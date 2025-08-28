MS ganha 22,7 mil habitantes em um ano e população quase chega a 3 milhões

Mato Grosso do Sul ganhou 22.796 novos habitantes no período de um ano, chegando a mais de 2, milhões de moradores em 2025. A população estimada do Estado é de 2.924.631 habitantes.
Em 2024, o número estimado era de 2.901.895 moradores, o que representa aumento populacional de 0,77% em relação ao ano passado.
As estimativas das populações residentes nos municípios brasileiros foi divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com data de referência em 1º de julho de 2025.
Mato Grosso do Sul continua sendo o 21º estado mais populoso do País.
Em relação às capitais, Campo Grande é a 15ª mais populosa do País, com 962.883 habitantes, um aumento de 0,86% em relação à população estimada do ano anterior, que era de 954.537.
Em números absolutos, no período de um ano, a Capital ganhou 8.346 novos habitantes.
De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, a tendência de crescimento da população é cada vez menor.
“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População, ambas pesquisas realizadas pelo IBGE”, avalia.
As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.
A divulgação é anual.
Veja a estimativa populacional dos municípios de Mato Grosso do Sul
|Município
|População estimada
|Água Clara
|17.901
|Alcinópolis
|4.649
|Amambai
|41.751
|Anastácio
|24.781
|Anaurilândia
|7.688
|Angélica
|11.308
|Antônio João
|9.717
|Aparecida do Taboado
|29.826
|Aquidauana
|48.689
|Aral Moreira
|11.125
|Bandeirantes
|8.342
|Bataguassu
|24.222
|Batayporã
|10.947
|Bela Vista
|21.881
|Bodoquena
|8.887
|Bonito
|25.034
|Brasilândia
|11.833
|Caarapó
|32.748
|Camapuã
|13.928
|Caracol
|5.096
|Cassilândia
|21.565
|Chapadão do Sul
|34.606
|Corguinho
|4.892
|Coronel Sapucaia
|14.685
|Corumbá
|98.751
|Costa Rica
|28.740
|Coxim
|33.440
|Deodápolis
|14.317
|Dois Irmãos do Buriti
|11.521
|Douradina
|5.768
|Dourados
|264.017
|Eldorado
|11.622
|Fátima do Sul
|21.504
|Figueirão
|3.751
|Glória de Dourados
|10.817
|Guia Lopes da Laguna
|10.116
|Iguatemi
|13.960
|Inocência
|8.764
|Itaporã
|25.263
|Itaquiraí
|20.060
|Ivinhema
|30.001
|Japorã
|8.441
|Jaraguari
|7.480
|Jardim
|24.504
|Jateí
|3.596
|Juti
|7.067
|Ladário
|22.425
|Laguna Carapã
|22.425
|Maracaju
|48.073
|Miranda
|26.512
|Mundo Novo
|20.087
|Naviraí
|53.014
|Nioaque
|13.354
|Nova Alvorada do Sul
|23.409
|Nova Andradina
|50.848
|Novo Horizonte do Sul
|4.801
|Paraíso das Águas
|5.842
|Paranaíba
|42.638
|Paranhos
|13.368
|Pedro Gomes
|6.910
|Ponta Porã
|98.598
|Porto Murtinho
|12.721
|Ribas do Rio Pardo
|24.152
|Rio Brilhante
|40.419
|Rio Negro
|4.921
|Rio Verde de Mato Grosso
|20.454
|Rochedo
|5.451
|Santa Rita do Pardo
|7.165
|São Gabriel do Oeste
|32.207
|Sete Quedas
|11.322
|Selvíria
|8.716
|Sidrolândia
|49.735
|Sonora
|14.813
|Tacuru
|11.205
|Taquarussu
|3.740
|Terenos
|18.182
|Três Lagoas
|143.523
|Vicentina
|6.505
Brasil
O IBGE revelou que o Brasil alcançou 213,4 milhões de pessoas, crescimento de 0,39% em um ano.
O Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Nesses municípios, moram 42,8 milhões de pessoas, o que representa 20,1% da população brasileira, ou seja, um em cada cinco habitantes. Das 15 cidades, apenas duas não são capitais, Guarulhos e Campinas, em São Paulo.
Os dados estão na estimativa da população, com base em 1º de julho de 2025, divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A capital paulista é a maior cidade do país, com 11,9 milhões de habitantes. Se fosse um estado, a cidade seria o quarto mais populoso, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.