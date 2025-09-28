Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Verba

MS recebe R$ 17,4 milhões para construir postos de saúde em sete municípios

Liberação do recurso acontece por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC)

Clodoaldo Silva, de Brasília

28/09/2025 - 16h30
Sete municípios sul-mato-grossenses vão receber R$  17,403 milhões para construir Unidades Básicas de Saúde (UBS), mais conhecidas como postos de saúde. A liberação do recurso, que é do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), foi autorizada pelo Ministério da Saúde, por meio das portarias 8.205 e 8.206, publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na última terça-feira (23).

As autorizações para construção destinam R$ 1,7 bilhão a 800 municípios em todo o país, segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

De acordo com as portarias, no art. 3º, o Fundo Nacional de Saúde ficará responsável por repassar os recursos aos fundos municipais de saúde em uma única parcela. O pagamento será feito após as prefeituras cumprirem as condições exigidas para esse tipo de transferência.

Entre elas a construção e modernização das UBSs terão de  garantir qualidade e acessibilidade e as propostas de construção devem ser enviadas pelos municípios à pasta  acompanhadas de documentação específica e seguindo padrões arquitetônicos fornecidos pelo ministério para serem aprovadas.

Com a publicação das portarias que indicou os municípios beneficiados, os gestores têm até 270 dias para realizar a licitação e mais 90 dias para começarem as obras.

Em Mato Grosso do Sul, o maior valor foi destinado a Sidrolândia, que vai receber R$ 4,270 milhões, seguido de Nova Andradina, com R$ 3,278 milhões. Foram beneficiados com R$ 1,971 milhões os municípios de Amambai, Aquidauana, Coronel Sapucaia, Douradina e Tacuru. 

Segundo o Ministério da Saúde, as UBSs são centros de atendimento primário à saúde, onde equipes de Saúde da Família realizam uma gama de ações, oferecendo atendimento de saúde primário, incluindo prevenção, diagnóstico e tratamento. Elas  representam a principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo a necessidades de saúde individual e coletiva. O Novo PAC Saúde busca modernizar essas unidades, promovendo sustentabilidade e integrando tecnologias como teleconsulta.

Preocupação

Em virtude de ter ocorrido paralisações em obras do PAC anteriormente, a CNM alertou os prefeitos sobre os cuidados com o uso de recursos próprios na execução das obras, caso os repasses do PAC não sejam suficientes para a conclusão. A entidade ainda orienta que os Municípios observem rigorosamente os prazos estabelecidos, a fim de evitar a devolução de recursos e a suspensão dos contratos destinados à construção das UBS.

Bonito

Prefeitura suspende processos administrativos de imóveis em áreas de bacias hidrográficas

A medida, com validade inicial de 180 dias, pode ser prorrogada por igual período

28/09/2025 16h15

Medida se estende as áreas dos rios Formoso, Prata, Peixe, Miranda e Mimoso, incluindo seus afluentes, nascentes e olhos d'água perenes

Medida se estende as áreas dos rios Formoso, Prata, Peixe, Miranda e Mimoso, incluindo seus afluentes, nascentes e olhos d'água perenes IMASUL

A Prefeitura Municipal de Bonito decretou, nesta sexta-feira (26), a suspensão da tramitação e revisão de processos administrativos relacionados a loteamentos, desmembramentos, fracionamentos, divisões, unificações e condomínios de imóveis rurais localizados nas bacias hidrográficas dos rios Formoso, Prata, Peixe, Miranda e Mimoso, incluindo seus afluentes, nascentes e olhos d’água perenes, dentro do território municipal. O Decreto nº 323 foi publicado no Diário Oficial do Município.

A medida, com validade inicial de 180 dias, pode ser prorrogada por igual período, desde que haja justificativa fundamentada. A suspensão se aplica a todos os processos administrativos em tramitação, inclusive àqueles que estejam em fase de análise ou aprovação em quaisquer órgãos municipais.

De acordo com a Prefeitura, a decisão considera o histórico de ocupação do solo rural e urbano, além da necessidade de garantir a organização racional e sustentável do território. O objetivo é assegurar segurança jurídica, proteção ambiental e um planejamento urbano e rural adequado durante a revisão do principal instrumento de ordenamento territorial da cidade.

O decreto tem como base o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal, e considera o disposto no artigo 182 da Constituição Federal e na Lei Federal nº 10.257/2001, que orienta a política de desenvolvimento urbano, atribuindo ao poder público o dever de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade rural e urbana.

A publicação também leva em conta as diretrizes da Lei Orgânica do Município e do Plano Diretor vigente, bem como a implantação do Núcleo Gestor Municipal do Plano Diretor, criado pelo Decreto nº 75, de 20 de março de 2025, como ação preventiva diante do processo de atualização e revisão do Plano Diretor de Bonito.

SAÚDE

Câmara recebe prestação de contas da Sesau sem presença de secretário

Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde é comandada por um comitê composto por seis pessoas

28/09/2025 16h00

Câmara Municipal de Campo Grande

Câmara Municipal de Campo Grande Foto: Arquivo/ Correio do Estado

Sem secretário desde o dia 5 de setembro de 2025, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), prestará contas do 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2025, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto.

Na ocasião, serão repassados dados dos investimentos em saúde, repasses aos postos e hospitais, atendimentos realizados e outras informações. O debate foi convocado pela Comissão Permanente de Saúde da Casa de Leis, composta pelos vereadores Dr. Victor Rocha (presidente), Dr. Jamal (vice-presidente), Neto Santos, Dr. Lívio e Veterinário Francisco.

Atualmente, desde a exoneração da então secretária Rosana Leite, a pasta que é uma das principais e mais ricas do município, é comandada por um comitê composto por seis pessoas. O grupo é coordenado por Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli, que já ocupava cargo na Prefeitura, e deve apresentar um relatório das principais necessidades do setor.

Como de costume, a prestação de contas da Sesau é feita a cada quatro meses, em Audiências na Câmara Municipal de Campo Grande.

A Audiência Pública inicia às 9 horas, na segunda-feira, dia 29, e é aberta ao público. É possível acompanhar o debate presencialmente na Câmara Municipal ou nas transmissões ao vivo, pela TV Câmara, no canal 7.3, ou no Youtube da Casa de Leis.

Exoneração

A secretária de Saúde de Campo Grande Rosana Leite de Melo foi exonerada do cargo no dia 5 de setembro, queda oficializada em edição extra do Diário Oficial.

A decisão ocorre após reclamações da população sobre a saúde pública municipal. Conforme apurado pelo Correio do Estado, a pasta será administrada por um comitê, gerido por Ivone Naban, ex-secretária de Saúde de Iguatemi. 

A mudança ocorre em um momento delicado para a saúde de Campo Grande, que enfrenta um novo modelo organizacional para a rede pública de saúde, conforme anunciado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em agosto.

