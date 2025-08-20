MS inaugura a 51ª Sala Lilás nesta semana e reforça apoio a vitimas de violência

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na próxima quinta-feira (22), será inaugurada em Mundo Novo mais uma Sala Lilás em Mato Grosso do Sul.

Com a instalação, o Estado atinge a marca de 51 Salas Lilás e 12 Delegacias de Atendimento à Mulher (DAMs) distribuídas pelo interior do Estado, mais a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Campo Grande, que funciona na Casa da Mulher Brasileira.

A nova unidade funcionará na Delegacia de Polícia Civil da cidade e faz parte de um conjunto de medidas do governo estadual para ampliar o acolhimento humanizado e especializado no combate à violência contra a mulher.

Desde 2023, foram implantadas 26 novas salas, mais que o dobro das existentes até então. De acordo com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira, a inauguração de mais uma estrutura reforça o comprometimento com a proteção das mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência.

“A expansão das Salas Lilás é um dos pilares da nossa política de segurança pública. São ações que mostram nosso compromisso com uma justiça mais acessível, empática e eficaz para quem mais precisa”, afirmou.

Para o delegado Alex Junior da Silva, titular da delegacia de Mundo Novo, a unidade no município representa um avanço visível no enfrentamento à violência contra a mulher.

“Não se trata apenas de uma estrutura física, mas de um espaço planejado para que as vítimas se sintam seguras e acolhidas. A sala também será usada para atendimentos integrados, com a presença de profissionais de diferentes áreas, todos capacitados para prestar o suporte técnico necessário”, disse Alex.

Salas Lilás

As Salas Lilás são ambientes reservados dentro de delegacias da Polícia Civil onde é prestado atendimento privado e humanizado a vítimas de violência.

Nelas, é oferecido suporte especializado para o registro de boletins de ocorrência, solicitação de medida protetiva de urgência e requisição de exames periciais, tudo no mesmo ambiente, implantadas com base nos princípios da Lei Maria da Penha (11.340/06) e do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/90).

O atendimento é feito por equipes capacitadas, com escuta e apoio psicológico, reduzindo o risco de novas violências à vítima e o impacto emocional de quem procura ajuda através da Polícia Civil.

A primeira Sala Lilás de Mato Grosso do Sul foi inaugurada em 2019. Desde então, o projeto vem se consolidando como uma política de Estado, ocorrendo em parceria com a assistência social dos municípios, com técnicos de plantão para acompanhar as vítimas durante os procedimentos na delegacia e no encaminhamento a redes de proteção.

Para o Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio, essa integração entre os serviços é o que garante o sucesso do projeto.

“Em situações graves, o delegado aciona um profissional do serviço social, que acompanha a vítima durante todo o atendimento e garante suporte contínuo, inclusive com acesso a abrigos, benefícios sociais e inclusão em programas de capacitação e empregabilidade”, explica.

Além de Mundo Novo, Sidrolândia, Bonito, Maracaju, Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Amambai, Iguatemi e outros já contam com unidades em funcionamento.

A expectativa do governo é de que novas inaugurações sejam realizadas até o fim do ano.