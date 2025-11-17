MS lidera ranking nacional de maior volume de chuva em 24h

Campo Grande teve acumulado de 31 mm em 24h - FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Desde o último domingo, Mato Grosso do Sul tem sido destaque nacional nos volumes de chuva acumulados. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nas últimas 24 horas, entre as quatro cidades com mais precipitação, duas eram de MS.

O município de Ivinhema liderou a lista, com 71,2 milímetros até às 9 horas da manhã desta segunda-feira (17). Amambai apareceu em quarto lugar, com 53,8 milímetros. Nas segunda e terceira colocação, Sete Lagoas (MG) e Florestal (MG) acumularam 63,6 milímetros e 58,2 milímetros, respectivamente.

Durante o final de semana, Campo Grande apareceu como a capital que mais acumulou volumes de chuva no País, com 31 milímetros entre sábado (15) e domingo (16). Em seguida, aparece Cuiabá, com 9,5 milímetros, e São Paulo, com 5 milímetros.

A diferença expressiva entre as capitais mostra o impacto das chuvas em Mato Grosso do Sul nos últimos dias em relação às outras capitais e cidades brasileiras.

Junto com as chuvas nesta segunda-feira, Campo Grande também teve a presença de uma frente fria. Segundo divulgado pelo Inmet, a Capital registrou temperatura de 17,5ºC, com sensação térmica de 8,7ºC.

Essas condições são esperadas até o final do dia, devido ao transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão e à passagem de cavados, o que favorece a formação de chuvas intensas e grandes acumulados.

Volta do calor

A partir de terça-feira (18), no entanto, a temperatura volta a subir e a chuva deve dar uma trégua no Estado devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo seco.

Segundo a previsão climática divulgada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC), as máximas podem chegar a 37ºC, especialmente nas regiões norte e pantaneira.

Acompanhado a isso, a umidade relativa do ar também deve cair, variando entre 15% e 40%. Porém, não são descartadas pancadas de chuva, principalmente na região leste do Estado.

Até a quinta-feira (20), estão previstas mínimas entre 13ºC e 16ºC e máximas até 32ºC nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados.

Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 17ºC e 22ºC, e as máximas podem chegar a 37ºC.

Nas regiões leste, bolsão e norte, as temperaturas podem chegar a 15ºC e máximas até 36ºC.

Na Capital, são esperadas variações mínimas entre 16ºC e 18ºC e máximas entre 27ºC e 33ºC.

Eventualmente, podem acontecer rajadas de vento superiores a 50 km/h.

Imunidade

Com as constantes variações de temperatura, entre frio, calor e umidade variável, manter a imunidade da saúde não é fácil. Em períodos assim, é normal observar sintomas de resfriados e redução da imunidade.

Por isso, alguns cuidados podem ser tomados para preservar a saúde e manter a imunidade alta, para lidar com o constante "tira casaco, coloca casaco" de Mato Grosso do Sul.