Cidades

Segurança à Mulher

MS inaugura a 51ª Sala Lilás nesta semana e reforça apoio a vitimas de violência

A inauguração será na quinta-feira (22) em Mundo Novo e fará parte da Delegacia de Polícia Civil do município

Karina Varjão

Karina Varjão

20/08/2025 - 17h00
Na próxima quinta-feira (22), será inaugurada em Mundo Novo mais uma Sala Lilás em Mato Grosso do Sul.

Com a instalação, o Estado atinge a marca de 51 Salas Lilás e 12 Delegacias de Atendimento à Mulher (DAMs) distribuídas pelo interior do Estado, mais a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Campo Grande, que funciona na Casa da Mulher Brasileira. 

A nova unidade funcionará na Delegacia de Polícia Civil da cidade e faz parte de um conjunto de medidas do governo estadual para ampliar o acolhimento humanizado e especializado no combate à violência contra a mulher. 

Desde 2023, foram implantadas 26 novas salas, mais que o dobro das existentes até então. De acordo com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira, a inauguração de mais uma estrutura reforça o comprometimento com a proteção das mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência. 

“A expansão das Salas Lilás é um dos pilares da nossa política de segurança pública. São ações que mostram nosso compromisso com uma justiça mais acessível, empática e eficaz para quem mais precisa”, afirmou. 

Para o delegado Alex Junior da Silva, titular da delegacia de Mundo Novo, a unidade no município representa um avanço visível no enfrentamento à violência contra a mulher. 

“Não se trata apenas de uma estrutura física, mas de um espaço planejado para que as vítimas se sintam seguras e acolhidas. A sala também será usada para atendimentos integrados, com a presença de profissionais de diferentes áreas, todos capacitados para prestar o suporte técnico necessário”, disse Alex. 

Salas Lilás

As Salas Lilás são ambientes reservados dentro de delegacias da Polícia Civil onde é prestado atendimento privado e humanizado a vítimas de violência. 

Nelas, é oferecido suporte especializado para o registro de boletins de ocorrência, solicitação de medida protetiva de urgência e requisição de exames periciais, tudo no mesmo ambiente, implantadas com base nos princípios da Lei Maria da Penha (11.340/06) e do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/90). 

O atendimento é feito por equipes capacitadas, com escuta e apoio psicológico, reduzindo o risco de novas violências à vítima e o impacto emocional de quem procura ajuda através da Polícia Civil. 

A primeira Sala Lilás de Mato Grosso do Sul foi inaugurada em 2019. Desde então, o projeto vem se consolidando como uma política de Estado, ocorrendo em parceria com a assistência social dos municípios, com técnicos de plantão para acompanhar as vítimas durante os procedimentos na delegacia e no encaminhamento a redes de proteção. 

Para o Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio, essa integração entre os serviços é o que garante o sucesso do projeto. 

“Em situações graves, o delegado aciona um profissional do serviço social, que acompanha a vítima durante todo o atendimento e garante suporte contínuo, inclusive com acesso a abrigos, benefícios sociais e inclusão em programas de capacitação e empregabilidade”, explica. 

Além de Mundo Novo,  Sidrolândia, Bonito, Maracaju, Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Amambai, Iguatemi e outros já contam com unidades em funcionamento.

A expectativa do governo é de que novas inaugurações sejam realizadas até o fim do ano.

Polícia

Polícia Civil encontra seis trabalhadores vivendo em curral e condições de escravidão em MS

Dois gerentes da fazenda, que pertence a um grupo agropecuário multimilionário, foram presos

20/08/2025 16h00

Polícia Civil encontra seis trabalhadores vivendo em curral e condições de escravidão em MS

Polícia Civil encontra seis trabalhadores vivendo em curral e condições de escravidão em MS Divulgação/Polícia Civil

A Delegacia de Polícia de Brasilândia, distante 364 quilômetros de Campo Grande, prendeu em flagrante, nesta terça-feira (19), dois homens gerentes de uma fazenda que pertence a um grupo agropecuário multimilionário. 

Os policiais descobriram, após investigação, que trabalhadores estavam sendo mantidos em condições análogas à escravidão. No local, também foram apreendidas duas camionetes. 

A equipe se deslocou até o local investigado que fica a cerca de 35 quilômetros da área urbana de Brasilândia e encontrou os trabalhadores alojados em currais para cavalos e depósitos insalubres, sem condições mínimas de higiene, sem transporte, cumprindo jornadas exaustivas de segunda a sábado, com carga superior a nove horas de trabalho, sem receber os salários adequados. 

Algumas vítimas relataram que já percorreram longos trajetos a pé até a cidade em busca de atendimento médico, pois na fazenda, não havia nenhum suporte.

Outros contaram que compravam produtos de higiene e alimentação diretamente dos patrões, sendo descontado nos salários. Os trabalhadores não tinham nem cobertores para se proteger do frio. 

No momento da ação, a Polícia Civil apurou que cinco trabalhadores foram retirados ás pressas da propriedade momentos antes da chegada da equipe policial, numa tentativa de ocultar provas e barrar a fiscalização.

Os homens foram localizados em uma praça pública no centro da cidade mais tarde. 

No total, seis vítimas foram identificadas até agora, todas vindas de outros estados e sujeitas a condições degradantes e desumanas, violando os direitos humanos e trabalhistas. 

A Justiça Federal foi comunicada e os suspeitos continuam presos aguardando a audiência de custódia. Os crimes podem resultar em penas de até 8 anos de prisão.

Já as vítimas foram encaminhadas ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que providenciou abrigo e alimentação. 

“As investigações pela Polícia Civil continuam no intuito de localizar e identificar mais vítimas para que esse grupo criminoso responda pelas suas práticas ilícitas”, ressaltou o delegado Rafael Montovani, coordenador da ação. 

Denuncie

Qualquer cidadão pode denunciar caso presencie pessoas atuando de formas que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo. 

As denúncias podem ser feitas ao Ministério Público do Trabalho (MPT)  através dos seguintes canais:
 

  • Pelo site do MPT-MS: www.prt24.mpt.mp.br/servicos/denuncias
  • Pelo aplicativo MPT Pardal, cujo download é gratuito para smartphones
  • Pelo portal da Inspeção do Trabalho https://ipe.sit.trabalho.gov.br/#!/
  • Ou pessoalmente em uma das três unidades do MPT-MS, localizadas em Campo Grande, Três e Lagoas e Dourados, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas (acesse os endereços aqui).

 

Cidades

TCE suspende licitação que previa troca de iluminação pública de Dourados por R$ 58 milhões

Decisão foi tomada pelo conselheiro Waldir Neves Barbosa

20/08/2025 15h08

Foto: Divulgação

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE) suspendeu, nesta quarta-feira (20), a licitação da Prefeitura de Dourados, que previa a contratação de serviços de engenharia para modernização e manutenção do parque de iluminação pública do município, estimado em mais de R$ 58 milhões para um período de cinco anos.

A decisão, publicada em edição extra do Diário Oficial, foi tomada pelo conselheiro Waldir Neves Barbosa após denúncia que apontou exigências indevidas e inconsistências no edital.

Entre os problemas, foram identificadas a utilização de normas técnicas canceladas ou desatualizadas, além de exigências que poderiam restringir a competitividade e comprometer a economicidade da licitação, além de divergências em documentos do certame.

Com a medida cautelar, a Prefeitura terá prazo para apresentar justificativas e corrigir o edital antes da retomada do processo.

Segundo o TCE, a atuação preventiva busca garantir legalidade, eficiência e transparência antes da execução de contratos públicos. No caso da iluminação, a Corte destacou que o impacto é direto na vida da população, refletindo em segurança, mobilidade urbana e qualidade de vida.

A Corte de Contas reforçou que a análise prévia de licitações e contratos evita que falhas gerem sobrepreço, serviços de baixa qualidade ou comprometam a concorrência, assegurando maior proteção ao erário e benefícios à sociedade.

