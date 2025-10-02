Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PNAD TURISMO

MS quase dobra número de turistas em três anos

Estado foi destino de 219 mil pessoas que viajaram por motivos pessoais

João Pedro Flores

02/10/2025 - 17h12
Mato Grosso do Sul teve aumento de 92,6% no número de visitantes nos últimos três anos, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Turismo 2024, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira (2).

A PNAD Turismo quantifica os fluxos de turistas nacionais entre as diferentes regiões do país e para o exterior.

Em 2024, MS recebeu 262 mil pessoas. O número representa um aumento de 6,1% de aumento em relação a 2023 (247 mil) e 92,6% em relação a 2021 (136 mil). Os números mostram uma aproximação com os registrados antes da pandemia, porém, ainda são menores que os registrados em 2019, quando contabilizou 288 mil visitantes.

Mato Grosso do Sul foi o destino de 219 mil pessoas que viajavam por motivos pessoais, em 2024. O número representa aumento de 9,5% em relação a 2023 e 106,6% em relação a 2021.

Gasto médio dos visitantes de MS em viagens com pernoite 

  • 2020 - R$ 1.449
  • 2021 - R$ 1.422
  • 2023 - R$ 1.514
  • 2024 - R$ 1.761

No Brasil, o gasto total com viagens que tiveram pernoite atingiu a marca de R$ 22,8 bilhões. Destes valores, 1,1% (R$ 254,5 milhões) foram gastos em MS, 19° maior percentual.

Valor per capita diário a partir de 2021 evoluiu 

  • 2020 - R$ 219,00
  • 2021 - R$ 209,00. 
  • 2023 - R$ 238,00
  • 2024 - R$ 262,00 

O gasto per capita médio por dia no Brasil ficou em R$ 268,00 para o ano de 2024. O valor de R$ 262,00 registrado por MS foi o 13° maior entre as unidades federativas. 

Média diária de pernoite

Em MS, o número médio de pernoites para 2024 (6,1) é o menor da série histórica. O valor registrado é 21,6% menor que o obtido em 2020 (6,9), ano em que teve a pandemia da Covi-19. 

Além disso, ficou abaixo da média do país (6,9), registrando o 6° menor valor entre os estados brasileiros. O maior número foi obtido no PI (14,8), seguido do AM (13,8). Já a menor quantidade média de diárias foi obtida em RS (5,5) e em SE (5,6).

Local de hospedagem

  • Casa de conhecidos - 45,2%
  • Hotel, resort ou flat - 20,1%
  • Imóvel por temporada ou AirBnB- 3,8%
  • Pousada - 3,2%
  • Imóvel próprio - 2,3%
  • Outros - 25,4%

 

Meios de transporte

  • Carro  - 63,8%
  • Avião - 9,2% 
  • Ônibus de linha - 10%

CENÁRIO NACIONAL

Viajar ficou mais caro. Apesar de 2024 e 2023 terem praticamente o mesmo número, os gastos totais com pernoite, no ano passado, alcançaram R$ 22,8 bilhões, um crescimento de 11,7% em relação a 2023, quando os gastos somaram R$ 20,4 bilhões. 

Viagens

  • 2024- 20,6 milhões 
  • 2023 - 20,6 milhões 
  • 2021 - 12,1 milhões 
  • 2020 - 13,4 milhões 

Viagens por motivos pessoais 

  • 2020 - 85,1% 
  • 2021 - 85,4%
  • 2023 - 85,8% 
  • 2024 - 85,5%

Finalidade das viagens por motivo pessoal em 2024

  • Lazer - 7 milhões ou 39,8%
  • Visita ou eventos de familiares e amigos - 5,67 milhões ou 32,2%

Gasto total por destino

  • Sudeste - de R$ 8,7 bilhões
  • Nordeste - R$ 7,4 bilhões
  • Sul - R$ 4,1 bilhões
  • Centro-Oeste - R$ 1,7 bilhão
  • Norte - R$ 978,0 milhões

Gasto médio por destino

  • Nordeste - R$ 2.523
  • Sul - R$ 1.943
  • Centro-Oeste - R$ 1.704
  • Sudeste - R$ 1.684
  • Norte - R$ 1.263

Local de hospedagem

  • Casa de conhecidos - 40,7% 
  • Hotéis e resorts - 18,8%
  • Imóveis por temporada - 5,2% 
  • Pousadas - 5,9% 
  • Imóvel próprio - 3,2% 

Meios de transporte

  • Carro - 50,7%
  • Avião - 14,7% 
  • Ônibus de linha - 11,9%

O carro de empresa ou particular é o principal transporte entre todos os estratos de rendimento. Nas viagens de avião, as diferenças são mais profundas: enquanto, entre o estrato de 4 ou mais salários mínimos, as viagens de avião representam 36,2%, esse percentual cai para 3,7% no estrato de menos de meio salário mínimo. Este grupo é o que menos viaja de carro (31,9%, ou 18,8 pontos percentuais abaixo da média brasileira) e o que mais viaja por ônibus de linha (25,2%, ou 13,3 p.p. acima da média).

A principal variação no transporte aéreo se deu nas viagens por motivos profissionais: eram 19,9% em 2020, aumentaram para 27,1% em 2023 e atingiram 28,8% das viagens com finalidade profissional em 2024.
 

Improbidade administrativa

Empresários e servidores são condenados por desviar milhões do Hospital Regional de MS

Envolvidos em esquema fraudulento terão de devolver mais de R$ 6 milhões ao poder público, além de terem sido proibidos de ocupar cargos público

02/10/2025 17h57

Esquema de desviou R$ 6,3 milhões dos cofres públicos ocorreu entre 2016 e 2019 no Hospital Regional

Esquema de desviou R$ 6,3 milhões dos cofres públicos ocorreu entre 2016 e 2019 no Hospital Regional Gerson Oliveira

O juiz da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, Giuliano Máximo Martins, condenou empresários, empresas e servidores públicos por envolvimento em um esquema de fraude em licitações e superfaturamento na compra de reagentes hospitalares para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). 

A sentença reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo milionário ao erário, de R$ 6,31 milhões aos cofres públicos.

Os atos de improbidade teriam ocorrido a partir de 2016, no primeiro mandato do ex-governador Reinaldo Azambuja  (ex-PSDB, atualmente no PL). A ação civil por improbidade administrativa foi ajuizada em 2019. 

O esquema

As investigações do Ministério Público revelaram que empresários e gestores públicos manipularam licitações em 2016 para aquisição de reagentes da marca Siemens, utilizados em aparelhos de bioquímica Dimension do HRMS. 

Por se tratar de um “sistema fechado”, os insumos só poderiam ser adquiridos da marca original, o que, segundo o entendimento do magistrado (e da tese do Ministério Público) foi usado para restringir a competitividade e direcionar os contratos.

Como parte do esquema de jogo combinado entre as empresas Lab Pack (fornecedoras dos reagentes) e Neo Line (dona dos equipamentos) houve substituição irregular de equipamentos públicos por aparelhos particulares da empresa Neoline Produtos e Serviços Hospitalares Ltda., sem formalização, garantindo à empresa o controle exclusivo do fornecimento.

As fraudes envolveram a manipulação de mapas de preços e a exclusão proposital de propostas mais baratas. Em um dos processos licitatórios, a cotação apresentada por uma outra empresa, a Medcomerce, que oferecia valores menores, foi desconsiderada, e substituída por preços mais altos de atas anteriores, assegurando a vitória das empresas beneficiadas.

Empresas e empresários envolvidos

As principais empresas envolvidas foram:

  • Neoline Produtos e Serviços Hospitalares Ltda., representada por Luiz Antônio Moreira de Souza  e Michela Ximenes Castellon;
  • Lab Pack do Brasil Produtos Hospitalares Ltda., representada por **Carlos Almeida de Araújo e  Mauro Raupp Estrela.

A decisão do magistrado da 2ª de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Honogêneos também destacou o papel dos servidores José Roberto Scarpin Ramos (coordenador do sistema de registro de preços) e Marcus Vinicius Rossettini de Andrade Costa (superintendente de gestão de compras e materiais), apontados como responsáveis pela manipulação de editais, alterações injustificadas de quantidades licitadas e majoração de preços via aditivos.

As condenações

O juiz Giuliano Máximo Martins concluiu que os réus praticaram ato de improbidade ao permitir contratações por valores acima do mercado. Foram condenados:

  • José Roberto Scarpin Ramos (servidor público)
  • Marcus Vinicius Rossettini de Andrade Costa (servidor público)
  • Neoline Produtos e Serviços Hospitalares Ltda.
  • Michela Ximenes Castellon (empresária, sócia da Neoline)
  • Carlos Almeida de Araújo (empresário, ligado à Lab Pack)
  • Lab Pack do Brasil Produtos Hospitalares Ltda.

As sanções incluem o ressarcimento  integral do dano ao erário, a ser apurado em liquidação de sentença, pagamento de multa civil equivalente ao valor do prejuízo, e a proibição - para as empresas - de contratar com o poder público (4 anos para a Neoline e 2 anos para a Lab Pack).

A empresária Michela Ximenes Castellon foi apontada como peça-chave no esquema, elaborando cotações, coordenando negociações e até pedindo vista de processos licitatórios em momentos estratégicos. Já Carlos Almeida de Araújo, da Lab Pack, colaborou ativamente, segundo o juiz, alinhando propostas com a Neoline para manipular preços.

Cabe recurso da decisão. 

Os absolvidos

Foram absolvidos os empresários Luiz Antônio Moreira de Souza, da Neoline e Mauro Raupp Estrela, da Lab Pack. O juiz entendeu que não havia provas suficientes de que eles participaram diretamente das fraudes ou obtiveram benefícios indevidos.

Prejuízo milionário e impacto

Em uma das atas de registro de preços (nº 141/2016), o valor contratado chegou a R$ 2,8 milhões, já com indícios de superfaturamento. 

As investigações apontam que a prática de elevar artificialmente os preços ocorreu de forma sistemática, causando lesão direta ao patrimônio público e violando os princípios de legalidade, moralidade e competitividade.

A decisão ainda determinou a inclusão dos nomes dos condenados no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa. 
 

Trânsito

Autoescolas de MS não irão ter prejuízo com mudanças, diz sindicato

Para o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Mato Grosso do Sul, mesmo que o processo mude, os alunos ainda vão precisar das autoescolas

02/10/2025 17h43

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Mesmo com a consulta pública aberta para que a população avalie a obrigatoriedade de frequentar autoescolas para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não há motivo para preocupação, conforme o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Mato Grosso do Sul (SindCFCMS).

A partir desta quinta-feira (2), conforme anunciou o Ministério dos Transportes, a minuta da consulta pública ficará disponível por 30 dias na plataforma Participa + Brasil.

O presidente do SindCFCMS, Henrique José Fernandes, afirmou que a nova proposta,que pretende incluir o ensino à distância (EAD), não passa de um lobby do ministro dos Transportes, Renan Filho.

Além disso, ele questionou a falta de explicações sobre como funcionaria o processo com instrutores independentes, duvidando que isso realmente reduza o custo da CNH.

Sobre as aulas à distância, Henrique lamentou a proposta, lembrando que o setor já realizou investimentos para atender a todas as exigências. Segundo ele, caso o sistema mude, esses investimentos perderão a funcionalidade e os empresários não serão ressarcidos.

“Os donos de autoescolas acompanham isso com muita tristeza e preocupação, porque é muito investimento que a gente fez, obrigatório pelo próprio governo. Você tem que ter uma estrutura fantástica, grande. O Detran te incomoda até com a cor da sua parede, se é amarela, branca, cor-de-rosa, e da noite para o dia você não tem mais nada disso?”, questionou o presidente do sindicato.

Entretanto, diante do cenário em que a população poderá avaliar qual modelo prefere seguir, se pela manutenção dos Centros de Formação de Condutores ou outro, Henrique relatou que o setor não busca um monopólio.

Segundo informou ao Correio do Estado, ainda que o processo passe por alguma alteração, Henrique acredita que, no Mato Grosso do Sul, por conta do sistema criterioso de avaliação do Detran-MS, nenhuma empresa será afetada.

Ele explicou que o serviço prestado pelas autoescolas é altamente necessário, tanto para a segurança no trânsito quanto para a formação dos condutores, que exigem acompanhamento e avaliação adequados.

“Aqui no nosso Estado, se não estudar, o cara não passa. Não adianta. Aqui não passa. Se o cara não pegar o livrinho, não tiver uma aulinha, esquece que não passa, não. Aqui nós temos um Detran sério, examinadores corretos, o exame funciona. Essas pessoas vão bater lá e vão voltar pra procurar alguém, ou um instrutor autônomo ou uma autoescola. Não estou tão preocupado”, afirmou Henrique.

Na próxima semana, representantes dos sindicatos de autoescolas de todo o país irão a Brasília (DF) para se reunir com deputados e tentar, mais uma vez, uma agenda com o ministro dos Transportes.

Sobre a anuência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que, segundo Renan Filho, teria dado aval para a realização da consulta pública, Henrique afirmou acreditar que se trata de uma jogada política.

A Federação Nacional das Autoescolas (Feneauto) teria entrado em contato com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que não confirmou que essa conversa entre o presidente e o ministro tenha ocorrido.

“Houve a conversa da Federação com a ministra Gleisi Hoffmann, e ela falou: ‘Olha, com certeza o Lula não falou nada disso. A não ser que tenham conversado os dois’. A gente acha que o ministro ficou desgastado da vez que nos mobilizamos, em setembro. Ele está fazendo isso para tentar se fortalecer e dizer: ‘Agora não é mais uma decisão minha, é do presidente’.”

