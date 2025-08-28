MS ganha 22,7 mil habitantes em um ano e população quase chega a 3 milhões

Campo Grande teve aumento de pouco mais de 8 mil habitantes - Foto: Arquivo / Correio do Estado

Mato Grosso do Sul ganhou 22.796 novos habitantes no período de um ano, chegando a mais de 2, milhões de moradores em 2025. A população estimada do Estado é de 2.924.631 habitantes.

Em 2024, o número estimado era de 2.901.895 moradores, o que representa aumento populacional de 0,77% em relação ao ano passado.

As estimativas das populações residentes nos municípios brasileiros foi divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com data de referência em 1º de julho de 2025.

Mato Grosso do Sul continua sendo o 21º estado mais populoso do País.

Em relação às capitais, Campo Grande é a 15ª mais populosa do País, com 962.883 habitantes, um aumento de 0,86% em relação à população estimada do ano anterior, que era de 954.537.

Em números absolutos, no período de um ano, a Capital ganhou 8.346 novos habitantes.

De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, a tendência de crescimento da população é cada vez menor.

“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População, ambas pesquisas realizadas pelo IBGE”, avalia.

As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.

A divulgação é anual.

Veja a estimativa populacional dos municípios de Mato Grosso do Sul

Município População estimada Água Clara 17.901 Alcinópolis 4.649 Amambai 41.751 Anastácio 24.781 Anaurilândia 7.688 Angélica 11.308 Antônio João 9.717 Aparecida do Taboado 29.826 Aquidauana 48.689 Aral Moreira 11.125 Bandeirantes 8.342 Bataguassu 24.222 Batayporã 10.947 Bela Vista 21.881 Bodoquena 8.887 Bonito 25.034 Brasilândia 11.833 Caarapó 32.748 Camapuã 13.928 Caracol 5.096 Cassilândia 21.565 Chapadão do Sul 34.606 Corguinho 4.892 Coronel Sapucaia 14.685 Corumbá 98.751 Costa Rica 28.740 Coxim 33.440 Deodápolis 14.317 Dois Irmãos do Buriti 11.521 Douradina 5.768 Dourados 264.017 Eldorado 11.622 Fátima do Sul 21.504 Figueirão 3.751 Glória de Dourados 10.817 Guia Lopes da Laguna 10.116 Iguatemi 13.960 Inocência 8.764 Itaporã 25.263 Itaquiraí 20.060 Ivinhema 30.001 Japorã 8.441 Jaraguari 7.480 Jardim 24.504 Jateí 3.596 Juti 7.067 Ladário 22.425 Laguna Carapã 22.425 Maracaju 48.073 Miranda 26.512 Mundo Novo 20.087 Naviraí 53.014 Nioaque 13.354 Nova Alvorada do Sul 23.409 Nova Andradina 50.848 Novo Horizonte do Sul 4.801 Paraíso das Águas 5.842 Paranaíba 42.638 Paranhos 13.368 Pedro Gomes 6.910 Ponta Porã 98.598 Porto Murtinho 12.721 Ribas do Rio Pardo 24.152 Rio Brilhante 40.419 Rio Negro 4.921 Rio Verde de Mato Grosso 20.454 Rochedo 5.451 Santa Rita do Pardo 7.165 São Gabriel do Oeste 32.207 Sete Quedas 11.322 Selvíria 8.716 Sidrolândia 49.735 Sonora 14.813 Tacuru 11.205 Taquarussu 3.740 Terenos 18.182 Três Lagoas 143.523 Vicentina 6.505

Brasil

O IBGE revelou que o Brasil alcançou 213,4 milhões de pessoas, crescimento de 0,39% em um ano.

O Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Nesses municípios, moram 42,8 milhões de pessoas, o que representa 20,1% da população brasileira, ou seja, um em cada cinco habitantes. Das 15 cidades, apenas duas não são capitais, Guarulhos e Campinas, em São Paulo.

Os dados estão na estimativa da população, com base em 1º de julho de 2025, divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A capital paulista é a maior cidade do país, com 11,9 milhões de habitantes. Se fosse um estado, a cidade seria o quarto mais populoso, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.