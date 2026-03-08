Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

2026

MS registrou 6 feminicídios em 50 dias

Entre janeiro e março, seis mulheres foram vítimas de violência no Estado

Alison Silva

Alison Silva

08/03/2026 - 10h30
Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Mato Grosso do Sul registra um dado alarmante: uma mulher foi vítima de feminicídio a cada oito dias em 2026.  Na luta por direitos e segurança, entre 16 de janeiro e 6 de março, seis mulheres foram assassinadas em diferentes cidades do estado. 

O levantamento realizado pelo Correio do Estado evidencia a sequência de crimes que atingiram mulheres em pouco mais de 50 dias, casos que envolvem principalmente companheiros, ex-companheiros e familiares das vítimas.

A morte mais recente ocorreu na noite de sexta-feira (6), em Anastácio, a 122 quilômetros de Campo Grande. Leise Aparecida Cruz, de 40 anos, foi encontrada morta dentro de casa, na Rua Professora Cleusa Batista. O principal suspeito é o marido da vítima, Edson Campos Delgado, que acabou preso.

Inicialmente, Edson disse às autoridades que havia encontrado a esposa sem vida e levantou a hipótese de suicídio. No entanto, durante as investigações, confessou ter asfixiado a mulher.

O caso

A Polícia Civil foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar. Investigadores, acompanhados pelo delegado responsável e pela perícia, foram até o imóvel, onde constataram que a área já havia sido preservada pelo Corpo de Bombeiros.

No primeiro relato, o suspeito disse que saiu para trabalhar por volta das 7h, deixando a esposa em casa. Segundo ele, retornou por volta das 13h para levar o almoço e afirmou que ela aparentava estar bem, voltando depois ao trabalho.

À noite, por volta das 22h30, disse ter encontrado a casa completamente escura. A porta principal estava trancada e, por isso, entrou por outra porta com o vidro quebrado. Dentro da residência, encontrou a esposa deitada de bruços na cama. Sem obter resposta, acionou o Corpo de Bombeiros, que confirmou o óbito.

Durante o andamento da investigação, acabou admitindo o crime. Ele foi preso e segue sendo investigado.

Outras vidas

Também no dia 6 de março morreu Liliane de Souza Bonfim Duarte, de 52 anos, que estava internada após ser brutalmente agredida pelo marido em Três Lagoas.

Ela foi atacada com golpes de marreta no dia 3 de março. Após o crime, foi socorrida e transferida para o Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu aos ferimentos.

No dia 25 de fevereiro, Beatriz Benevides da Silva, de 18 anos, foi assassinada em Três Lagoas. O autor do crime foi o namorado da jovem, Wellington Patrezi. Após o feminicídio, o suspeito procurou a polícia e confessou o crime.

Em 22 de fevereiro, Nilza de Almeida Lima, de 50 anos, foi assassinada a facadas em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. O principal suspeito do crime é o próprio filho da vítima, de 22 anos, que passou a ser investigado pela polícia.

Em 24 de janeiro, a aposentada Rosana Candia Ohara, de 62 anos, foi morta a pauladas pelo marido, Antônio Lima Ohara, de 73 anos, em Corumbá.

O crime ocorreu por volta das 19h, na Rua Bahia, no bairro Vila Guarani. Um vizinho ouviu os gritos de socorro e viu a agressão por cima do muro. Ele tentou intervir, mas não conseguiu impedir o ataque.

O primeiro caso de feminicídio de 2026 em Mato Grosso do Sul foi registrado no dia 16 de janeiro, na aldeia Damakue, em Bela Vista.

A vítima, Josefa dos Santos, de 44 anos, foi morta a tiros pelo marido, João Fernando Viegas, de 51 anos. Logo após o crime, ele tirou a própria vida, segundo a Polícia Civil.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou os dois corpos já sem vida. Uma espingarda estava ao lado de ambos. 

Ivinhema

Ciclista morre atropelado por carro na MS-141

Vítima retornava do município de Angélica no momento do acidente, ocorrido próximo ao Córrego Azul

08/03/2026 09h15

Foto: Divulgação: Iviagora

José Antônio Dias Feitosa, de 39 anos, morreu  no início da noite deste sábado (7) após ser atingido por um carro em trecho da MS-141, em Ivinhema, interior do Estado.

Conforme o Portal IviAgora, José seguia de bicicleta no sentido ao município quando foi atingido por um veículo que estava na direção contrária.  Recentemente ele teria se mudado ao município de Angélica, distante cerca de 20 km. 

Ao ser questionado, o motorista disse que retornava de um ensaio de música realizado em uma chácara próxima e não conseguiu avistar o ciclista porque o farol de outros veículos teriam ofuscado sua visão. Com o impacto da colisão, o ciclista morreu no local.

Foto: Reprodução / Iviagora 

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência e realizar a sinalização do trânsito. O Corpo de Bombeiros também esteve no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

Fatalidade

Jovem morre após colidir moto contra árvore em Dourados

José Leonir Souza Silva, de 27 anos, morreu na madrugada deste domingo

08/03/2026 08h30

Foto: Dourados News / Reprodução

José Leonir Souza Silva, de 27 anos, morreu na madrugada deste domingo (8), um grave acidente de trânsito na Avenida Marcelino Pires, região central de Dourados. 

Conforme o Portal Dourados News, o jovem, morador do bairro Estrela Verá, pilotava uma motocicleta modelo Biz quando perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra uma árvore.

José Leonir chegou a ser socorrido e levado ao Hospital da Vida (HV) mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 3h20 da manhã. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pela polícia. 

Números 

Em 2025, Mato Grosso do Sul registrou o maior número de mortes no trânsito desde 2017, considerando acidentes fatais em vias urbanas e rodovias estaduais.

Segundo o portal de estatística da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), ocorreram 394 mortes no trânsito no ano passado no Estado, 13 a mais que o número registrado em 2024.

Levando em conta os últimos 10 anos, 2025 fica atrás somente de 2016 e 2017, quando ocorreram 514 e 504 óbitos no trânsito, respectivamente.

Na Capital, a tendência não foi diferente. Em 2025, foram registradas 87 mortes no trânsito campo-grandense, um aumento de 26,09% em relação ao ano anterior, quando ocorreram 69. Novamente, o ano passado ficou atrás de 2016 e 2017, quando foram registradas 115 e 102 mortes, respectivamente.

