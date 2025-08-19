MS registra a menor umidade do ar e a maior temperatura do Brasil - Foto: Gerson Oliveira

Mato Grosso do Sul foi destaque em dois rankings nacionais de meteorologia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta terça-feira (19).

Entre as cidades com as maiores temperaturas registradas hoje, Coxim, município a 250 quilômetros de distância de Campo Grande, levou a primeira colocação, com uma temperatura de 38,3ºC registrada.

Em seguida, Cuiabá, em Mato Grosso, também atingiu 38,3ºC. Em terceiro lugar, São Miguel do Araguaia, em Goiás, chegou a 38,1ºC e Rondonópolis, em Mato Grosso, atingiu 37,9ºC.

Além do calor intenso, o Estado também registrou os menores valores de baixa umidade até às 15 horas de hoje. Paranaíba, Coxim e Água Clara registraram valor de 13%, um nível considerado perigoso para a saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Também registrou o mesmo valor a cidade de Campina Verde, em Minas Gerais.

Isso acontece devido ao Veranico, fenômeno que combina temperaturas acima da média, tempo seco e pouca chuva durante mais de quatro dias durante o inverno e o outono.

Essa combinação aumenta os riscos de incêndios florestais e problemas de saúde, como a desidratação, alergias respiratórias, sangramento nasal e irritação nos olhos e na pele. A OMS traz recomendações para períodos de umidade relativa do ar abaixo dos 60%, nível recomendado para a saúde, como:

Beber bastante líquido;

Evitar a prática de atividades físicas pesadas;

Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Usar hidratante para pele e umidificar o ambiente.

Próximos dias

Mato Grosso do Sul continua em alerta para vendavais a partir desta terça-feira, causando o aumento da nebulosidade, indicando que vem chuva por aí.

A quarta-feira (20) terá pancadas de chuva isoladas e risco de tempestades. Já na quinta-feira (21), a previsão indica muitas nuvens, temperaturas em elevação chegando a 35°C e umidade mínima de 20%.

Para o próximo final de semana, continua a possibilidade de chuvas com raios e rajadas de vento, devido ao avanço de uma nova frente fria. Os acumulados de chuva podem superar os 30 milímetros em 24 horas, especialmente na metade sul do Estado.

Após a passagem das chuvas, deve ocorrer uma queda acentuada nas temperaturas, com valores que podem variar entre 8ºC e 10ºC, com indicativos de valores menores em regiões pontuais.