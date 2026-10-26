MS investe R$ 7,7 milhões em lousas interativas para a educação

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED), oficializou a assinatura de um contrato com a empresa Jeytech Indústria Tecnologia e Inovação Ltda. para a compra de lousas interativas.
O valor do contrato é de R$ 7.759.200,00 e o equipamento será destinado ao atendimento das demandas da rede estadual de ensino.
Apesar de terem divulgado o valor do contrato e sua duração de 12 meses, o extrato não especifica quantas lousas interativas serão adquiridas para as escolas da rede estadual.
A lousa interativa ou digital, é um equipamento tecnológico usado em salas de aula para exibir vídeos e tornar o conteúdo mais prático e dinâmico. Em geral, ela combina uma tela sensível ao toque, ou um projetor conectado a sensores, com um computador ou sistema próprio.
Com a lousa, professores e estudantes podem escrever, desenhar, destacar informações e acessar imagens, vídeos, mapas, apresentações e outros materiais diretamente na superfície do equipamento.
A tecnologia pode substituir ou complementar o quadro tradicional. Em vez de utilizar apenas giz ou caneta, o professor pode apresentar uma atividade digital, ampliar textos, fazer anotações sobre imagens e permitir que os alunos participem de exercícios interativos.
A aquisição prevista no contrato representa investimento em recursos tecnológicos para a educação estadual, mas os resultados dependerão da instalação dos equipamentos, da infraestrutura das escolas e da capacitação dos profissionais que irão utilizá-los.