MSGás adia, novamente, data de licitação milionária sigilosa

A implantação do gasoduto que vai de Três Lagoas até Inocência deve gerar, em 20 anos, R$1,2 bilhões em receita

Karina Varjão

Karina Varjão

07/08/2025 - 14h30
Foi prorrogado, pela segunda vez, a abertura de licitações para a aquisição dos tubos em aço carbono para a construção do gasoduto para fornecimento de gás natural à Arauco, gigante da celulose implantada no município de Inocência, a 330 quilômetros de Campo Grande. 

O contrato de fornecimento firmado com a gigante chilena da celulose prevê o suprimento por 20 anos, a partir de 2027, com previsão de geração de receita de R$1,2 bilhão. 

O primeiro edital divulgado para a abertura das licitações foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 30 de junho, com prazo para envio das propostas pelas empresas até o dia 14 de julho. 

No entanto, no dia 09 de julho, foi publicado no DOE/MS a prorrogação do prazo para envio das propostas para o dia 30 de julho e abertura da sessão licitatória neste mesmo dia. O valor de referência foi classificado como sigiloso. 

 Hoje (7), no sistema de publicações oficiais do Estado, a MSGás comunicou alterações no edital, nos requisitos de habilitação e qualificação econômica e financeira; e nos anexos do contrato das licitações, nos pontos de especificações técnicas de materiais e nas folhas de dados técnicos.

 Além disso, postergou, novamente, a sessão de abertura do certame, para o dia 21 de agosto, às 13 horas, no horário de MS. 

A reportagem entrou em contato com a MSGás para entender quais as motivações para as alterações, mas até o fechamento da matéria, não houve resposta. 

Obras

O novo gasoduto terá uma extensão de 125 quilômetros, interligando a cidade de Três Lagoas até a mega fábrica, passando pelas rodovias MS-320 e MS-377. As obras devem começar em maio de 2026 com um investimento estimado em R$160 milhões. 

A MSGás demonstra, com o contrato com a fábrica chilena, o intuito de viabilizar economicamente o fornecimento de Gás Natural Veicular (GNV) para o transporte pesado, tirando do papel o plano de interiorizar o gás natural em Mato Grosso do Sul. 

A Diretora-Presidente da companhia, Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt, já afirmou que a parceria entre as partes é um marco para o setor de energia no Estado e reforçou o preparo da MSGás para atender a nova e gigante demanda. 

"A MSGás está preparada para atender à crescente demanda energética do setor florestal. Esta é a segunda parceria estratégica firmada no Vale da Celulose, somando-se à parceria com a Suzano, em Ribas do Rio Pardo. Estamos avançando no plano de interiorização do gás natural, com foco também na expansão do GNV para o transporte de carga com os corredores sustentáveis", ressaltou em nota. 

Arauco

A fábrica de celulose, em Inocência, deve ser abastecida com cerca de 400 mil hectares de eucalipto, e tem previsão de produzir eletricidade em larga escala em um ciclo fechado. 

Além da fábrica em si, a energia é gerada para abastecimento dos alojamentos locais, o que gera um consumo 300% maior que toda Inocência, como revelou o diretor-presidente da Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos. 

"Inocência hoje, consome 2.5 megawatts de energia. Só os alojamentos já estão consumindo cerca de 10 megawatts", afirmou Paulo Roberto no lançamento da Pedra Fundamental da fábrica em abril. 

Atualmente Mato Grosso do Sul abriga três fábricas de celulose em atividade, sendo a da Suzano, que está em operação desde 2009 em Três Lagoas, a primeira entre as gigantes do setor.

Na mesma cidade, a Eldorado, do grupo J&F, funciona desde 2012, enquanto a terceira pertence à Suzano e fica em Ribas do Rio Pardo. 

E, além do projeto da Arauco em Inocência, existem estudos para instalação de uma quinta unidade, desta vez em Água Clara, que deve ser erguida pela Bracell, o que apesar do acordo de confidencialidade, foi também confirmada em abril pelo diretor da Energisa.

ferro velho

Operação conjunta mira em receptadores de fios de cobre furtados em Campo Grande

Polícias Militar, Civil e Guarda Municipal percorreram vários locais mapeados como "pontos críticos" e apreenderam materiais ilegais nesta quinta

07/08/2025 13h00

Furtos de fios de cobre causam prejuízos à administração pública

Furtos de fios de cobre causam prejuízos à administração pública Foto: Arquivo

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do Comando de Policiamento Metropolitano, deflagrou, nesta quinta-feira (7), a operação integrada “Ferro Velho”, contra crimes de furto e receptação de fios de cobre, em conjunto com a Polícia Civil (PC) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Conforme a PM, além dos fios de cobre, também foram combatidos crimes de furto de outros materiais de alto valor, devido ao aumento de casos que tem causado prejuízos significativos à população e aos serviços públicos da Capital.

A operação foi realizada simultaneamente nas sete regiões urbanas de Campo Grande. Participaram do trabalho os efetivos das unidades da PMMS, das delegacias da Polícia Civil e das unidades da GCM,

As equipes intensificaram fiscalizações e abordagens em locais suspeitos de receptação ilegal de materiais metálicos, especialmente fios de cobre.

Os materiais apreendidos, bem como as pessoas eventualmente detidas ou presas em flagrante, foram encaminhados às delegacias das respectivas regiões para os procedimentos legais cabíveis.

Um balanço da operação, com o quantitativo de materiais irregulares apreendidos e pessoas presas, será divulgado apenas na parte da tarde. 

Segundo a PM. além dos prejuízos financeiros, o furto de cabos e componentes metálicos compromete serviços essenciais como iluminação pública, telecomunicações, sistemas de transporte e até a segurança pública.

A operação tem caráter preventivo, repressivo e de fiscalização administrativa, contando também com o apoio das Agências Locais de Inteligência da PMMS para o mapeamento dos pontos críticos.

O total de materiais irregularidades apreendidos, assim como o número de presos e eventuais outras informações serão repassadas pela Polícia Militar em coletiva de imprensa, na tarde desta quinta-feira.

 

tempo

MS deve ter frio intenso de 0°C com risco de geada a partir desta sexta-feira

Defesa Civil emitiu alerta devido ao avanço da frente fria, que provocará queda significativa nas temperaturas

07/08/2025 12h30

Temperaturas começam a cair nesta sexta-feira

Temperaturas começam a cair nesta sexta-feira Foto: Marcelo Victor

Uma frente fria avança sobre Mato Grosso do Sul e deve provocar queda acentuada na temperatura a partir desta sexta-feira (8). A Defesa Civil emitiu alerta para o frio intenso, com risco de geada em algumas regiões do Estado.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o avanço da frente fria, aliado ao deslocamento de cavados, aumenta a nebulosidade, com possibilidade de chuvas nesta sexta, especialmente na região norte.

As temperaturas já começam a registrar queda, com mínima de 8°C. Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 12°C e 20°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Para o sábado (8), a previsão indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, que inibe a formação de nuvens e mantém o tempo firme.

No entanto, as temperaturas seguem em queda e o frio deve ser intenso, com mínima de 3°C, podendo atingir 0°C em algumas localidades. Na Capital, a mínima prevista é de 5°C, com máxima de 22°C.

Para as regiões sul, conesul e grande Dourados, as temperaturas variam entre 3°C e 23°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem ser de 6°C e a máxima de 25°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínima de 5°C e máxima de 25°C. 

Diante desse cenário, há probabilidade de ocorrência de geada, especialmente na região sul do Estado.

A frente fria deve ser manter sobre o Estado, pelo menos, até segunda-feira (11).

As análises do Cemtec apontam ainda que a previsão é de pouca chuva para os próximos dias, com os maiores acumulados, de até 30 mm, previstos para a região sudeste de Mato Grosso do Sul.

Temperaturas começam a cair nesta sexta-feira

Acolhimento

Com a chegada dessa nova frente fria, a Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania vai reativar, a partir desta sexta-feira, o Ponto de Apoio no Parque Ayrton Senna para atender às pessoas em situação de rua durante o período noturno.

Desde o início do projeto Inverno Acolhedor, no dia 28 de maio, esta será a primeira vez que o Ponto de Apoio irá funcionar no fim de semana.

O Centro POP também ficará aberto no sábado e domingo para reforçar o atendimento a essa população, oferecendo café da manhã, almoço e lanche da tarde, além dos serviços socioassistenciais.   

A decisão de abertura do Ponto de Apoio segue resolução normativa publicada no Diário Oficial de Campo Grande que prevê que o protocolo referente a ação Inverno Acolhedor seja acionado sempre que as previsões meteorológicas indicarem temperaturas iguais ou inferiores a 12ºC, conforme alertas emitidos pela Defesa Civil Municipal, em articulação com a Superintendência de Política de Direitos Humanos e de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS).

