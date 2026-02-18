Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

telemedicina

MS fez quase 85 mil exames cardíacos pela internet em 2025

Dados do paciente são coletados por um profissional de saúde de qualquer área, emitidos pela internet e analisados por um especialista do setor

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

18/02/2026 - 08h28
A utilização de teleconsultas tem sido fundamental para a redução das filas no sistema de regulação no SUS (Sistema Único de Saúde) em Mato Grosso do Sul. Ao longo do ano passado, o destaque foi o tele-eletrocardiograma, com 84.880 procedimentos, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde. 

O exame é realizado através da captação da atividade elétrica do coração por um eletrocardiógrafo digital (posicionando 10 eletrodos no tórax, braços e pernas do paciente deitado). Os dados são transmitidos digitalmente em tempo real para uma plataforma de telemedicina, onde um cardiologista analisa e faz o laudo remotamente.

A captação dos dados é feita, por exemplo, em um posto de saúde, e cardiologistas especialistas acessam os dados na plataforma, interpretam o exame e emitem o laudo a centenas de quilômetros de distância. O laudo assinado digitalmente fica disponível no sistema, permitindo que médicos em áreas remotas ou ambulâncias (SAMU) recebam diagnósticos rápidos, muitas vezes em poucos minutos.

Mas, a telemedicina e o telediagnóstico fizeram milhares de atendimentos também em outras áreas, como dermatologia e oftalmologia. Em 2025, as teleinterconsultas somaram 18.630 atendimentos, fortalecendo o suporte especializado às equipes da Atenção Primária e qualificando a condução clínica dos pacientes nos próprios municípios.

De acordo com monitoramento do Ministério da Saúde, todos os municípios do Estado contam com ofertas de telessaúde e avançam na organização do uso dos serviços, alinhados aos eixos do Programa SUS Digita.

IMPORTÂNCIA

Atualmente, segundo a secretaria estadual, 60 municípios utilizam tele-ECG e 28 contam com teledermatologia. Outros 8 participaram da campanha itinerante de teleoftalmologia, com 954 exames realizados, ampliando o acesso a diagnóstico especializado.

Na avaliação das autoridades de saúde, 14 municípios apresentam alto índice de resolutividade via teleatendimento, com redução expressiva e em alguns casos, eliminação da demanda reprimida por especialidades, entre eles: Caracol, Aquidauana, Pedro Gomes, Brasilândia, Coxim, Fátima do Sul, Angélica, Anastácio, Deodápolis, Rio Negro, Sidrolândia, Selvíria, Vicentina e Bandeirantes.

Para a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, o próximo passo é consolidar o uso contínuo das ferramentas. “Os avanços demonstram o potencial da telessaúde para ampliar o acesso e reduzir desigualdades. Agora, é fundamental integrar as soluções digitais à rotina dos serviços, com fluxos organizados e equipes engajadas para gerar impacto permanente no cuidado”, destaca.

VEIO PARA FICAR

A política estadual é coordenada pela Superintendência de Saúde Digital da SES (Secretaria de Estado de Saúde) em articulação com os municípios. Segundo a superintendente Marcia Tomasi, a prioridade é qualificar o uso da estrutura já implantada.

“A base tecnológica está disponível em todo o estado. O foco é apoiar as equipes na incorporação da telessaúde ao processo de trabalho, fortalecendo a rede assistencial”, afirma.

O avanço é sustentado por portarias federais publicadas em 2025 que reforçam a política de saúde digital no SUS e por investimentos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), com envio de kits multimídia e equipamentos para Unidades Básicas de Saúde, ampliando a capacidade de teleatendimento e telediagnóstico.

O Núcleo de Telessaúde oferta atendimento remoto em diversas especialidades e formatos. As teleconsultorias, síncronas ou assíncronas, contemplam áreas como clínica médica, infectologia, dermatologia, pediatria, nefrologia, obstetrícia, hematologia, psiquiatria, endocrinologia, pneumologia, neurologia, geriatria, reumatologia, ortopedia, medicina de família, psicologia, nutrição e enfermagem.

As teleinterconsultas promovem troca técnica entre profissionais para apoio à decisão clínica em especialidades como cardiologia, endocrinologia, pneumologia, neurologia, pediatria, psiquiatria, nefrologia, infectologia e gastroenterologia, incluindo gestação de alto risco.

Já as teleconsultas conectam especialista e paciente diretamente, ampliando o acesso a áreas como endocrinologia, pneumologia, neurologia, pediatria, psicologia, nutrição, reumatologia e ortopedia.

Segundo a coordenadora do Telessaúde da SES, Rosângela Dobbro, a diversidade de modalidades sustenta os resultados alcançados. “A telessaúde aproxima o especialista do cidadão e apoia as equipes locais. Isso se reflete em mais acesso, cuidado qualificado e maior resolutividade da rede”, ressalta.

TEMPO

Campo Grande já tem o fevereiro mais chuvoso dos últimos três anos

Até segunda-feira eram 172,6 milímetros acumulados no mês, volume superior ao registrado em janeiro, quando choveu 152,2 mm em Campo Grande

18/02/2026 08h40

Gerson Oliveira / Correio do Estado

Mesmo ainda na metade, este mês em Campo Grande já teve acúmulo de 172,6 milímetros de chuva segundo dados registrados até a segunda-feira. Isto coloca o mês de fevereiro deste ano como o mais chuvoso dos últimos três anos na Capital, e ainda há possibilidade de que ele consiga ultrapassar a marca de mais chuvoso desde 2017.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até a segunda-feira o acumulado de precipitação em Campo Grande já era semelhante ao esperado para todo este mês, que segundo a média, é de 180 milímetros, e cujo registro era de 172,6 mm.

Esse valor já está próximo ao registrado no mês inteiro de fevereiro de 2023, quando o acumulado chegou a 242,2 mm.

E se a previsão do tempo se confirmar, já que há indicativo de manutenção das chuvas para os próximos dias, há a possibilidade de que este seja um dos fevereiros mais chuvosos dos últimos 10 anos. Até agora esse posto é de 2019, quando o acumulado no período foi de 251,4 mm.

Segundo a meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), Valesca Fernandes, o maior acúmulo de chuvas deste ano em relação aos anos anteriores se dá porque este ano houve a formação de “zonas de convergências de umidade, que contribui com toda chuva”.

“Os modelos indicam mais probabilidade de chuva nas regiões norte, nordeste e noroeste do Estado, com acumulados que podem superar os 80 mm”, explicou a meteorologista sobre os próximos dias.

Apesar de o acúmulo de chuva esperado para os próximos dias não ser tão alto, ainda há probabilidade de chuva com pequenos acumulados para os dias seguintes deste mês na Capital. Para amanhã, há possibilidade de chuva de até 20 milímetros em Campo Grande, segundo indica a previsão.

Conforme o Inmet, na sexta-feira as chuvas devem aumentar em Campo Grande e há, inclusive, a possibilidade de queda de granizo na Capital. O calor, no entanto, continua forte durante toda essa semana, podendo chegar aos 38°C na sexta-feira, mesmo com a chuva.

FENÔMENOS CLIMÁTICOS

Atualmente o clima está sob influência do fenômeno La Niña, que é caracterizado pelo resfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial e que na Região Centro-oeste costuma favorecer chuvas mais regulares e volumosas.

No entanto, esse fenômeno deve deixar de atuar em abril, o que pode novamente favorecer no retorno das secas.

Conforme a meteorologista do Cemtec-MS, há previsão de que a partir do segundo semestre deste ano haja o retorno do El Niño, fenômeno responsável pelo aumento considerável nas temperaturas em Mato Grosso do Sul.

“Sobre o El Niño, ele tem um impacto indireto aqui no Estado [em relação às chuvas]. Porém quando ele atua aqui no Estado, ele impacta na temperatura, favorecendo a ocorrência de ondas de calor e temperaturas acima da média. Há uma previsão do possível desenvolvimento do El Niño no trimestre de julho, agosto, setembro”, afirmou Valesca.

Volume de chuva aumentou e já ultrapassou os acumulados de fevereiro dos últimos anos na Capital - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Lembrando que nos últimos anos, Mato Grosso do Sul estava sob influência do El Niño, o que resultou em incêndios descontrolados no Pantanal, principalmente em 2024.

*Saiba

Aumento das chuvas também tem colaborado para que haja uma “epidemia” de buracos no asfalto de Campo Grande. Por causa disso, a prefeitura diz que intensificou o serviço de tapa-buraco.

CAMPO GRANDE

Homem passa mal e morre durante desfiles das escolas de samba

Rapaz estava assistindo aos desfiles, quando, em determinado momento, fechou as mãos, esticou os braços e caiu no chão

18/02/2026 08h35

Arquibancada da Praça do Papa no desfile das escolas de samba - Imagem de ilustração

Arquibancada da Praça do Papa no desfile das escolas de samba - Imagem de ilustração Foto: PMCG

Última noite dos desfiles das escolas de samba terminou em tragédia.

William Roas Batista, de 36 anos, morreu após passar mal, na noite desta terça-feira (17), durante os desfiles das escolas de samba, na Praça do Papa, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, o rapaz estava assistindo aos desfiles, quando, em determinado momento, fechou as mãos, esticou os braços e caiu no chão.

Ele foi levado até a tenda médica instalada no evento e foi reanimado por cerca de duas horas, mas, não resistiu e faleceu no local.

Após confirmação da morte, o corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito para os exames necessários.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz faz uso de entorpecentes e bebida alcoólica, mas, segundo o irmão, ele não havia bebido na presente data e estava sem usar drogas há 15 dias.

Além disso, ressaltou que seu irmão já havia passado mal em outras ocasiões, mas não havia buscado atendimento médico.

A morte foi constatada às 1h53min e o boletim de ocorrência foi registrado como "morte natural" às 5h57min na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

Ao todo, 20 mil pessoas marcaram presença na última noite de desfile das escolas de samba de Campo Grande, onde se apresentaram Os Catedráticos do Samba, Deixa Falar e Cinderela Tradição.

