MS já investiu mais de R$ 11 milhões em carros para combate a endemias em 2025

Somente neste ano de 2025, o governo do estado de Mato Grosso do Sul já realizou um investimento de R$ 11,2 milhões em carros exclusivos para fortalecer a vigilância em saúde no Estado.

Nesta segunda-feira (24), foram entregues novas camionetes adquiridas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) para reforçar ações de vigilância e combate de endemias em 14 municípios sul-mato-grossenses.

Com elas, Mato Grosso do Sul passa a contabilizar 51 veículos entregues para garantir agilidade no deslocamento das equipes de saúde, além de ampliar a capacidade de resposta em ações de controle e prevenção de doenças endêmicas, como dengue, chikungunya e zika.

"O Estado é muito grato a todas as ações que têm transformado aos poucos essa realidade junto com os municípios. E não é tarefa fácil. É um esforço conjunto. Esta caminhonete é para já trabalhar, apoiar as ações de combate com foco na vigilância, que é onde começa o sucesso do sistema de saúde. O trabalho começa na prevenção e é isso que a gente está buscando fortalecer", disse o governador Eduardo Riedel na solenidade.

Intitulada “Vigilância em Saúde - Vetores SES”, a estratégia estadual tem como foco o fortalecimento das equipes municipais que atuam diretamente no controle dos vetores e na promoção da saúde ambiental.

A entrega dos novos veículos garante aos municípios mais autonomia, mobilidade e capacidade operacional, levando respostas mais rápidas e eficientes às demandas locais.

“Nós estamos cumprindo o compromisso de entregar uma caminhonete para todos os municípios, para a vigilância. É bom lembrar que as chuvas já chegaram, o calor está aí, realmente esses veículos vêm em boa hora, para os municípios intensificarem suas atividades no combate e controle do mosquito Aedes aegypti”, disse o secretário da SES, Maurício Simões.

As novas camionetes integram uma estrutura de apoio aos municípios e às unidades de saúde de Mato Grosso do Sul, em entregas que representam um investimento de R$ 23,1 milhões em estratégias voltadas ao fortalecimento da Vigilância em Saúde, ao transporte assistencial e ao suporte às equipes municipais.

Números

Somente em 2025, já foram registrados 13.696 casos prováveis de dengue no Estado, sendo 8.319 confirmados, de acordo com o boletim epidemiológico da SES nesta segunda-feira (24).

Segundo o documento, 18 óbitos já foram confirmados decorrentes da doença e outros 7 estão em investigação.

Os municípios com baixa incidência de casos nos últimos 14 dias foram Sonora, Nioaque e Rio Brilhante.

Com relação à vacinação, já foram aplicadas 201.633 doses na população alvo do Estado. No total, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue.

Com relação à Chikungunya, já foram confirmados 7.546 casos da doença, sendo 74 em gestantes.

16 óbitos em decorrência da doença foram confirmados nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia, Glória de Dourados, Maracaju e Iguatemi.

*Saiba mais

A vacinação contra dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa que concentra o maior número de internação pela doença dentro do quadro de crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos de idade.

O esquema vacinal é composto por duas doses com um intervalo de três meses entre as doses.

