente de bicicleta em MS

Gabriel Costa Lima, de apenas 12 anos, morreu na segunda-feira (11) após um acidente de bicicleta no bairro Set Sul, em Três Lagoas

13/08/2025 16h01

Gabrieul morreu na última segunda-feira após acidente de bicicleta

Gabrieul morreu na última segunda-feira após acidente de bicicleta Foto: Redes Sociais

Gabriel Costa Lima, de apenas 12 anos, morreu na última segunda-feira (11), após um acidente de bicicleta no bairro Set Sul, em Três Lagoas. Diante da dor, a família decidiu transformar o luto em esperança e doará os órgão do garoto para o hospital da cidade.

De acordo com o site TL Notícias, o menino sofreu um grave traumatismo craniano e, durante o trajeto para o hospital, teve uma parada cardiorrespiratória e a morte encefálica foi confirmada. Não há detalhes de como ocorreu o acidente.

Nas redes sociais, a família presta homenagens e descrevem o adolescente como "um menino carinhoso e que conquistava amigos por onde passava".

O velório começou na noite de ontem (12), na Capela Cardassi, e o sepultamento aconteceu às 10h da manhã desta quarta-feira (13), no Cemitério Municipal de Três Lagoas.

Para a família, Gabriel deixa como último ato um gesto nobre: a doação de seus órgãos, que poderá salvar e transformar a vida de várias pessoas. O Correio do Estado tentou contato com a familiares e amigos por meio das redes sociais, mas não obteve retorno até o fim deste texto. 

 

Doação 

Quais órgãos podem ser doados? Coração, pulmões, pâncreas, fígado, intestino e rins. Além dos órgãos, medula óssea, tecidos como a córnea, pele, ossos e valvas cardíacas também podem ser doados. Para quem precisa de um transplante, doar é a esperança de uma vida mais feliz e saudável.

O ato ocorre quando o cérebro de uma pessoa para de funcionar, chamamos de morte encefálica ou morte cerebral. Com isso, a parada cardíaca é inevitável, embora ainda haja batimentos, o coração para em algumas horas. Por isso, a morte encefálica caracteriza a morte de uma pessoa.

Após a confirmação da morte de um paciente, a equipe médica entra em contato com a família para comunicar a morte e explicar todo o processo de doação.

É o momento de tirar todas as dúvidas dos familiares e da família conversar, refletir e tomar a decisão mais adequada. Mesmo em meio à dor, é possível salvar outras vidas pela doação de órgãos.

Em Mato Grosso do Sul, a Central Estadual de Transplantes (CET) é o órgão regulador do processo de doação e transplantes no âmbito do Estado. Para realizar o transplante, o paciente deve estar inscrito no Cadastro Técnico Único para órgãos e tecidos do Sistema Nacional de Transplantes/Ministério da Saúde.

Ajuda de custo

Prefeitura investe R$ 1 mi em moradia para mulheres vítimas de violência e PCDs

Programa oferece auxílio mensal de R$ 500 para famílias que precisam de ajuda imediata para o pagamento dos custos da habitação

13/08/2025 15h00

Divulgação

A Prefeitura Municipal lançou, na manhã desta quarta-feira (13), durante o 9º Feirão Habita Campo Grande, a ampliação do Programa Recomeçar Moradia que, com um investimento adicional de R$ 1 milhão, agora passa a atender pessoas com deficiência e amplia o benefício para mulheres vítimas de violência. 

Conforme publicação na edição extra do Diário Oficial do Município (Diogrande) nº 8.021, o programa passa a oferecer 50 vagas exclusivas para mulheres vítimas de violência e outras 50 para pessoas com deficiência, em conformidade com a Lei Municipal nº 6.797, de 30 de março de 2022.

“São mais de 300 famílias beneficiadas pelo Programa Recomeçar Moradia e agora o programa será ampliado. Mulheres vítimas de violência já eram atendidas, agora, também serão contempladas pessoas com deficiência e mães atípicas. Mulheres guerreiras que, muitas vezes, são arrimo de família e que, a partir de agora, terão um apoio para viver com mais tranquilidade. Isso é gestão inclusiva, é ter um olhar para todos. Nós vamos seguir avançando e atendendo a todos com dignidade e muito respeito”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

O programa Recomeçar Moradia oferece auxílio mensal de R$ 500 para famílias que precisam de ajuda imediata para o pagamento dos custos da habitação. 

Priscila Epitácio, 40 anos, é mãe atípica de uma criança de 10 anos. Ela conta que já conhecia o Programa Recomeçar Moradia e, com a ampliação, viu a oportunidade perfeita para garantir mais segurança e estabilidade para sua família.

“Quando eu descobri que meu filho tinha quatro tipos de síndrome eu perdi o chão, não consegui mais trabalhar e cuidar dele ao mesmo tempo. Priorizei ele e hoje estou correndo atrás. Esse auxílio vai ser uma grande ajuda para recomeçar mesmo”, afirmou.

 

Como participar

Para participar do Programa Recomeçar Moradia é preciso atender a alguns requisitos gerais, como:

  • residir em Campo Grande há mais de dois anos;
  • ter renda familiar de até três salários mínimos;
  • não possuir imóvel próprio;
  • não estar sendo atendido em outros programas habitacionais da EMHA;
  • estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e no Cadastro Geral da EMHA.

As inscrições podem ser feitas até 31 de agosto de 2025, pelo site da EMHA ou presencialmente no posto de atendimento localizado no 2º piso do Pátio Central Shopping (Rua Marechal Rondon, 1380, Centro), das 8h às 17h30, sem cobrança de taxas.

Critérios específicos para cada modalidade

  • Mulher Vítima de Violência: apresentação de medida protetiva de urgência vigente, expedida por autoridade judicial. Sendo que, a não apresentação da medida acarretará na desclassificação imediata do cadastro, inviabilizando a participação no programa.
  • Pessoa com Deficiência: apresentação de laudo médico atualizado com o Código Internacional de Doenças (CID) que comprove a deficiência. O cadastro será feito em nome da pessoa com deficiência e, em caso de incapacidade, no nome do responsável legal.

Cada modalidade contará com 50 vagas e 50 suplentes, definidos por meio de sorteio público. As convocações serão divulgadas no Diogrande e no site da EMHA. Quem não atender à convocação no prazo de 15 dias será automaticamente desclassificado.

“Nós sabemos como é difícil pagar aluguel em Campo Grande. É uma cidade que cresceu, que se desenvolveu, e com isso o aluguel vai aumentando. É difícil para todo mundo, mas imagine como é para uma mulher vítima de violência ou para uma pessoa com deficiência. Hoje, estamos destinando recursos da habitação voltado para quem mais precisa. Isso só é possível porque a prefeita Adriane tem sensibilidade e acredita que esse é o caminho, uma política pública integrada para atender quem mais precisa”, afirmou o diretor-presidente da Emha, Claudio Marques. 

