MS ganha 22,7 mil habitantes em um ano e população quase chega a 3 milhões

Estimativa populacional foi divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE; Campo Grande é a 15ª capital mais populosa do País, mas ainda não alcançou

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

28/08/2025 - 17h00
Mato Grosso do Sul ganhou 22.796 novos habitantes no período de um ano, chegando a mais de 2, milhões de moradores em 2025. A população estimada do Estado é de 2.924.631 habitantes.  

Em 2024, o número estimado era de 2.901.895 moradores, o que representa aumento populacional de 0,77% em relação ao ano passado.

As estimativas das populações residentes nos municípios brasileiros foi divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com data de referência em 1º de julho de 2025.

Mato Grosso do Sul continua sendo o 21º estado mais populoso do País.

Em relação às capitais, Campo Grande é a 15ª mais populosa do País, com 962.883 habitantes, um aumento de 0,86% em relação à população estimada do ano anterior, que era de 954.537.

Em números absolutos, no período de um ano, a Capital ganhou 8.346 novos habitantes.

De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, a tendência de crescimento da população é cada vez menor.

“Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População, ambas pesquisas realizadas pelo IBGE”, avalia.

As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.

A divulgação é anual.

Veja a estimativa populacional dos municípios de Mato Grosso do Sul

Município População estimada
Água Clara 17.901
Alcinópolis 4.649
Amambai 41.751
Anastácio 24.781
Anaurilândia 7.688
Angélica 11.308
Antônio João 9.717
Aparecida do Taboado 29.826
Aquidauana 48.689
Aral Moreira 11.125
Bandeirantes 8.342
Bataguassu 24.222
Batayporã 10.947
Bela Vista 21.881
Bodoquena 8.887
Bonito 25.034
Brasilândia 11.833
Caarapó 32.748
Camapuã 13.928
Caracol 5.096
Cassilândia 21.565
Chapadão do Sul 34.606
Corguinho 4.892
Coronel Sapucaia 14.685
Corumbá 98.751
Costa Rica 28.740
Coxim 33.440
Deodápolis 14.317
Dois Irmãos do Buriti 11.521
Douradina 5.768
Dourados 264.017
Eldorado 11.622
Fátima do Sul 21.504
Figueirão 3.751
Glória de Dourados 10.817
Guia Lopes da Laguna 10.116
Iguatemi 13.960
Inocência 8.764
Itaporã 25.263
Itaquiraí 20.060
Ivinhema 30.001
Japorã 8.441
Jaraguari 7.480
Jardim 24.504
Jateí 3.596
Juti 7.067
Ladário 22.425
Laguna Carapã 22.425
Maracaju 48.073
Miranda 26.512
Mundo Novo 20.087
Naviraí 53.014
Nioaque 13.354
Nova Alvorada do Sul 23.409
Nova Andradina 50.848
Novo Horizonte do Sul 4.801
Paraíso das Águas 5.842
Paranaíba 42.638
Paranhos 13.368
Pedro Gomes 6.910
Ponta Porã 98.598
Porto Murtinho 12.721
Ribas do Rio Pardo 24.152
Rio Brilhante 40.419
Rio Negro 4.921
Rio Verde de Mato Grosso 20.454
Rochedo 5.451
Santa Rita do Pardo 7.165
São Gabriel do Oeste 32.207
Sete Quedas 11.322
Selvíria 8.716
Sidrolândia 49.735
Sonora 14.813
Tacuru 11.205
Taquarussu 3.740
Terenos 18.182
Três Lagoas 143.523
Vicentina 6.505

Brasil

O IBGE revelou que o Brasil alcançou 213,4 milhões de pessoas, crescimento de 0,39% em um ano.

O Brasil tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Nesses municípios, moram 42,8 milhões de pessoas, o que representa 20,1% da população brasileira, ou seja, um em cada cinco habitantes. Das 15 cidades, apenas duas não são capitais, Guarulhos e Campinas, em São Paulo.

Os dados estão na estimativa da população, com base em 1º de julho de 2025, divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A capital paulista é a maior cidade do país, com 11,9 milhões de habitantes. Se fosse um estado, a cidade seria o quarto mais populoso, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

Pendências resolvidas

Terceirizada do Bioparque atrasa salário e Governo de MS firma acordo de pagamento

Acordo feito entre as partes garantiu o pagamento de verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas devidos a 32 empregados da empresa, sem necessidade de judicialização da dívida

28/08/2025 14h45

Reunião entre Bioparque, Seilog, MPT e Queiroz Junior obteve êxito e funcionários foram os maiores beneficiados

Reunião entre Bioparque, Seilog, MPT e Queiroz Junior obteve êxito e funcionários foram os maiores beneficiados Divulgação/MPT

Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seilog), celebrou acordo rescisório com a empresa Queiroz Junior Serviços Especializados Ltda, responsável pela prestação de serviços de asseio e conservação no Bioparque Pantanal.

O acordo feito entre as partes garantiu o pagamento de verbas rescisórias e demais encargos trabalhistas devidos a 32 empregados da empresa, sem necessidade de judicialização da dívida. O acordo foi mediado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT-MS).

Desde dezembro de 2024, a empresa atrasava o salário de funcionários e intimações de penhora diante do ajuizamento de ações trabalhistas individuais.

Queiroz Junior é a empresa responsável por prestar serviços de limpeza (banheiros, chão, fachadas e janelas), higienização, copeiragem, jardinagem (áreas interna e externa) e recepção no Bioparque Pantanal, maior aquário de água doce do mundo, localizado nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Até dezembro de 2024, a empresa tinha 150 vínculos ativos de emprego.

Com as irregularidades, o governo de MS rescindiu unilateralmente o contrato com a empresa, ou seja, quebrou o contrato por conta própria. Além disso, também reteu/bloqueou R$ 346 mil referentes as últimas notas de empenho que seriam repassados à Queiroz Junior.

A partir da verba retida, o Estado repassou, aos empregados, a transferência direta das verbas rescisórias, salários atrasados e quantias decorrentes da execução de ações individuais.

De acordo com a representante da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, procuradora Suleimar Sousa Schröder Rosa, em abril, nova empresa terceirizada começou a atuar no Bioparque, sendo que a novata contratou trabalhadores da Queiroz Junior, garantindo, assim, a manutenção dos empregos e a continuidade dos serviços.

“Resta comprovado que a busca por soluções consensuais dos conflitos traz ganho para todos, principalmente para os trabalhadores, que tiveram seus direitos assegurados, e para o Poder Judiciário, que deixará de receber mais de 30 reclamações trabalhistas”, ressaltou a procuradora do Estado.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, elogiou a mediação feita pelo MPT entre empregador e empregado.

“Esse processo cria um espaço seguro e equilibrado para que empregadores e trabalhadores encontrem, juntos, soluções que preservem direitos, promovam justiça e fortaleçam relações de trabalho”, disse a diretora.

Mas, apesar dos acordos celebrados entre governo e empresa, a Queiroz Junior ainda tem pendências referentes ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de seus ex-empregados.

A terceirizada não efetuou o depósito do FGTS correspondente ao período em que os serviços foram prestados, tampouco realizou o pagamento da multa rescisória de 40%, prevista em lei para casos de demissão sem justa causa.

Hospital do Câncer inaugura leitos para pacientes do SUS

O 4º andar contará com 32 leitos que, somados aos abertos em dezembro de 2024, ampliam o atendimento de pacientes na unidade

28/08/2025 13h53

Divulgação HCAA / Divulgação

O Hospital de Câncer de Campo Grande-MS Alfredo Abrão (HCAA), com aporte de R$ 1,2 milhão do Governo do Estado, concluiu a nova ala, que contará com 32 leitos para atendimento humanizado aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O hospital, que é referência no tratamento oncológico em Mato Grosso do Sul, e o Governo do Estado inauguram o novo andar no dia 1º de setembro. O 4º andar da Unidade III, Nelson Buainain, representa mais um avanço na luta contra o câncer.

Nova ala

A unidade contará com 32 leitos de ponta, equipados e projetados para oferecer conforto e dignidade no atendimento de pacientes do SUS. Cabe ressaltar que, em dezembro, o hospital inaugurou acomodações e agora tem a capacidade de 124 leitos, que incluem:

  • enfermarias;
  • UTI e leitos-dia, sendo: 55 já habilitados ao SUS;
  • 60 novos disponíveis ao SUS;
  • 9 particulares.

O espaço está pronto, com o mobiliário adquirido por meio de recursos remanescentes de bazares da Receita Federal.

“Neste momento, avançamos mais um passo na melhoria da unidade hospitalar, mas ainda temos muito trabalho a fazer. Uma política de saúde em oncologia deve prever não só unidades hospitalares providas adequadamente para tratar os casos diagnosticados, mas também uma estratégia bem definida de prevenção e diagnóstico precoce, que são fundamentais para se avaliar o grau de maturidade de uma sociedade no enfrentamento das doenças crônico-degenerativas, entre elas o câncer”, disse o secretário de Estado de Saúde, Dr. Maurício Simões.

Em negociações com órgãos públicos, a administração do hospital está tentando viabilizar financiamento de recursos para atender à expansão dos atendimentos, assegurando que os pacientes possam utilizar os leitos disponíveis em sua totalidade.

Crédito: HCAA / Divulgação

Para a presidente do HCAA, Sueli Lopes Telles, a inauguração representa um divisor de águas na história da oncologia sul-mato-grossense:

“Este novo espaço simboliza o nosso compromisso inabalável com a vida. É um ambiente moderno, equipado, um SUS com qualidade de particular e, acima de tudo, humanizado, que reflete o padrão de excelência que os nossos pacientes merecem. Cada leito inaugurado representa mais dignidade e mais esperança para quem luta contra o câncer. Agradecemos ao Governo do Estado, à Prefeitura e a todos os parceiros que, juntos, nos ajudam a salvar vidas todos os dias”, destacou.

