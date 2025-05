MS possui transmissão ativa de febre Oropouche, destaca boletim 

Assédio sexual

Suspeito se esfregou nas adolescente e ameaçou violentá-las

Ao fim da tarde desta sexta-feira (23), por volta das 16h30, um homem de 47 anos foi preso em flagrante ao importunar sexualmente duas adolescentes do Instituto Mirim em um ônibus da linha 089, que seguia rumo ao Terminal Guaicurus.

As meninas, de 16 anos, informaram à Guarda Civil Metropolitana (GCM), que o indivíduo começou a se esfregar nelas assim que entraram no ônibus.

Uma delas puxou a outra e pediu para que o suspeito parasse com a importunação. A resposta do homem, que possui passagens pela polícia e está em condicional, foi que as iria violentar sexualmente e que não possui medo da polícia. Após as ameaças, voltou a se esfregar nas vítimas.

O motorista do ônibus foi informado da situação e parou o coletivo em frente ao ponto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para aguradar a GCM chegar ao local.

Ao prenderem o indivíduo, foi constatado que estava portando um corote de pinga da marca Camelinho, um isqueiro e uma moeda de R$ 0,25 centavos.

As meninas não quiseram acionar suas famílias no momento nem irem até a delegacia, mas se colocaram a disposição para prestarem depoimento posteriormente, caso seja necessário.

A reportagem do Correio do Estado esteve presente no momento do flagrante e pôde observar a revolta dos demais passageiros do transporte coletivo. Alguns ocupantes quiseram agredir o suspeito, outros disparavam ofensas contra ele.

O indivíduo negou as acusações e foi encaminhado à DEPAC-CEPOL para prestar esclarecimentos.

